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L’Éducation nationale a été piratée pour la 3e fois en 2026 avec vol de données

3 min.
3 Août. 2026 • 9:46
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L’Éducation nationale a fait une nouvelle fois l’objet d’un piratage, son troisième depuis le début de 2026. Un compte professionnel usurpé a servi de porte d’entrée dans la nuit du 25 au 26 juillet 2026. C’est par cette faille que des pirates ont pénétré le système de formation des personnels de l’Éducation nationale, exposant les données de tous les agents ayant exercé depuis 2001.

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Encore un piratage de l’Éducation nationale

Les données dérobées mêlent des informations d’identité et des éléments professionnels : statut, fonctions, mais aussi coordonnées postales, numéros de téléphone et numéros de sécurité sociale pour une partie des personnes concernées. Les enseignants figurent parmi les principales cibles de cette fuite, aux côtés d’autres catégories d’agents du ministère.

Le ministère a néanmoins précisé dans un communiqué les limites de cette exposition : aucune donnée bancaire, aucun mot de passe et aucune donnée concernant des élèves n’ont été compromis lors de cet incident. Cette troisième attaque en quelques mois s’inscrit dans une série préoccupante pour l’institution qui avait déjà subi deux intrusions majeures cette année. En mars, le piratage du portail RH Compas avait exposé les données de 243 000 agents et stagiaires. En avril, une cyberattaque distincte avait visé ÉduConnect et compromis des données d’élèves. Et voilà maintenant que c’est le service de formation des agents qui a été ciblé via un compte usurpé.

Face à cette répétition d’incidents, le ministère a déposé une plainte et a saisi à la fois l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ainsi que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Un appel à la vigilance a également été lancé auprès des agents, invités à se méfier des tentatives de phishing et d’usurpation d’identité qui pourraient exploiter ces informations volées.

Les trois cyberattaques survenues cette année partagent un point commun : l’exploitation d’un accès externe ou d’un compte compromis plutôt qu’une faille technique complexe dans les systèmes eux-mêmes. Cette récurrence interroge sur la robustesse des dispositifs de contrôle d’accès mis en place par le ministère pour protéger les données de ses millions d’agents et d’élèves.

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