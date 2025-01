Juniper : Tesla dévoile la nouvelle version de sa Model Y

Sans tambours ni trompettes, Tesla vient de lancer la nouvelle version de sa Model Y surnommée « Juniper », cette dernière intégrant des améliorations esthétiques et techniques similaires à celles de la Model 3 « Highland » dévoilée en 2023. Le design revisité inclut des barres lumineuses LED à l’avant et à l’arrière, un tout nouveau design de jantes ainsi qu’une caméra intégrée à l’avant permettant d’améliorer la navigation. L’ajout d’une puce UWB permet de mieux localiser le smartphone servant de clef du véhicule et du coffre (qui s’ouvre à distance dès lors qu’on s’approche de la Model Y).

Ces ajustements esthétiques et techniques, comme un meilleur aérodynamisme global et une réduction du bruit, visent à améliorer l’efficience et le confort général de la Model Y 2025. L’intérieur adopte un style épuré là encore inspiré de la Model 3, avec un tableau de bord simplifié, un volant redessiné intégrant des commandes supplémentaires et des améliorations pratiques comme des sièges ventilés et une nouvelle gestion des rangements.

L’autonomie progresse également grâce à une meilleure gestion (sans doute logicielle) de l’efficacité énergétique, atteignant environ 486 km selon les normes européennes (593 km selon les normes chinoises, plus « souples »). Bien que la batterie reste inchangée, Tesla promet des améliorations pratiques, notamment une puce UWB pour ouvrir automatiquement le coffre et des commandes motorisées pour rabattre les sièges arrière.

Disponible pour l’instant à la vente uniquement en Chine et prochainement en Australie en deux versions, la Model Y devrait arriver en Europe en 2025, avec des prix probablement ajustés pour bénéficier du bonus écologique.