TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires [CES 2026] Segway présente Myon et Muxi, ses nouveaux vélos électriques blindés de tech
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Segway présente Myon et Muxi, ses nouveaux vélos électriques blindés de tech

7 Jan. 2026 • 9:45
0

Présent à Las Vegas pour le CES 2026, Segway renforce clairement ses ambitions dans la micromobilité électrique. Le constructeur, longtemps associé aux trottinettes et aux véhicules à deux roues auto-équilibrés , dévoile deux nouveaux vélos électriques pensés pour le transport urbain et utilitaire, tout en mettant en avant une forte dose de technologies embarquées.

Myon : un vélo cargo urbain dopé à l’intelligence embarquée

Le Segway Myon adopte un cadre à enjambement bas et un porte-bagages arrière conçu pour les déplacements quotidiens avec charge. Sur le papier, la formule est classique, mais Segway mise sur l’électronique pour se démarquer. Le vélo embarque ainsi un système de transmission Shimano CUES à changement de vitesses électronique, associé à une optimisation automatique du moteur et de la batterie.

Segway Myon

Grâce à son Intelligent Ride System, le Myon adapte en temps réel l’assistance en fonction du relief, du couple exercé et de la cadence. Les démarrages se veulent plus progressifs, notamment aux feux rouges, afin d’éviter les à-coups souvent reprochés aux vélos électriques urbains.

Muxi : un cargo compact pensé pour la polyvalence

Le Muxi adopte une approche différente avec une architecture inspirée des vélos cargo longtail, mais dans un format plus compact. Le véhicule peut accueillir un siège passager optionnel, un panier central et divers accessoires pratiques pour le transport. Segway y ajoute des aides à la conduite avancées comme l’assistance au démarrage en côte, le contrôle en descente, le freinage régénératif et la gestion de la traction.

Segway Muxi

Des fonctions connectées au cœur de l’expérience

Les deux modèles intègrent des fonctions connectées étendues : géolocalisation GPS, verrouillage à distance, compatibilité avec le réseau Localiser d’Apple, synchronisation avec des applications de santé et connexion smartphone.

Le Segway Myon est déjà commercialisé au prix de 2 000 dollars, tandis que le Muxi arrivera en mars prochain pour environ 1 700 dollars.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Withings Body Scan 2 Matériel

[CES 2026] Withings Body Scan 2 : la balance connectée veut aller au-delà du poids avec 60 biomarqueurs

Mini Lab Allergen 0 grey Matériel

[CES 2026] Allergen Alert : un laboratoire de poche pour vérifier la présence d’allergènes et de gluten dans un plat

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Motorola Razr Fold

[CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

7 Jan. 2026 • 8:29
1 Mobiles / Tablettes

Motorola a dévoilé le Razr Fold, son premier smartphone pliable au format livre, lors du CES 2026. Il est conçu pour rivaliser avec...

Logo Android

Google restreint la publication du code source d’Android à deux sorties annuelles

6 Jan. 2026 • 22:37
0 Mobiles / Tablettes

Google opère un virage stratégique dans sa gestion d’Android Open Source Project (AOSP) à compter de cette année....

Orange Logo

Orange retarde la fin commerciale de l’ADSL faute de fibre optique suffisante

6 Jan. 2026 • 22:19
1 Internet

Orange reporte d’un an la fermeture commerciale de son réseau ADSL pour environ 8 000 communes françaises. Initialement prévue...

Hack Piratage

Un piratage lié à l’Office français de l’immigration a permis de voler des données

6 Jan. 2026 • 21:56
2 Internet

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) vient de confirmer avoir subi un vol de données...

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026

[CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

6 Jan. 2026 • 21:06
0 Matériel

Un an après avoir surpris l’industrie, Dell profite du CES 2026 pour reconnaître son erreur stratégique et ressusciter la marque...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [CES 2026] Moft intègre Apple Localiser à ses nouveaux accessoires MagSafe pour iPhone

[CES 2026] Moft intègre Apple Localiser à ses nouveaux accessoires MagSafe pour iPhone

7 Jan. 2026 • 9:46

image de l'article Magic Screen, l’accessoire qui rend votre écran de MacBook tactile

Magic Screen, l’accessoire qui rend votre écran de MacBook tactile

7 Jan. 2026 • 8:00

image de l'article iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

6 Jan. 2026 • 20:06

image de l'article L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

6 Jan. 2026 • 18:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site