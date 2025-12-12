Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !

Si votre version actuelle d’Office commence à se faire un peu vieille, c’est peut-être le bon moment pour passer à une version plus récente sans vous engager dans un abonnement. MS Office 2021 Professional pour Windows descend à 30,25 € lors de la vente de Noël de Godeal24 — contre 239 € en prix habituel. Même si Microsoft a sorti Office 2024 il y a quelque temps, ce dernier reste cher et n’est pas aussi stable ni aussi familier qu’Office 2021. En revanche, Office 2024 Home coûte 139,99 € après remise Godeal24, soit presque cinq fois plus cher. Si les nouvelles fonctionnalités ne sont pas indispensables pour vous, la clé Office 2021 Pro offre un avantage de prix significatif. Cette version couvre toutes les applications de base : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. Tout fonctionne en local, vous pouvez donc continuer de travailler même si votre Wi‑Fi est coupé.

Pour les utilisateurs Mac, l’alternative est excellente : Office 2021 Home and Business à seulement 49,99 €, également en achat unique avec propriété à vie, sans frais d’abonnement récurrents. Godeal24 fournit des instructions claires d’installation et d’activation pour tous les logiciels, et le téléchargement depuis le site officiel garantit des produits authentiques, pleinement licenciés. Saisissez cette chance et mettez à niveau maintenant !

La liste de prix du Père Noël : licences Office 100 % authentiques à prix carrément bas !

Windows 11 Professional est la puissance numérique que vous attendiez, alliant innovation et efficacité pour redéfinir votre expérience informatique. Conçu pour les usages professionnels, il dispose d’un arsenal de fonctions avancées. Les clés Windows authentiques sont faciles à obtenir à prix abordable. Chez Godeal24, vous pouvez obtenir une véritable licence Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. L’activation ne prend que quelques secondes et, une fois effectuée, votre système est totalement débloqué et prêt à l’emploi. Windows fonctionne au mieux lorsqu’il est authentique. Profitez de l’économie !

Noël arrive en avance ! Windows authentique à un prix qui fait croire aux miracles !

Office & Windows authentiques à prix givrés (code promo « SGO62 »)

Trouvez vos clés avec une remise additionnelle de 50 % (code promo « SGO50 »)

Packs multi-licences authentiques : les plus abordables de l’année

Besoin d’autres outils ? Vous trouverez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires. De quoi booster les performances, protéger votre système et fluidifier vos tâches sans dépasser votre budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt !

Outils pratiques pour PC

>>> Plus d’outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une plateforme en croissance qui vend des licences logicielles authentiques et garanties. Tous les produits sont livrés par e‑mail (donc sans frais d’expédition), avec un service client fiable offrant une assistance technique gratuite. Que vous ayez une question avant l’achat ou besoin d’aide après, l’équipe dédiée est prête à vous assister, garantissant une expérience fluide du début à la fin. Utilisez les codes promo pour profiter de davantage d’économies pendant la vente de fin d’année. L’engagement de Godeal24 a gagné la confiance d’utilisateurs du monde entier, comme en témoignent des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé logicielle : vous faites un investissement intelligent dans des produits authentiques, soutenus par un service remarquable et une valeur durable.

[Sponso]