Discord reporte la vérification de l’âge à la suite des critiques

Discord reporte au second semestre de 2026 le déploiement de sa vérification d’âge dans le monde, admettant avoir mal expliqué ses plans à ses utilisateurs. Le report s’accompagne d’une réécriture partielle du système avec de nouvelles options d’identification, des exigences renforcées pour les vendeurs biométriques et une exclusion immédiate de Persona.

Stanislav Vishnevskiy, le directeur de la technologie de Discord, reconnaît l’échec : « La façon dont ça s’est passé, beaucoup d’entre vous sont repartis en pensant qu’on exigeait des scans de visage et des envois de pièces d’identité de tout le monde juste pour utiliser Discord. Ce n’est pas ce qui se passe, mais le fait que tant de gens le croient nous dit que nous avons échoué dans notre mission la plus fondamentale : expliquer clairement ce que nous faisons et pourquoi ».

Le report fait suite aux mauvaises réactions qui ont eu lieu après l’annonce d’un basculement de tous les comptes en « mode adolescent » par défaut, sans la vérification que l’utilisateur a plus de 18 ans. Discord précise que le changement n’affecterait en réalité qu’environ 10 % des comptes, la grande majorité des utilisateurs n’interagissant pas avec des contenus réservés aux adultes, ne modifiant pas les paramètres de sécurité par défaut ou ayant déjà fait l’objet d’une estimation d’âge par les systèmes internes de la plateforme.

Un ancien piratage lié à Discord ne rassure pas

La plateforme avait utilisé Persona pour un test limité de vérification d’âge au Royaume-Uni en janvier. Discord fixe désormais une nouvelle exigence à l’ensemble de ses partenaires biométriques : « Tout partenaire proposant une estimation d’âge faciale doit l’effectuer entièrement sur l’appareil. S’ils ne respectent pas cette exigence, nous ne travaillerons pas avec eux », dit la messagerie. Persona, précise Discord, ne satisfaisait pas à cette norme.

Cette exigence répond aussi à un piratage survenu l’an dernier chez l’un des vendeurs tiers de la plateforme. Cela avait exposé des informations personnelles et des scans de pièces d’identité de 70 000 utilisateurs. Discord affirme avoir rompu tout partenariat avec ce prestataire et souligne que son architecture empêche aussi bien la plateforme que ses prestataires d’associer les données de vérification à un compte Discord spécifique.

De nouvelles conditions pour rassurer les utilisateurs

Avant tout déploiement global de la vérification de l’âge, Discord s’engage à ajouter plusieurs garanties : une option de vérification par carte bancaire, la publication d’une liste exhaustive de tous ses prestataires, une option dédiée aux spoilers dans les serveurs comme alternative aux serveurs restreints par l’âge et des informations techniques sur ses systèmes d’estimation d’âge.

Sur ce dernier point, Discord détaille le principe de fonctionnement :

Discord gère déjà des systèmes de sécurité qui détectent les réseaux de spam, préviennent les raids et repèrent les abus coordonnés, alimentés par notre moteur de règles (que nous venons de rendre disponible en open source sous le nom Osprey). La détermination de l’âge fonctionne de la même façon, en utilisant les mêmes types de signaux au niveau du compte : depuis combien de temps votre compte existe, si vous avez un moyen de paiement enregistré, dans quels types de serveurs vous êtes et les schémas généraux d’activité de votre compte. Cela ne lit pas vos messages, n’analyse pas vos conversations et ne regarde pas le contenu que vous publiez. Nous savons que « faites-nous confiance » ne suffit pas ici, c’est pourquoi nous publierons la méthodologie avant le lancement mondial.

Le report ne s’applique pas aux pays déjà soumis à des obligations légales, comme le Royaume-Uni, l’Australie et bientôt le Brésil. Dans ces pays, tout utilisateur souhaitant accéder à des contenus pour adultes devra vérifier son âge via un prestataire comme k-ID.