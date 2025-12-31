Préparez votre productivité pour la nouvelle année : Office 2021 Pro à 31,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

Les fêtes ne durent jamais assez longtemps. Une fois les confettis du Nouvel An retombés et le calendrier tourné vers 2026, il faudra se remettre au travail. Prêt à lancer votre année de productivité ? Avant cela, jetez un œil aux Soldes du Nouvel An 2026 de Godeal24 : la suite complète MS Office 2021 Pro pour Windows est à -90 %, ramenée à seulement 30,25 €. D’autres clés Microsoft bénéficient jusqu’à -62 %. Ces remises s’envolent aussi vite que les vacances : profitez-en maintenant !

Fini de payer une fortune pour des boîtes/CD-ROM ou de subir l’abonnement annuel à Microsoft 365 qui se renouvelle au pire moment. Avec cette licence « achète-une-fois-utilise-toujours » d’Office 2021 Pro pour Windows, comptez seulement 30,25 € pour une licence à vie couvrant toute la suite : Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access et la version gratuite de Teams. Une fois installée, vous l’utilisez à vie — productif hors ligne, création et sauvegarde de documents partout, à tout moment. Côté Mac, la licence perpétuelle d’Office 2021 Home & Business tombe elle aussi à 49,99 €, sans abonnement ni frais de renouvellement. Passez commande tant qu’il reste du stock !

Tarifs de Nouvel An : licences Office 100 % authentiques à prix doux

Certaines mises à niveau sont tout simplement immanquables — celle-ci en fait partie. Offrez à votre PC un vrai coup de boost avec Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. Une offre rare et limitée dans le temps pour passer à la dernière version sans hésiter.

Soldes de Nouvel An ! Du Windows authentique à un prix qui donne le sourire

Office & Windows à prix imbattables (code promo « SGO62 »)

Packs multi-licences authentiques — les moins chers de l’année

Retrouvez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et bien d’autres utilitaires — le tout à des prix imbattables. Accélérez vos workflows, sécurisez vos machines et gagnez en confort, sans dépasser votre budget. Dépêchez-vous : ces offres exclusives expirent bientôt !

Outils pratiques pour PC

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une plateforme en croissance qui vend des licences logicielles authentiques et garanties. Tous les produits sont livrés par e-mail (pas de frais d’expédition) et le service client propose une assistance technique gratuite et réactive. Que ce soit avant l’achat ou après, l’équipe dédiée vous accompagne pour une expérience fluide de bout en bout. Utilisez les codes promo pour économiser davantage pendant les soldes. L’engagement de Godeal24 lui vaut la confiance d’utilisateurs dans le monde entier, avec des milliers d’avis et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé : vous investissez dans des produits authentiques, un service solide et une valeur durable.

