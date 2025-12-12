TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !
Promos et Bonnes Affaires

Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !

12 Déc. 2025 • 18:52
0

Si votre version actuelle d’Office commence à se faire un peu vieille, c’est peut-être le bon moment pour passer à une version plus récente sans vous engager dans un abonnement. MS Office 2021 Professional pour Windows descend à 30,25 € lors de la vente de Noël de Godeal24 — contre 239 € en prix habituel. Même si Microsoft a sorti Office 2024 il y a quelque temps, ce dernier reste cher et n’est pas aussi stable ni aussi familier qu’Office 2021. En revanche, Office 2024 Home coûte 139,99 € après remise Godeal24, soit presque cinq fois plus cher. Si les nouvelles fonctionnalités ne sont pas indispensables pour vous, la clé Office 2021 Pro offre un avantage de prix significatif. Cette version couvre toutes les applications de base : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. Tout fonctionne en local, vous pouvez donc continuer de travailler même si votre Wi‑Fi est coupé.

Pour les utilisateurs Mac, l’alternative est excellente : Office 2021 Home and Business à seulement 49,99 €, également en achat unique avec propriété à vie, sans frais d’abonnement récurrents. Godeal24 fournit des instructions claires d’installation et d’activation pour tous les logiciels, et le téléchargement depuis le site officiel garantit des produits authentiques, pleinement licenciés. Saisissez cette chance et mettez à niveau maintenant !

Noel Godeal

 

La liste de prix du Père Noël : licences Office 100 % authentiques à prix carrément bas !

 

Windows 11 Professional est la puissance numérique que vous attendiez, alliant innovation et efficacité pour redéfinir votre expérience informatique. Conçu pour les usages professionnels, il dispose d’un arsenal de fonctions avancées. Les clés Windows authentiques sont faciles à obtenir à prix abordable. Chez Godeal24, vous pouvez obtenir une véritable licence Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. L’activation ne prend que quelques secondes et, une fois effectuée, votre système est totalement débloqué et prêt à l’emploi. Windows fonctionne au mieux lorsqu’il est authentique. Profitez de l’économie !

Noël arrive en avance ! Windows authentique à un prix qui fait croire aux miracles !

 

Office & Windows authentiques à prix givrés (code promo « SGO62 »)

Trouvez vos clés avec une remise additionnelle de 50 % (code promo « SGO50 »)

Packs multi-licences authentiques : les plus abordables de l’année

 

Besoin d’autres outils ? Vous trouverez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité avancée, le multimédia et divers utilitaires. De quoi booster les performances, protéger votre système et fluidifier vos tâches sans dépasser votre budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt !

Outils pratiques pour PC

>>> Plus d’outils

 

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une plateforme en croissance qui vend des licences logicielles authentiques et garanties. Tous les produits sont livrés par e‑mail (donc sans frais d’expédition), avec un service client fiable offrant une assistance technique gratuite. Que vous ayez une question avant l’achat ou besoin d’aide après, l’équipe dédiée est prête à vous assister, garantissant une expérience fluide du début à la fin. Utilisez les codes promo pour profiter de davantage d’économies pendant la vente de fin d’année. L’engagement de Godeal24 a gagné la confiance d’utilisateurs du monde entier, comme en témoignent des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé logicielle : vous faites un investissement intelligent dans des produits authentiques, soutenus par un service remarquable et une valeur durable.

 

[Sponso]

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

godeal black firday Promos

Black Friday 2025 : licence perpétuelle d’Office 2021 Pro à 30,11 € et Windows 11 Pro à 13,25 €

godeal blackfriday KultureGeek Promos

Black Friday Week : Office 2021 Pro à 29,28€, payez une fois, utilisez-le à vie !

godeal jour de la femme Promos

Offres Spéciales Godeal24 pour la Journée de la Femme, : jusqu’à 90% de réduction sur Office, Windows 11,…

Microsoft 365 Office Applications Compagnons Logiciels

Microsoft déploie des applications compagnons pour Office sur Windows 11

Désolé, les commentaires sont fermés.

Les derniers articles

Google Logo Loupe

Après une victoire, la parapharmacie en ligne Pharmazon est déboutée en appel face à Google

12 Déc. 2025 • 20:02
0 Internet

La cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement qui protégeait Pharmazon, donnant ainsi raison à Google dans le...

Livreur Colis

Les petits colis importés en Europe vont être taxés 3 euros

12 Déc. 2025 • 17:57
0 Internet

Les ministres de l’Économie de l’Union européenne ont validé une taxe forfaitaire de 3 euros par catégorie...

Gang of Dragon

Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)

12 Déc. 2025 • 17:30
0 Jeux vidéo

Alors que la série Yakuza / Like a Dragon fête ses 20 ans cette année, son créateur historique, Toshihiro Nagoshi,...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Free dit que l’offre avec Orange et Bouygues a toujours du potentiel

12 Déc. 2025 • 16:03
0 Mobiles / Tablettes

Malgré un premier refus pour le rachat de SFR, le groupe Iliad (maison-mère de Free) ne ferme pas la porte à une reconfiguration...

Galaxy Ring

Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée

12 Déc. 2025 • 15:30
0 Matériel

Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

12 Dec. 2025 • 19:51

image de l'article tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

12 Dec. 2025 • 19:45

image de l'article watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

12 Dec. 2025 • 19:38

image de l'article macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

12 Dec. 2025 • 19:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site