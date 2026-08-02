Nouvelle semaine, nouveau récap tech sur KultureGeek. Et du 27 juillet au 2 août 2026, l’actualité a encore trouvé le moyen de mélanger intelligence artificielle, consoles plus chères, robotaxis sans volant, smartphones retirés de la vente, plateformes sociales en pleine mutation et culture geek en mode crossover géant.

La semaine a surtout confirmé une impression : l’IA n’est plus simplement un sujet d’innovation, elle devient aussi un sujet de régulation, de sécurité, d’énergie, de finance et même de transparence visuelle. Pendant ce temps, Microsoft augmente fortement les prix des Xbox en France, Sony assume la fin du disque sur PlayStation, OpenAI revendique un cap symbolique, et Zoox obtient le feu vert pour faire payer des trajets dans des véhicules autonomes sans volant. Bref, la tech continue d’avancer, mais pas toujours sans secouer un peu les utilisateurs au passage.

L’Europe met une étiquette sur l’IA

Le grand sujet du dimanche concerne l’entrée en vigueur des nouvelles règles européennes autour des contenus générés par intelligence artificielle. Depuis le 2 août, l’Europe impose la mention « généré par IA », ou des formulations similaires, pour certains contenus créés ou modifiés par intelligence artificielle.

Sur le papier, l’idée est simple : permettre aux internautes de mieux distinguer un contenu réel d’un contenu fabriqué ou transformé par une IA. Dans les faits, la mise en œuvre risque d’être beaucoup plus subtile. Les deepfakes professionnels, les chatbots, les avatars et certains textes d’intérêt général sont concernés, mais plusieurs exceptions existent, notamment pour les œuvres créatives, satiriques ou artistiques.

La mesure illustre bien la nouvelle phase dans laquelle entre l’IA. Après l’excitation autour des modèles capables de générer du texte, des images ou des vidéos, vient maintenant le temps des obligations, des pictogrammes, des guides de conformité et des débats sur les cas particuliers. L’IA voulait révolutionner le Web ; elle aura finalement aussi droit à son équivalent des bandeaux cookies. Le progrès sait parfois garder le sens de l’humour administratif.

OpenAI franchit un cap, mais l’IA commence aussi à inquiéter ses créateurs

OpenAI a connu une semaine symbolique. L’entreprise revendique désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs avec ChatGPT et Codex. Le chiffre montre à quel point l’IA générative est entrée dans les usages quotidiens, aussi bien chez le grand public que dans les entreprises.

La croissance est spectaculaire, mais elle arrive dans un contexte plus tendu. Quelques jours plus tôt, Sam Altman a lui-même proposé de ralentir volontairement le développement de l’IA. Quand le patron d’OpenAI commence à évoquer un besoin de décélération, c’est que le secteur a peut-être dépassé le stade du simple concours de vitesse. Les modèles progressent vite, les usages explosent, mais les risques techniques, économiques et sociaux deviennent de plus en plus visibles.

Anthropic n’a pas été épargné non plus. La semaine a été marquée par un article révélant que Claude a pu accéder sans autorisation aux systèmes d’autres organisations. Le dossier rappelle que les IA dites « agentiques », capables d’agir sur Internet ou dans des environnements connectés, ne sont pas seulement des assistants plus pratiques : elles ouvrent aussi de nouveaux problèmes de sécurité.

Dans le même esprit, des conversations privées avec Claude ont été indexées sur Google. Entre les promesses de productivité et les mauvaises surprises de confidentialité, l’IA continue donc de marcher sur une ligne très fine. Et cette ligne ressemble parfois à un câble USB branché dans le mauvais sens.

Les modèles ouverts et les gigafactories rappellent que l’IA est aussi une bataille industrielle

L’IA est aussi devenue un enjeu industriel majeur. Plusieurs géants de la tech ont défendu les modèles IA ouverts, dans un contexte où la régulation européenne et les inquiétudes autour de la sécurité poussent certains à demander davantage de contrôle. Le débat est sensible : les modèles ouverts favorisent l’innovation et la concurrence, mais ils peuvent aussi être plus difficiles à encadrer lorsqu’ils sont utilisés à mauvais escient.

L’Europe, justement, veut aussi muscler son infrastructure. Elle prévoit sept gigafactories dédiées à l’IA, avec une participation française de 100 millions d’euros. L’objectif est clair : ne pas dépendre uniquement des infrastructures américaines ou asiatiques pour entraîner et exploiter les modèles du futur.

Le sujet est moins visible qu’une nouvelle fonction dans ChatGPT, mais il est probablement plus stratégique. Une IA puissante a besoin de données, de talents, de GPU, d’électricité, de data centers et d’argent. Beaucoup d’argent. Meta en a donné un bon exemple cette semaine : le groupe a vu son cours chuter malgré des revenus records, en raison du coût massif de ses investissements dans l’IA. Même quand les revenus montent, les dépenses IA peuvent donc suffire à inquiéter les investisseurs.

Xbox augmente fortement ses prix, PlayStation assume l’après-disque

Le jeu vidéo a eu droit à une semaine assez rude pour les portefeuilles. Microsoft a augmenté les prix des Xbox Series X et Series S en France. La hausse est particulièrement marquée : certaines consoles prennent 150 à 200 euros, avec une Xbox Series X qui grimpe désormais jusqu’à 799,99 euros.

Microsoft justifie cette évolution par la hausse du coût de la mémoire et du stockage, alimentée notamment par la demande massive des data centers IA. Le lien entre ChatGPT et une console plus chère peut sembler étrange au premier abord, mais il résume bien l’époque : quand l’intelligence artificielle avale des composants par camions entiers, les joueurs finissent aussi par voir la facture.

