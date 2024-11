Nvidia GeForce Now va imposer une limite de 100 heures par mois

Nvidia annonce du changement concernant GeForce Now, son service de cloud gaming, en imposant notamment une limite de 100 heures par mois. Ce sera en place à compter du 1er janvier 2025.

Une limite mensuelle de 100 heures sur GeForce Now

Dans le détail, les abonnés aux offres Performance (nouveau nom de l’abonnement Prioritaire) à 10,99€/mois et Ultime à 21,99€/mois ne pourront pas jouer plus de 100 heures par mois à partir du 1er janvier 2025, ce qui représente l’équivalent d’un peu plus de trois heures par jour. Pourquoi ? Nvidia dit préférer imposer une limite aux joueurs plutôt qu’augmenter ses prix, tout en voulant conserver un certain niveau de qualité pour son service.

Jusqu’à 15 heures de jeu non utilisées seront reportées au mois suivant sur GeForce Now. Les abonnés Performance pourront acheter 15 heures supplémentaires pour 2,99 dollars, tandis que les abonnés Ultime pourront acheter 15 heures supplémentaires pour 5,99 dollars. Les prix en euros ne sont pas encore connus, mais ils devraient être similaires.

Selon Nvidia, seulement 6% des joueurs seront concernés par cette limite de temps. Il faut donc comprendre que 94% des abonnés à GeForce Now jouent moins de 100 heures par mois.

Comme dit précédemment, la nouvelle limite sera en place à compter du 1er janvier 2025. Cependant, les joueurs qui ont un abonnement actif au 31 décembre 2024 auront le droit à un délai d’un an. Il faut comprendre par là que la limite de 100 heures par mois ne s’appliquera pour eux qu’à partir de janvier 2026. Quant à ceux qui sont des membres fondateurs et paient leur abonnement depuis le début, la limite mensuelle ne s’applique tout simplement pas. Ils pourront continuer à jouer en illimité.

Outre cette annonce, Nvidia annonce que l’abonnement Performance sur GeForce Now inclut désormais la possibilité de jouer jusqu’en 1440p, la prise en charge de la résolution ultra-large (ultrawide) et la possibilité d’enregistrer les paramètres graphiques lors des sessions de jeu en streaming.