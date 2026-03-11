NVIDIA revient sur ses annonces du GDC 2026 : DLSS 4.5, nouveaux jeux compatibles, GeForce NOW et outils IA au programme

À l’occasion de la Game Developers Conference 2026, NVIDIA a présenté une série d’annonces qui concernent à la fois les joueurs PC, les studios et les créateurs travaillant avec des GPU RTX. Le groupe met notamment en avant l’arrivée du DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation le 31 mars, l’intégration de ses technologies de rendu dans une vingtaine de jeux, des évolutions pour RTX Remix, ainsi que plusieurs nouveautés autour de GeForce NOW, de la vidéo générée par IA et du streaming XR sur Apple Vision Pro.

Au-delà de l’effet d’annonce, l’ensemble s’inscrit dans la stratégie habituelle de NVIDIA : renforcer l’intérêt de son écosystème RTX en combinant matériel, pilotes, outils logiciels, cloud gaming et fonctions IA. Ces nouveautés visent surtout le segment du jeu PC haut de gamme, mais aussi les développeurs qui cherchent à accélérer la production de contenus ou à intégrer des fonctions de rendu avancé dans leurs projets.

Le DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation attendu le 31 mars

La principale annonce côté grand public concerne le DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, dont la disponibilité est prévue à partir du 31 mars dans une prochaine version bêta optionnelle de l’application NVIDIA. D’après l’entreprise, cette fonction sera proposée aux possesseurs de GeForce RTX 50 Series.

Concrètement, cette évolution doit permettre d’ajuster en temps réel le multiplicateur de génération d’images afin de viser une fréquence d’affichage déterminée ou de s’aligner sur le taux de rafraîchissement de l’écran. NVIDIA présente cette technologie comme un moyen de mieux équilibrer fluidité, qualité visuelle et réactivité, notamment dans les jeux exigeants utilisant le path tracing.

Le constructeur annonce également un mode 6X Multi Frame Generation, lui aussi réservé à la même génération de cartes, avec l’objectif d’augmenter le nombre d’images produites dans certains scénarios 4K. Comme pour les précédentes versions du DLSS, ces fonctions s’adressent surtout aux utilisateurs de configurations récentes cherchant à activer des effets graphiques avancés sans trop dégrader les performances.

Vingt jeux annoncés avec DLSS 4.5 et path tracing

NVIDIA a aussi confirmé l’arrivée de 20 intégrations DLSS 4.5 et path tracing dans plusieurs titres en préparation. Parmi les jeux cités figurent 007 First Light, CONTROL Resonant, Tides of Annihilation, Samson et The Vernyhorn.

Selon les informations communiquées, 007 First Light doit sortir le 27 mai 2026 avec prise en charge du path tracing et du DLSS 4.5. Samson est annoncé pour le 8 avril avec DLSS 4.5 Super Resolution et ray tracing. Pour CONTROL Resonant, NVIDIA évoque une sortie dans le courant de l’année, avec DLSS 4.5 et path tracing. En revanche, l’entreprise n’a pas détaillé dans ce communiqué l’ensemble des dates, plateformes ou configurations recommandées pour tous les jeux concernés.

Ce positionnement n’a rien de surprenant. Depuis plusieurs années, NVIDIA utilise les grands salons comme la GDC ou le CES pour annoncer de nouvelles compatibilités logicielles et montrer que ses fonctions de rendu sont adoptées par un nombre croissant de studios. Dans les faits, le DLSS reste principalement destiné aux joueurs équipés de cartes GeForce RTX, tandis que des technologies concurrentes comme AMD FSR ou Intel XeSS occupent la même place sur d’autres configurations.

Le path tracing reste un argument pour le très haut de gamme

Le communiqué insiste largement sur le path tracing, une technique de rendu plus lourde que le ray tracing classique, mais capable d’améliorer l’éclairage global, les reflets et la cohérence visuelle d’une scène. En pratique, ce type de rendu demeure réservé à des machines puissantes, ce qui explique le rôle central du DLSS et de la génération d’images dans le discours de NVIDIA.

La société annonce dans ce cadre un nouveau système baptisé RTX Mega Geometry Foliage, développé avec CD PROJEKT RED pour The Witcher 4. L’objectif est de mieux gérer les environnements très denses en végétation, avec un niveau de détail dynamique et une charge mémoire réduite. NVIDIA affirme que cette approche doit faciliter le rendu de scènes complexes avec de nombreux arbres et plantes, tout en maintenant des performances plus élevées. À ce stade, ces promesses restent toutefois basées sur les démonstrations et données avancées par l’entreprise.

