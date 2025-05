Nvidia lance Steam Deck, son service de cloud gaming, sur le Steam Deck

Nvidia annonce la disponibilité d’une application native GeForce Now pour le Steam Deck, désormais disponible pour les joueurs. Cette nouveauté met fin à l’utilisation contraignante du navigateur pour le streaming de jeux. En parallèle, Nvidia enrichit son catalogue avec six nouveaux titres jouables dès cette semaine.

Une expérience de jeu optimisée sur Steam Deck

L’application native GeForce Now pour le Steam Deck, téléchargeable depuis le portail de Nvidia dans la catégorie des appareils portables, permet aux joueurs de streamer leurs jeux en 4K à 60 images par seconde selon leur abonnement. Que ce soit directement sur l’écran du Steam Deck ou via une connexion à un téléviseur, la qualité visuelle est au rendez-vous. Nvidia intègre également plusieurs technologies comme le HDR, le DLSS 4 et Reflex pour les jeux compatibles.

« Les membres peuvent jouer à des niveaux de paramètres et de performances inaccessibles nativement sur le Steam Deck », souligne Nvidia. Un autre atout majeur : une autonomie prolongée jusqu’à 50 % lors du streaming depuis une configuration RTX dans le cloud, un avantage non négligeable pour les sessions prolongées.

Par ailleurs, Nvidia étoffe son offre avec six titres supplémentaires, disponibles pour le streaming via GeForce Now. Voici la liste :

Nice Day for Fishing (nouveau sur Steam, 29 mai 2025)

Cash Cleaner Simulator (Steam)

Tokyo Xtreme Racer (Steam)

The Last Spell (Steam)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

Rappelons que, contrairement à des services comme Game Pass, GeForce Now exige que les joueurs possèdent une copie du jeu ou une licence via le PC Game Pass pour jouer via les serveurs cloud de Nvidia.