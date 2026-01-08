[CES 2026] Segway Navimow dévoile neuf nouveaux robots tondeuses sans fil périphérique, du jardin familial aux grands sites

À l’occasion du CES 2026 à Las Vegas, Segway Navimow a présenté quatre nouvelles gammes de robots tondeuses, déclinées en neuf modèles. L’entreprise positionne cette annonce comme une extension majeure de son catalogue, avec des appareils destinés aussi bien aux particuliers (petites et grandes pelouses) qu’aux usages professionnels sur de très grandes surfaces. Le constructeur met en avant une approche sans fil périphérique, c’est-à-dire sans câbles à enterrer autour du terrain, et s’appuie sur une combinaison de technologies de localisation et de détection (RTK, vision et LiDAR selon les modèles).

Dans un marché où les robots tondeuses se démocratisent, la suppression du câble périphérique est devenue un axe important : elle vise à réduire le temps d’installation et à simplifier les évolutions du jardin (massifs, bordures, nouvelles zones). En contrepartie, ces modèles doivent composer avec des environnements variés (arbres, passages étroits, zones ombragées) qui peuvent compliquer la navigation. Navimow affirme répondre à ces contraintes en combinant plusieurs capteurs et méthodes de positionnement, avec des variantes selon la gamme et le niveau de complexité du terrain.

Une installation annoncée « drop and mow » et une navigation multimodale

Navimow indique que ses nouvelles tondeuses sont conçues pour une mise en route rapide, sans câble périphérique ni antenne relais. La navigation repose sur des technologies multimodales, notamment le positionnement RTK (cinématique en temps réel) et, sur certains modèles, un LiDAR à semi-conducteurs. L’objectif affiché est de cartographier la pelouse et d’adapter le déplacement du robot aux conditions réelles du terrain, avec un signal présenté comme toujours actif.

Dans la pratique, le RTK est une solution de plus en plus utilisée sur les robots tondeuses wire-free : elle peut offrir une bonne précision de localisation, mais la qualité de réception dépend souvent de l’environnement (dégagement du ciel, obstacles, zones très arborées). Pour ces situations, Navimow mise aussi sur la vision et, sur certains appareils, sur le LiDAR, censé renforcer la perception dans des zones complexes ou à faible luminosité.

Traction, pentes et préservation du gazon : l’accent mis sur le tout-terrain

Le constructeur annonce une amélioration notable du comportement sur terrains accidentés, avec un déplacement annoncé plus fluide dans les virages serrés et sur les pentes. Navimow met en avant une technologie propriétaire baptisée Turf-Safe Xero-turn AWD, pensée pour limiter l’arrachement du gazon lors des manœuvres. Le principe : permettre au robot de tourner sur place, à la manière des tondeuses « zéro rayon de braquage », tout en évitant de creuser ou de laisser des mottes.

Cette promesse s’adresse particulièrement aux jardins avec relief, zones humides, sols glissants ou herbe fragile, où les roues peuvent patiner ou endommager la pelouse. Navimow évoque également un système de contrôle de traction (TCS) capable d’ajuster le couple pour maintenir l’adhérence.

Partenariat avec RoboSense pour intégrer du LiDAR à semi-conducteurs

Navimow indique s’être associé à RoboSense afin d’intégrer, sur certains modèles, un LiDAR à semi-conducteurs. L’entreprise présente cette brique comme un moyen d’améliorer la détection et la navigation, notamment dans les jardins présentant des zones difficiles (arbres, recoins, passages étroits). Dans l’industrie, le LiDAR est généralement utilisé pour mesurer les distances et modéliser l’environnement ; sa miniaturisation et sa baisse de coût favorisent son intégration dans des produits grand public, au-delà de l’automobile et de la robotique professionnelle.

Gamme X4 : pour les grandes propriétés, jusqu’à 6 000 m² annoncés

La série Navimow X4 vise les grands jardins, avec deux références : X430 (jusqu’à 4 000 m²) et X450 (jusqu’à 6 000 m²). Navimow affirme que le système Xero-turn AWD permet de grimper des pentes jusqu’à 84 % (40°). La direction s’appuie, selon la marque, sur deux moteurs indépendants sur les roues avant pour faciliter les demi-tours et limiter l’impact sur le gazon.

Côté coupe, le X4 embarque un système MowMentum avec un large plateau équipé de deux disques totalisant 12 lames renforcées, et deux moteurs de coupe de 180 W. Navimow mentionne un algorithme de tonte et une fonction EdgeSense dédiée aux bordures. Le constructeur avance également une charge rapide et une efficacité de tonte trois fois supérieure à celle de concurrents, avec un exemple : 4 000 m² tondus en 11 heures.

