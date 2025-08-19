TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Une cyberattaque a entrainé le vol des données d’1,1 millions de clients de l’assureur Allianz
Internet

Une cyberattaque a entrainé le vol des données d’1,1 millions de clients de l’assureur Allianz

19 Août. 2025 • 12:40
0

Au début du mois d’août 2025, une cyberattaque visiblement orchestrée via une plateforme tierce de gestion de la relation client (CRM) a entraîné le vol des données personnelles d’1,1 million de clients américains de l’assureur Allianz Life. L’alerte a été donnée par le site « Have I Been Pwned », qui rapporte en outre que les informations compromises comprennent noms, adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail, genre ainsi que les dates de naissance. Des documents officiels adressés aux autorités du Texas et du Massachusetts signalent également que des numéros de sécurité sociale ont été subtilisés. Allianz Life, qui gère environ 1,4 million de clients aux États-Unis, avait précédemment admis que la majorité de ses clients, des professionnels financiers et certains employés étaient concernés, sans toutefois préciser le nombre exact de victimes.

Hacker Piratage

En réaction à cette intrusion, l’assureur a affirmé qu’il enquêtait toujours sur l’incident, sans pouvoir, pour l’instant, dévoiler l’identité ou l’origine exacte des auteurs. La firme assure néanmoins que ses systèmes internes (tels que les systèmes de gestion des polices) n’ont pas été compromis, la violation ayant été limitée à la plateforme CRM externe. Allianz Life s’est aussi engagée à proposer deux ans de surveillance de l’identité aux personnes affectées, ainsi qu’à coopérer avec le FBI pour faire avancer l’enquête

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Loupe Internet

Cyberattaque contre Google : 2,55 millions de données ont été volées

Conforama Logo Internet

Non, Conforama n’a pas connu le piratage des données de 9,3 millions de clients

Autosur Logo Internet

Piratage : Autosur confirme le vol de données de 4 millions de clients

Coinbase Internet

Piratage de Coinbase : vol de données clients et 400 millions de dollars de perte

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

hacker piratage

Une cyberattaque a entrainé le vol des données d’1,1 millions de clients de l’assureur Allianz

19 Août. 2025 • 12:40
0 Internet

Au début du mois d’août 2025, une cyberattaque visiblement orchestrée via une plateforme tierce de gestion de la relation client...

NVIDIA GeForce NOW

GeForce NOW va intégrer les GPU RTX 5080 : le cloud gaming en 5K/120 IPS

19 Août. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

Des performances de pointe avec les GPU RTX 5080 Au mois de septembre de cette année 2025, GeForce Now Ultimate recevra une mise à jour...

Intel Logo

SoftBank injecte 2 milliards de dollars dans Intel

19 Août. 2025 • 9:45
0 Hors-Sujet

SoftBank Group renforce sa position dans le secteur américain des semi-conducteurs en annonçant un investissement de 2 milliards de dollars...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 aout

18 Août. 2025 • 21:42
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

AdBlock

L’Allemagne envisage d’interdire les bloqueurs de publicités

18 Août. 2025 • 20:12
7 Logiciels

Une récente décision de la Cour suprême fédérale allemande (BGH) relance une bataille juridique autour des bloqueurs de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Beats Pill x Verdy Edition : une nouvelle collab avec le street artist japonais Verdy

Beats Pill x Verdy Edition : une nouvelle collab avec le street artist japonais Verdy

19 Aug. 2025 • 12:35

image de l'article Apple prépare bel et bien l’intégration native de Claude dans Xcode

Apple prépare bel et bien l’intégration native de Claude dans Xcode

19 Aug. 2025 • 11:15

image de l'article The Dink : Apple Original annonce la production d’une comédie sportive avec Ben Stiller et des stars du Tennis en vedettes (Roddick, McEnroe)

The Dink : Apple Original annonce la production d’une comédie sportive avec Ben Stiller et des stars du Tennis en vedettes (Roddick, McEnroe)

19 Aug. 2025 • 10:00

image de l'article iCloud : le Royaume-Uni n’oblige plus Apple à mettre une backdoor

iCloud : le Royaume-Uni n’oblige plus Apple à mettre une backdoor

19 Aug. 2025 • 8:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site