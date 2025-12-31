TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires Préparez votre productivité pour la nouvelle année : Office 2021 Pro à 31,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €
Promos et Bonnes Affaires

Préparez votre productivité pour la nouvelle année : Office 2021 Pro à 31,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

31 Déc. 2025 • 8:45
0

Les fêtes ne durent jamais assez longtemps. Une fois les confettis du Nouvel An retombés et le calendrier tourné vers 2026, il faudra se remettre au travail. Prêt à lancer votre année de productivité ? Avant cela, jetez un œil aux Soldes du Nouvel An 2026 de Godeal24 : la suite complète MS Office 2021 Pro pour Windows est à -90 %, ramenée à seulement 30,25 €. D’autres clés Microsoft bénéficient jusqu’à -62 %. Ces remises s’envolent aussi vite que les vacances : profitez-en maintenant !

Fini de payer une fortune pour des boîtes/CD-ROM ou de subir l’abonnement annuel à Microsoft 365 qui se renouvelle au pire moment. Avec cette licence « achète-une-fois-utilise-toujours » d’Office 2021 Pro pour Windows, comptez seulement 30,25 € pour une licence à vie couvrant toute la suite : Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access et la version gratuite de Teams. Une fois installée, vous l’utilisez à vie — productif hors ligne, création et sauvegarde de documents partout, à tout moment. Côté Mac, la licence perpétuelle d’Office 2021 Home & Business tombe elle aussi à 49,99 €, sans abonnement ni frais de renouvellement. Passez commande tant qu’il reste du stock !

Godeal Nouvelle Annee

Tarifs de Nouvel An : licences Office 100 % authentiques à prix doux

Certaines mises à niveau sont tout simplement immanquables — celle-ci en fait partie. Offrez à votre PC un vrai coup de boost avec Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. Une offre rare et limitée dans le temps pour passer à la dernière version sans hésiter.

Soldes de Nouvel An ! Du Windows authentique à un prix qui donne le sourire

Office & Windows à prix imbattables (code promo « SGO62 »)

Packs multi-licences authentiques — les moins chers de l’année

Retrouvez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et bien d’autres utilitaires — le tout à des prix imbattables. Accélérez vos workflows, sécurisez vos machines et gagnez en confort, sans dépasser votre budget. Dépêchez-vous : ces offres exclusives expirent bientôt !

Outils pratiques pour PC

>>> Plus d’outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une plateforme en croissance qui vend des licences logicielles authentiques et garanties. Tous les produits sont livrés par e-mail (pas de frais d’expédition) et le service client propose une assistance technique gratuite et réactive. Que ce soit avant l’achat ou après, l’équipe dédiée vous accompagne pour une expérience fluide de bout en bout. Utilisez les codes promo pour économiser davantage pendant les soldes. L’engagement de Godeal24 lui vaut la confiance d’utilisateurs dans le monde entier, avec des milliers d’avis et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé : vous investissez dans des produits authentiques, un service solide et une valeur durable.

 

[Sponso]

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

godeal black firday Promos

Black Friday 2025 : licence perpétuelle d’Office 2021 Pro à 30,11 € et Windows 11 Pro à 13,25 €

noel godeal Promos

Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !

godeal blackfriday KultureGeek Promos

Black Friday Week : Office 2021 Pro à 29,28€, payez une fois, utilisez-le à vie !

godeal jour de la femme Promos

Offres Spéciales Godeal24 pour la Journée de la Femme, : jusqu’à 90% de réduction sur Office, Windows 11,…

Désolé, les commentaires sont fermés.

Les derniers articles

LG Gallery TV Televiseur

LG dévoile Gallery TV, un téléviseur qui défie The Frame de Samsung

31 Déc. 2025 • 9:00
0 Matériel

À l’approche du CES 2026, LG officialise son entrée sur le marché des téléviseurs à vocation artistique...

YouTube Logo

YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (jusqu’à 33 %)

30 Déc. 2025 • 20:47
0 Internet

Si vous avez l’impression que YouTube est saturé de vidéos de piètre qualité générées par...

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

La PS6 et la nouvelle Xbox reportées à cause du prix de la RAM ?

30 Déc. 2025 • 19:29
2 Jeux vidéo

Selon Insider Gaming, Sony et Microsoft envisageraient sérieusement de repousser la sortie de la PlayStation 6 et de la prochaine Xbox,...

Yuan numérique

La Chine s’apprête à donner un nouvel élan à son yuan numérique

30 Déc. 2025 • 18:50
0 Hors-Sujet

À partir du 1er janvier 2026, les utilisateurs de Yuan numérique pourront percevoir des intérêts sur leurs avoirs, une...

outils technologiques

Les outils technologiques qui évitent la dépendance aux plateformes sociales

30 Déc. 2025 • 18:49
0 Internet

Les plateformes sociales occupent aujourd’hui une place centrale dans la communication numérique. Elles offrent une visibilité rapide,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a collecté 3 millions de dollars pour la lutte contre le sida via Apple Pay

Apple a collecté 3 millions de dollars pour la lutte contre le sida via Apple Pay

31 Dec. 2025 • 8:40

image de l'article Apple tease « quelque chose d’énorme » pour Apple Fitness+ en 2026

Apple tease « quelque chose d’énorme » pour Apple Fitness+ en 2026

31 Dec. 2025 • 7:43

image de l'article Emmanuel Macron utilise l’Apple Vision Pro pour son récap de l’année

Emmanuel Macron utilise l’Apple Vision Pro pour son récap de l’année

30 Dec. 2025 • 20:21

image de l'article Des iPhone 17 Pro ont un bruit parasite lorsqu’ils chargent

Des iPhone 17 Pro ont un bruit parasite lorsqu’ils chargent

30 Dec. 2025 • 19:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site