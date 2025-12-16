Tesla commence à tester ses robotaxis sans conducteur à bord

TENDANCES
16 Déc. 2025 • 12:05
0

Tesla vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses véhicules autonomes. Ce week-end, Elon Musk a en effet confirmé que des robotaxis circulaient actuellement à Austin sans conducteur de sécurité à bord… et sans passagers (on s’en doute). Une annonce qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, surtout après qu’une vidéo ait montré un véhicule Tesla se déplaçant seul en pleine circulation !

Un énorme buzz… à la portée encore limitée

Sur X, de nombreux partisans de Tesla ont présenté ces images comme une percée majeure vers la conduite entièrement autonome. Elon Musk a lui-même confirmé que « les tests sont en cours sans occupants à bord », tandis que le responsable de l’IA de Tesla, Ashok Elluswamy, a également relayé la séquence, contribuant à amplifier l’enthousiasme autour de l’initiative.

Pourtant, derrière l’effet d’annonce, la portée réelle de ces essais reste encore modeste. Les véhicules concernés roulent à vide, sans service commercial ni clients, dans un cadre de test extrêmement contrôlé. Une approche prudente qui contraste avec la communication triomphante de l’entreprise.

Un retard certain face à une concurrence déjà bien installée

Car sur le terrain des robotaxis, Tesla accuse encore un sérieux retard. Waymo, filiale d’Alphabet, exploite déjà une flotte de près de 2 000 véhicules autonomes dans plusieurs grandes villes américaines, avec plus de 450 000 trajets payants par semaine. À Austin, Tesla ne compterait qu’une trentaine de robotaxis actifs, dont certains ont déjà été impliqués dans plusieurs accidents.

Elon Musk a beau affirmer vouloir supprimer les conducteurs de sécurité dans de larges zones d’Austin avant la fin de l’année, il n’en reste pas moins que le calendrier reste très (trop) serré. En 2026 peut-être…