Pour la navigation, la gamme X4 combine les technologies RTK triple fréquence, VSLAM à 360° et VIO (visuel et inertiel), avec une cartographie annoncée au centimètre. Navimow précise que le réseau RTK est embarqué et gratuit à vie pour l’utilisateur, et qu’aucune antenne physique n’est requise. Enfin, la fiche technique citée inclut un indice IPX6, un capteur de pluie, la compatibilité avec Localiser mon iPhone (Apple) et l’intégration domotique Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant.

Gamme i2 : deux versions, AWD ou LiDAR, pour des surfaces jusqu’à 1 500 m²

La série i2 se décline en i2 AWD et i2 LiDAR, avec un positionnement plus “quotidien” pour l’entretien résidentiel. La version i2 AWD introduit, selon Navimow, la technologie Xero-turn™ AWD sur les petites pelouses. Elle repose sur trois roues motrices, et le constructeur annonce une capacité à gravir des pentes de 45 % (24°). Deux modèles sont annoncés : i206 AWD (jusqu’à 600 m²) et i210 AWD (jusqu’à 1 000 m²). Navimow ajoute que la troisième roue est pensée pour limiter la consommation et pourrait prolonger l’autonomie jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente.

Pour les terrains plus complexes, Navimow présente le i215 LiDAR (jusqu’à 1 500 m²). La marque indique que son LiDAR scanne environ 200 000 points par seconde afin de produire une carte 3D détaillée, utile notamment sous les arbres, sur des chemins étroits ou la nuit. Le système combine LiDAR et vision “basée sur l’IA” pour la reconnaissance des obstacles : détection d’objets dès 1 cm et identification de plus de 200 types d’obstacles, y compris des animaux en mouvement et certains éléments suspendus. Le constructeur met aussi en avant Geo-sketch™, une cartographie 3D “réaliste”, et une cartographie automatique destinée à accélérer la configuration.

Gamme H2 : une triple fusion LiDAR + RTK + vision pour les jardins difficiles

Avec la gamme H2, Navimow cible les pelouses complexes et annonce un système EFLS LiDAR+, qui combine LiDAR, RTK et vision au sein d’une navigation dite triple. L’entreprise affirme que le système peut changer de mode de positionnement en 1 milliseconde afin de maintenir un fonctionnement continu, y compris sous les arbres, dans les passages étroits et de nuit.

Sur la sécurité et l’évitement, Navimow reprend des chiffres similaires à l’i215 LiDAR : détection d’obstacles à partir de 1 cm et identification de plus de 200 types. La marque mentionne également une fonction Terrain Adapt basée sur le LiDAR, ainsi qu’un contrôle électronique de stabilité (ESC) pour conserver l’équilibre sur des pentes jusqu’à 45 % (24°). Deux versions sont annoncées : H210 (jusqu’à 1 000 m²) et H220 (jusqu’à 2 000 m²), avec GeoSketch™ et cartographie automatique.

Terranox : une proposition tournée vers les professionnels et la gestion de flotte

Navimow introduit enfin Terranox, une gamme orientée vers l’usage commercial et l’entretien professionnel. Deux modèles sont cités : CM120M1 (jusqu’à 12 000 m²) et CM240M1 (jusqu’à 24 000 m²). Le constructeur met en avant une transmission intégrale (AWD) et la capacité à tondre l’équivalent d’un terrain de football en une journée, un indicateur destiné à illustrer le volume de travail quotidien.

En complément, l’entreprise annonce un logiciel Fleet Management, conçu pour piloter plusieurs robots à distance, consulter leur état et suivre des statistiques de tonte. Navimow promet également une assistance dédiée pour les professionnels, mais ne détaille pas à ce stade les modalités (contrats, délais, couverture géographique).

Déclarations du PDG et calendrier de précommande

George Ren, PDG de Navimow, insiste sur une stratégie centrée sur la simplification de l’usage. « L’innovation, ce n’est pas seulement ajouter des fonctions, c’est aussi rendre la technologie plus discrète et plus utile au quotidien », résume-t-il, en expliquant que l’objectif est d’automatiser l’entretien des pelouses pour réduire la charge de travail des particuliers comme des professionnels.

La gamme 2026 est présentée au CES 2026 à Las Vegas, au stand n° 9615A dans le hall nord du LVCC (Las Vegas Convention Center). Navimow précise que les gammes i2 AWD et X4 seront disponibles en précommande à partir du vendredi 16 janvier à 8h sur le site de la marque. L’entreprise mentionne une offre spéciale réservée aux premiers acheteurs pendant la période de précommande, sans en préciser le contenu. Les prix, les dates de livraison effectives, ainsi que la disponibilité selon les pays et les réseaux de distribution ne sont pas détaillés dans le communiqué.

Avec ces annonces, Navimow confirme l’accélération du wire-free et la montée en puissance des capteurs (RTK, vision, LiDAR) dans les robots tondeuses. Reste à voir, au-delà des caractéristiques annoncées, comment ces nouvelles gammes se comporteront sur la durée dans des jardins réels, où la densité d’arbres, la variabilité du terrain et les contraintes de sécurité pèsent souvent autant que la fiche technique.