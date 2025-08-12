TENDANCES
L’IA Claude d’Anthropic se dote d’une fonction de mémoire

12 Août. 2025 • 9:18
0

Anthropic a lancé une fonction mémoire très attendue pour son chatbot Claude, permettant de reprendre les conversations là où elles se sont arrêtées. Cette mise à jour renforce la compétitivité de Claude face à ChatGPT d’OpenAI.

Claude IA

Une mémoire contextuelle, mais pas persistante

Dans une vidéo de démonstration, Anthropic montre un utilisateur demandant à Claude de résumer les discussions précédant ses vacances. Le chatbot IA parcourt les anciens échanges, fournit un résumé et propose de continuer le projet en cours. « Ne perdez plus jamais le fil de votre travail », annonce l’entreprise d’intelligence artificielle. « Claude se souvient désormais de vos conversations passées, vous permettant de poursuivre vos projets, de référencer d’anciennes discussions et de développer vos idées sans repartir de zéro ».

Cette fonction, disponible sur le Web et l’application permet de séparer les projets et espaces de travail. Elle est activée via les paramètres de profil et a commencé à être déployée pour les abonnements Max, Team et Enterprise, avec un accès prévu pour les autres abonnements prochainement. Contrairement à la mémoire persistante de ChatGPT, qui stocke automatiquement les interactions, Claude ne référence les conversations passées que sur demande explicite et ne construit pas de profil utilisateur, privilégiant ainsi la confidentialité.

Une course à l’innovation dans l’IA

Cette nouveauté s’inscrit dans une rivalité intense entre Anthropic et OpenAI, qui se disputent sur le marché de l’IA. Alors qu’OpenAI a lancé GPT-5 la semaine dernière, Anthropic cherche à lever des fonds qui pourraient valoriser l’entreprise à 170 milliards de dollars. Les deux sociétés rivalisent sur des fonctionnalités comme les modes vocaux, les fenêtres de contexte élargies et de nouveaux abonnements. La fonction mémoire de Claude vise à renforcer l’engagement des utilisateurs, en rendant le chatbot davantage au courant pour les projets à long terme, un enjeu clé pour fidéliser les utilisateurs.

Bien que non persistante, cette mémoire contextuelle positionne Claude comme un outil pratique pour les professionnels et les créateurs, notamment pour la gestion de projets complexes. En évitant le stockage automatique des données, Anthropic répond aux préoccupations de confidentialité tout en offrant une alternative compétitive à ChatGPT.

