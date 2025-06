Tesla lance ses premiers robotaxis à Austin

Le 22 juin, Tesla a officiellement lancé ses premiers robotaxis à Austin, au Texas, marquant ainsi une étape pour le moins prudente dans ses ambitions de mobilité autonome. Le service ne compte actuellement que dix véhicules, tous accompagnés d’un « Tesla Safety Monitor » humain chargé de superviser chaque trajet. Réservé à une poignée d’utilisateurs sélectionnés, le service reste encore très limité et les trajets ne peuvent avoir lieu que dans une zone géographique restreinte entre 6 h et minuit. Plusieurs utilisateurs ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux, souvent avec enthousiasme, bien que certains aient constaté des difficultés à obtenir un véhicule disponible.

L’expérience utilisateur se veut fluide et individualisée : les passagers peuvent ajuster la température, la position des sièges, ou écouter leur propre musique via l’app liée à leur profil Tesla. Le robotaxi dispose aussi de boutons pour demander un arrêt ou appeler un support technique. Chaque trajet coûte un tarif fixe de 4,20 dollars, et Tesla a mis en ligne une nouvelle page dédiée au service avec FAQ et formulaire d’inscription. Sans surprise aucune, Elon Musk annonce déjà une montée en puissance du service dans les mois à venir (jusqu’à 1 000 véhicules autonomes « non supervisés » soit sans chauffeurs humains donc), mais cette déclaration reste évidemment à prendre avec précaution au vu des nombreuses promesses de Musk qui n’ont finalement pas été tenues.