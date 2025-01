Super-héros : clap de fin après une saison pour la série satirique The Franchise (HBO)

La qualité ne paie pas toujours : HBO vient d’annoncer l’arrêt de la série The Franchise après seulement une saison, et ce malgré des retours critiques plutôt positifs. La série satirique a pour thème le tournage d’un film de super-héros… tournage qui évidemment ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Créée par Jon Brown et produite/supervisée par le tandem Sam Mendes et Armando Iannucci, The Franchise se compose essentiellement d’une série de scénettes drolatiques, un peu à la façon d’un The Office, une formule qui a atteint son apogée avec Parks and Recreation mais qui ici n’a pas tout à fait convaincu le public. Armando Iannucci est pourtant à l’origine des excellentes séries de comédie Veep et Avenue 5 (toujours pour HBO), mais il semble que cette fois-ci la formule n’ait pas pris, peut-être à cause d’un casting dépourvu de la moindre star (Richard E. Grant, Daniel Brühl, Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, etc.).

Il est assez rare que HBO annule une série aussi rapidement, les critères (élevés) de qualité de ce média permettant généralement de rallier un public suffisant pour justifier les coûts de production. La première et donc dernière saison de The Franchise est à voir sur Max.