Tesla commence à tester ses robotaxis sans conducteur à bord

Tesla vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de ses véhicules autonomes. Ce week-end, Elon Musk a en effet confirmé que des robotaxis circulaient actuellement à Austin sans conducteur de sécurité à bord… et sans passagers (on s’en doute). Une annonce qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, surtout après qu’une vidéo ait montré un véhicule Tesla se déplaçant seul en pleine circulation !
Sur X, de nombreux partisans de Tesla ont présenté ces images comme une percée majeure vers la conduite entièrement autonome. Elon Musk a lui-même confirmé que « les tests sont en cours sans occupants à bord », tandis que le responsable de l’IA de Tesla, Ashok Elluswamy, a également relayé la séquence, contribuant à amplifier l’enthousiasme autour de l’initiative.
Just saw a Tesla with no one in the car @SawyerMerritt @wholemars @robotaxi @Tesla pic.twitter.com/llSt6UPbH4
— 420 Bounty Hunter (@Mandablorian) December 14, 2025
Pourtant, derrière l’effet d’annonce, la portée réelle de ces essais reste encore modeste. Les véhicules concernés roulent à vide, sans service commercial ni clients, dans un cadre de test extrêmement contrôlé. Une approche prudente qui contraste avec la communication triomphante de l’entreprise.
Car sur le terrain des robotaxis, Tesla accuse encore un sérieux retard. Waymo, filiale d’Alphabet, exploite déjà une flotte de près de 2 000 véhicules autonomes dans plusieurs grandes villes américaines, avec plus de 450 000 trajets payants par semaine. À Austin, Tesla ne compterait qu’une trentaine de robotaxis actifs, dont certains ont déjà été impliqués dans plusieurs accidents.
Elon Musk a beau affirmer vouloir supprimer les conducteurs de sécurité dans de larges zones d’Austin avant la fin de l’année, il n’en reste pas moins que le calendrier reste très (trop) serré. En 2026 peut-être…
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Bungie a enfin levé le voile sur la nouvelle fenêtre de lancement de Marathon. Le shooter d’extraction en ligne, très attendu...
Google Traduction franchit un cap technique majeur grâce au déploiement de nouvelles fonctionnalités pilotées par...
L’application de Facebook Messenger sur les PC Windows et Mac n’est plus disponible à partir de ce 15 décembre 2025. Les...
Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs, Google annonce que son outil de rapport sur le dark web va fermer ses portes au début de 2026....
Annoncé durant le mois de septembre 2025, Deus Ex Remastered devait remettre au goût du jour l’un des monuments du jeu vidéo...
16 Dec. 2025 • 12:45
16 Dec. 2025 • 11:15
16 Dec. 2025 • 10:40
16 Dec. 2025 • 9:45