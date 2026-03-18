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KultureGeek Jeux vidéo Les joueurs « ont complètement tort » : Nvidia réagit aux critiques pour le DLSS 5
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Les joueurs « ont complètement tort » : Nvidia réagit aux critiques pour le DLSS 5

3 min.
18 Mar. 2026 • 17:40
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Depuis son annonce par Nvidia, le DLSS 5 essuie des critiques nourries sur les réseaux sociaux. Des joueurs reprochent à la technologie de trop s’appuyer sur l’intelligence artificielle générative pour avoir du photoréalisme dans les jeux. Les gamers estiment que cela rend les jeux plus ternes, plus homogènes ou leur impose une vision esthétique propre à Nvidia. Les retouches visuelles appliquées aux personnages de Grace Ashcroft et Leon Kennedy dans Resident Evil Requiem ont particulièrement cristallisé les mécontentements.

Nvidia DLSS 5

La réaction de Nvidia après les critiques pour le DLSS 5

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a balayé ces critiques lors d’une séance de questions-réponses avec Tom’s Hardware au GTC 2026 : « Ils ont complètement tort ».

Le dirigeant a tenu à clarifier le fonctionnement de DLSS 5 face aux incompréhensions qui alimentent selon lui ces critiques : « Comme je l’ai expliqué très soigneusement, le DLSS 5 fusionne la maîtrise de la géométrie, des textures et de tout ce qui compose le jeu avec l’intelligence artificielle générative ». Les développeurs conservent la capacité d’affiner le modèle d’IA générative pour qu’il corresponde à leur direction artistique et la technologie ajoute des capacités génératives par-dessus la géométrie existante du jeu « sans changer le contrôle artistique ».

Il a insisté sur la distinction entre post-traitement classique et ce que Nvidia propose : « Ce n’est pas du post-traitement, ce n’est pas du post-traitement au niveau de l’image, c’est du contrôle génératif au niveau de la géométrie ». À titre d’exemple, Jensen Huang a mentionné qu’un développeur pourrait tout à fait décider d’appliquer un rendu « shader cartoon » ou de faire en sorte que son jeu soit « fait de verre » : « Tout cela est sous le contrôle direct du développeur de jeux. C’est très différent de l’IA générative classique ; c’est de l’IA générative à contrôle de contenu. C’est pourquoi nous appelons ça le rendu neuronal ».

Le DLSS 5 sera disponible dès cet automne avec plusieurs jeux, et d’autres démonstrations plus abouties de la technologie devraient être présentées d’ici là.

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