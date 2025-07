The Last of Us : Neil Druckmann quitte la série avant la saison 3

Neil Druckmann, co-créateur des jeux vidéo The Last of Us et de la série HBO du même nom, a annoncé qu’il se retirait de son implication créative dans la série. Cette décision, partagée via le compte de Naughty Dog sur les réseaux sociaux, marque un tournant pour Neil Druckmann, qui souhaite se concentrer sur les projets futurs du studio, notamment le jeu Intergalactic: The Heretic Prophet.

Départ de Neil Druckmann

Neil Druckmann a déclaré :

J’ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative dans The Last of Us sur HBO. Avec le travail achevé sur la saison 2 et avant que les travaux significatifs sur la saison 3 ne débutent, c’est le bon moment pour recentrer toute mon attention sur Naughty Dog et ses projets futurs, y compris l’écriture et la réalisation de notre prochain jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, ainsi que mes responsabilités en tant que directeur du studio et chef de la création.

Figure clé de Naughty Dog, il a co-créé la série HBO avec Craig Mazin. La saison 1, qui a débuté en 2023, a été acclamée par la critique, tandis que la saison 2, diffusée cette année, a conduit à un renouvellement pour une troisième saison. Bien qu’il se retire de la création, Neil Druckmann restera crédité comme producteur exécutif.

Craig Mazin a rendu hommage à son collaborateur : « Travailler avec Neil pour adapter son œuvre brillante sur HBO a été un rêve créatif. Je n’aurais pas pu rêver d’un partenaire plus généreux. En tant que fan de Naughty Dog, je suis impatient de découvrir son prochain jeu. Pendant qu’il se concentre là-dessus, je continuerai à travailler avec notre talentueux casting et notre équipe pour offrir la série que notre public attend ». Craig Mazin a également remercié Neil Druckmann et Halley Gross pour leur confiance dans l’adaptation de The Last of Us Part II.

Focus sur Intergalactic: The Heretic Prophet

Neil Druckmann se tourne désormais vers Intergalactic: The Heretic Prophet, un nouveau jeu de Naughty Dog dévoilé en décembre, avec Tati Gabrielle en vedette et une bande-son composée par Trent Reznor et Atticus Ross. Sans date de sortie confirmée, ce projet marque une nouvelle ambition pour le studio, connu pour ses récits immersifs.