RTX Remix poursuit son évolution pour le modding

Autre axe mis en avant : RTX Remix, la plateforme de modding de NVIDIA destinée à moderniser d’anciens jeux sur PC. Une prochaine mise à jour doit introduire les Advanced Particle VFX, un système d’effets de particules plus avancé pour les créateurs de mods.

La démonstration s’appuie sur Quake III Arena RTX, avec une nouvelle version de la carte Area 15 NVIDIA Bunker, remasterisée par le moddeur WoodBoy. Le message est clair : NVIDIA veut montrer que son écosystème ne sert pas seulement aux productions AAA récentes, mais peut aussi prolonger la vie de titres cultes grâce à une couche technologique moderne mêlant path tracing, matériaux PBR, DLSS et effets avancés.

Ce positionnement vise un public plus restreint que celui du jeu grand public, mais il reste stratégique pour la marque, qui cherche depuis plusieurs années à fédérer développeurs indépendants, moddeurs et techniciens autour de ses outils.

Nouveau pilote GeForce Game Ready et bêta de l’application NVIDIA

NVIDIA annonce également un nouveau pilote GeForce Game Ready pour préparer la prise en charge de Crimson Desert et DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH. Le constructeur indique aussi l’ajout de la compatibilité avec plus de 35 nouveaux écrans G-SYNC Compatible.

En parallèle, la prochaine bêta de l’application NVIDIA, attendue elle aussi le 31 mars, doit centraliser plusieurs réglages liés au DLSS 4.5. Cela confirme la volonté de l’entreprise de faire de son application un point d’entrée plus important pour l’optimisation des jeux, au-delà du simple téléchargement de pilotes.

GeForce NOW évolue aussi sur la VR et la synchronisation des bibliothèques

Le cloud gaming fait lui aussi partie des annonces. NVIDIA indique que GeForce NOW prendra en charge jusqu’à 90 images par seconde sur certains casques VR à partir du 19 mars, contre 60 FPS auparavant. Les appareils cités incluent notamment l’Apple Vision Pro et les casques Meta Quest.

La société prévoit également l’ajout de la liaison de comptes GOG et de la synchronisation des bibliothèques associées, en complément des intégrations déjà proposées pour Xbox, Ubisoft Connect et Epic. Pour les utilisateurs, l’intérêt est simple : retrouver plus facilement les jeux compatibles déjà achetés sur différentes plateformes, puis les lancer dans le cloud sans configuration locale complexe.

Ce marché reste très concurrentiel, avec des offres comme Xbox Cloud Gaming, Shadow ou encore les solutions de jeu à distance locales selon les usages. NVIDIA continue toutefois de se différencier en mettant en avant le rendu RTX et la compatibilité avec des titres PC exigeants.

IA locale, ComfyUI et CloudXR : NVIDIA élargit son discours au-delà du jeu

La conférence ne se limite pas au rendu temps réel dans les jeux. NVIDIA a aussi présenté des mises à jour autour de ComfyUI, avec une interface simplifiée baptisée App View, des modèles optimisés en NVFP4 et FP8, ainsi que l’intégration de RTX Video Super Resolution. L’idée est de faciliter la génération vidéo locale et la prévisualisation rapide pour les développeurs, artistes et équipes de production.

Dans le même temps, NVIDIA et Apple annoncent l’intégration de CloudXR 6.0 à visionOS. Selon l’entreprise, cela doit permettre de streamer des expériences XR depuis des PC GeForce RTX vers l’Apple Vision Pro, avec rendu fovéal et définition pouvant aller jusqu’à la 4K à 120 FPS dans certains usages. NVIDIA cite déjà iRacing et X-Plane 12 parmi les applications appelées à en bénéficier.

Cette orientation montre que NVIDIA cherche à occuper plusieurs segments à la fois : le jeu PC, la création assistée par IA, la réalité mixte et les outils professionnels pour les studios.

Une GDC 2026 centrée sur l’écosystème RTX

Avec cette salve d’annonces, NVIDIA ne présente pas un seul produit, mais une feuille de route complète autour de ses cartes RTX et de ses services associés. Pour les joueurs, les points les plus concrets restent la disponibilité du DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation au 31 mars, l’arrivée de nouveaux jeux compatibles et les évolutions de GeForce NOW. Pour les développeurs, ce sont surtout RTX Remix, CloudXR et les outils IA qui retiennent l’attention.

Reste à voir, au-delà des démonstrations techniques, comment ces fonctions seront adoptées dans les jeux et applications au fil de l’année. Comme souvent avec ce type de présentation, l’enjeu réel se mesurera moins aux annonces qu’à la qualité des implémentations, à la compatibilité avec les machines existantes et à l’intérêt concret pour les utilisateurs finaux.