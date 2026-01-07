[CES 2026] Segway présente Myon et Muxi, ses nouveaux vélos électriques blindés de tech

Présent à Las Vegas pour le CES 2026, Segway renforce clairement ses ambitions dans la micromobilité électrique. Le constructeur, longtemps associé aux trottinettes et aux véhicules à deux roues auto-équilibrés , dévoile deux nouveaux vélos électriques pensés pour le transport urbain et utilitaire, tout en mettant en avant une forte dose de technologies embarquées.

Myon : un vélo cargo urbain dopé à l’intelligence embarquée

Le Segway Myon adopte un cadre à enjambement bas et un porte-bagages arrière conçu pour les déplacements quotidiens avec charge. Sur le papier, la formule est classique, mais Segway mise sur l’électronique pour se démarquer. Le vélo embarque ainsi un système de transmission Shimano CUES à changement de vitesses électronique, associé à une optimisation automatique du moteur et de la batterie.

Grâce à son Intelligent Ride System, le Myon adapte en temps réel l’assistance en fonction du relief, du couple exercé et de la cadence. Les démarrages se veulent plus progressifs, notamment aux feux rouges, afin d’éviter les à-coups souvent reprochés aux vélos électriques urbains.

Muxi : un cargo compact pensé pour la polyvalence

Le Muxi adopte une approche différente avec une architecture inspirée des vélos cargo longtail, mais dans un format plus compact. Le véhicule peut accueillir un siège passager optionnel, un panier central et divers accessoires pratiques pour le transport. Segway y ajoute des aides à la conduite avancées comme l’assistance au démarrage en côte, le contrôle en descente, le freinage régénératif et la gestion de la traction.

Des fonctions connectées au cœur de l’expérience

Les deux modèles intègrent des fonctions connectées étendues : géolocalisation GPS, verrouillage à distance, compatibilité avec le réseau Localiser d’Apple, synchronisation avec des applications de santé et connexion smartphone.

Le Segway Myon est déjà commercialisé au prix de 2 000 dollars, tandis que le Muxi arrivera en mars prochain pour environ 1 700 dollars.