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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 juin
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 juin

8 min.
5 Juin. 2026 • 17:50
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Casque sans fil Apple AirPods Max Minuit – Réduction Active de Bruit, Audio Spatial (Occasion : Comme Neuf) à 351,02€ sur @Amazon
  • HOT! Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,99€ sur @Amazon
  • Manette PS5 sans fil DualSense Edge à 164,99€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • TV 55″ Dreame Q100 – QLED+, 4K UHD, 120Hz VRR, Google TV, Dolby Vision, HDMI 2.1 à 399€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
  • Caisson de basse ellipson prestige 12.1 à 489,30€ sur @Son-vidéo avec le code HIFI30
  • Vidéoprojecteur LG HU710PW CineBeam – 4K UHD Laser+LED, webOS, HDMI 2.1 à 1390€ au lieu de 1540€ sur @Son-vidéo
  • Objectif photo Sony 24-105G F4 (via ODR de 200€) à 562,28€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • [Précommande] Console de jeu rétro NEOGEO – AES+ à 184,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • TV 32″ Xiaomi TV A 32 (2025) – LED, HD+, HDR10, Dolby Audio, DTS Virtual:X, Google TV à 87,03€ sur @AliExpress avec le code SS6FR11
  • Caméra d’action DJI Osmo Action 4 Standard Combo à 180,66€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • [Précommande] Wolverine sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
  • Lego Icons 10300 La Machine à Remonter le temps de Retour vers le futur – 1872 pièces à 144,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Smartphone 6,9″ Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange cosmique à 1199€ au lieu de 1479€ sur @Rakuten
  • Caméra Sportive Dji Osmo Nano – 128Go à 252,09€ au lieu de 320€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Smartphone 6.59″ Poco X8 Pro 5g – 8 Go, 512 Go, NFC, Dimensity 8500-Ultra, 50 MP Caméra, 6500 mAh à 204,40€ sur @AliExpress avec le code FR6SS30
  • Dji Osmo Action 5 Pro Adventure à 307,98€ au lieu de 371€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • PC portable MacBook Air 13,6″ Apple M5 – 16 Go RAM, SSD 512 Go, écran Liquid Retina, Wi-Fi 7, AZERTY (Vendeur Bluesky-Eu) à 999€ au lieu de 1099€ sur @Rakuten
  • Far Cry 6 sur PS4 – Mise à niveau gratuite sur PS5 à 9,99€ sur @Auchan

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • HOT! [Via Paypal] Caméra d’action 360° Insta360 X5 – Vidéo 8K à 311,64€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50
  • [Via PayPal] Drone DJI Mini 5 Pro à 516,62€ sur @AliExpress avec le code SS6FR110
  • [Via Paypal] Montre Connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 à 270,14€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50ra
  • Montre connectée Apple Watch Series 11 GPS – 46 mm Obsidienne, violet, gris ou Rose, bracelet taille M ou L (via remise de 7.58€ au panier) à 379€ au lieu de 460,10€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 137€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 529€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad AIR – M3, 128 Go à 749€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc
  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD M2 NVMe Ediloca EN760 (TLC) – 2 To dissipateur jusqu’à 4 800 Mo/s Compatible PS5 (Vendeur Tiers Ediloca) à 199€ au lieu de 313,97€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Purificateur d’Air Levoit Chambre Silencieux, Élimine 99.97% des Allergènes, Jusqu’à 35m², Air Purifier Poussières Animaux Odeurs Core 200S à 79,99€ au lieu de 96,72€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

  • Étiqueteuse Portable NIIMBOT B1  à 19,49€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon avec le code QET4ULD5
  • HOT! Figurine Funko pop! Star Wars : The Mandalorian – Mando Flying with Jet Pack à 6,99€ sur @Amazon

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