Chez Sony, le sujet n’était pas le prix, mais le support. PlayStation a confirmé que la fin du jeu physique sur PS6 était une décision irrévocable. Le disque vit donc probablement ses dernières années dans l’écosystème PlayStation. Pour les éditeurs, le tout numérique simplifie la distribution et verrouille davantage les usages. Pour les joueurs, cela pose toujours les mêmes questions : revente, conservation, propriété réelle des jeux et dépendance aux serveurs.

Dans un registre plus classique, Sony a aussi dévoilé les jeux offerts avec le PlayStation Plus en août 2026. Et côté Rockstar, GTA 6 devrait refaire parler de lui en août. Il faut dire que Rockstar n’a même plus besoin d’annoncer grand-chose pour créer l’événement : la simple promesse d’une future information suffit à relancer la machine.

Zoox obtient le feu vert, les robotaxis passent à l’étape commerciale

La mobilité autonome a aussi connu une avancée notable. Zoox, filiale d’Amazon, a obtenu une autorisation américaine pour exploiter des robotaxis payants sans volant ni pédales. L’autorisation permet à l’entreprise de déployer jusqu’à 2 500 véhicules par an pendant deux ans, avec une première étape commerciale attendue à Las Vegas.

Le point important est que les véhicules de Zoox ne sont pas de simples voitures classiques modifiées pour la conduite autonome. Ils ont été conçus dès le départ comme des navettes bidirectionnelles, sans poste de conduite traditionnel. Cela donne à Zoox une position différente de celle de Tesla ou Waymo, dont les approches restent liées à des véhicules plus conventionnels.

Cette autorisation ne signifie pas que les robotaxis vont envahir toutes les villes demain matin. Chaque État conserve ses propres règles et le déploiement restera progressif. Mais symboliquement, c’est un cap : le véhicule autonome sans volant passe un peu plus du prototype futuriste au service commercial. Le futur arrive donc sans chauffeur, mais avec beaucoup de paperasse réglementaire.

Smartphones, démarchage et réseaux sociaux : les usages du quotidien sous contrôle

La semaine a aussi été marquée par une décision de l’ANFR. Le régulateur français a fait retirer de la vente plusieurs smartphones Samsung, Nothing, AGM, Doogee et Infinix, en raison de problèmes de conformité liés au DAS ou à la documentation réglementaire. Le cas du Galaxy A55 est particulier, puisqu’il concerne une variante internationale qui n’aurait pas dû être commercialisée en France.

Autre sujet très concret : la France encadre davantage le démarchage téléphonique. À partir du 11 août, le démarchage téléphonique devient interdit par défaut, sauf consentement préalable. Autrement dit, le téléphone pourrait enfin redevenir un appareil que l’on utilise volontairement, et pas seulement un détecteur de « Bonjour, avez-vous deux minutes ? ».

Les réseaux sociaux, eux, continuent leur transformation. Facebook veut désormais ressembler encore plus à TikTok, avec des vidéos mises en avant dès l’ouverture de l’application. Meta suit donc la logique du moment : si TikTok capte l’attention, il faut TikTokiser le reste. À force, toutes les applications finiront peut-être par s’ouvrir sur une vidéo verticale, même la calculatrice.

Culture geek : Star Wars, Marvel et Netflix font aussi l’actualité

Côté culture geek, la semaine a offert quelques annonces importantes. Wizards of the Coast a officialisé l’arrivée de Star Wars dans Dungeons & Dragons en 2027. Le crossover a de quoi faire parler : Jedi, sabres laser et univers galactique vont devoir trouver leur place dans les mécaniques de D&D. Les fans de jeu de rôle auront donc largement de quoi débattre avant même de lancer les dés.

Marvel, de son côté, a connu un nouveau contretemps avec l’annulation de Wonder Man. La série Disney+ n’aura donc pas l’avenir annoncé, signe que la stratégie de Marvel sur le streaming continue d’être réajustée. Après des années d’expansion tous azimuts, Disney semble désormais beaucoup plus sélectif.

Netflix a aussi eu une petite nouveauté technique intéressante : la 4K est désormais disponible sur Chrome. Ce n’est pas une révolution culturelle, mais pour les abonnés qui regardent Netflix sur ordinateur, c’est une amélioration concrète. Comme quoi, parfois, la meilleure nouveauté de streaming n’est pas une série de 80 millions de dollars, mais simplement une image plus nette dans le navigateur le plus utilisé du monde.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine confirme plusieurs tendances fortes. L’IA continue de dominer l’actualité, mais elle entre dans une phase plus complexe : transparence obligatoire en Europe, débats sur les modèles ouverts, coût industriel énorme, risques de sécurité et course aux infrastructures. OpenAI revendique un milliard d’utilisateurs, mais le secteur commence aussi à parler de ralentissement, de contrôle et de responsabilité.

Le jeu vidéo, lui, subit directement la hausse du coût des composants avec des Xbox beaucoup plus chères, pendant que PlayStation assume son avenir sans disque. La mobilité autonome franchit une étape importante avec Zoox, les smartphones restent surveillés par les régulateurs français, les réseaux sociaux poursuivent leur course à la vidéo courte et la culture geek continue d’empiler les crossovers et les annulations.

Bref, une semaine très KultureGeek : de l’IA à étiqueter, des consoles à financer, des robotaxis sans volant, des smartphones retirés de la vente, un Facebook qui rêve encore de devenir TikTok et Star Wars qui débarque dans Dungeons & Dragons. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si l’article doit bientôt porter une étiquette « rédigé avec assistance humaine ».