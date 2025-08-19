GeForce NOW va intégrer les GPU RTX 5080 : le cloud gaming en 5K/120 IPS

Des performances de pointe avec les GPU RTX 5080

Au mois de septembre de cette année 2025, GeForce Now Ultimate recevra une mise à jour majeure avec l’intégration des GPU RTX 5080 (architecture Blackwell), offrant ainsi une puissance inédite dans le cloud gaming. Les flux pourront atteindre jusqu’à 5K à 120 IPS, et jusqu’à 360 IPS en 1080p grâce à NVIDIA Reflex, le tout avec une latence pouvant descendre sous les 30 ms. Cette performance est rendue possible grâce à des serveurs dotés de 48 Go de mémoire et 62 téraflops de calcul, pour des graphismes ultra fluides et réalistes, tout en maintenant le prix du forfait à 20 dollars par mois.

Plus de jeux, une qualité d’image « cinématique » et des fonctionnalités améliorées

La bibliothèque de jeux va aussi doubler instantanément grâce à la fonctionnalité Install-to-Play qui permet d’accéder rapidement à plus de 2 300 titres dès leur sortie sur Steam en « cloudplay ». Un nouveau mode Cinematic Quality Streaming améliore considérablement le rendu visuel — meilleure précision des couleurs, détails affinés — supporté par un débit pouvant atteindre 100 Mbps. Le support s’étend également à des appareils variés : 90 IPS sur Steam Deck OLED, 4K 120 Hz sur certaines smart TV et moniteurs LG, et compatibilité assurée avec les volants à retour haptique Logitech.