The Last of Us : la saison 3 sortira en 2027 et pourrait être la dernière

La saison 3 de The Last of Us est en préparation pour une sortie en 2027, confirme Casey Bloys, PDG de HBO. Ce nouvel opus, qui pourrait marquer la fin de la série, intervient après une saison 2 controversée et le départ du créateur de la franchise, Neil Druckmann.

Une sortie pour 2027, mais des incertitudes sur la forme

Casey Bloys a confirmé à Variety que la saison 3 de The Last of Us est « définitivement prévue pour 2027 ». Cependant, des questions subsistent sur la structure de la série. « Craig [Mazin] travaille encore sur la question de savoir s’il s’agira de deux saisons supplémentaires ou d’une seule saison longue », a-t-il expliqué. Cette décision, encore en suspens, repose sur le showrunner Craig Mazin, dont Casey Bloys salue la vision créative. « Je suis son lead là-dessus », a-t-il ajouté, laissant entendre que Craig Mazin aura le dernier mot.

La saison 3 marquera un changement notable avec Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, qui deviendra le personnage central, reléguant Bella Ramsey (Ellie) à un rôle moins prédominant et marquant le départ de Pedro Pascal (Joel). Malgré ces bouleversements, le patron de HBO reste confiant. « D’un point de vue marketing, ce n’est pas un défi », a-t-il déclaré, soulignant que la renommée du jeu vidéo et le succès des deux premières saisons soutiennent la série. Il apprécie également les séries qui osent changer de perspective, un choix audacieux pour cette adaptation.

Un départ marquant et une nouvelle direction

Le départ de Neil Druckmann, créateur de la franchise, après la saison 2, a surpris les fans. Casey Bloys a reconnu son importance initiale : « C’était génial d’avoir Neil au début ». Cependant, il insiste sur la force de Craig Mazin, dont l’enthousiasme pour The Last of Us a motivé HBO à lancer le projet après le succès de Chernobyl. Neil Druckmann, dans un message sur les réseaux sociaux, a annoncé se consacrer désormais à Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain projet de Naughty Dog.

Bien que fidèle au jeu vidéo, l’adaptation de HBO prend des libertés à certains niveaux. Il faudra voir maintenant si cela continuera de plaire au public, ainsi qu’aux joueurs qui connaissent déjà l’histoire principale.