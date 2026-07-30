L’Europe veut sept gigafactories pour l’IA et la France va verser 100 millions d’euros

L’Union européenne a lancé un appel d’offres visant à construire sept giga-usines (gigafactories) dédiées à l’intelligence artificielle, pour un investissement total de 30 milliards d’euros, dont 10 milliards de financement public et 20 milliards apportés par le secteur privé. 18 États membres participent à ce co-financement, à hauteur d’un montant comparable à celui engagé par l’Union européenne elle-même.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté affichée de rattraper le retard accumulé par l’Europe face aux États-Unis et à la Chine sur le terrain de l’intelligence artificielle. Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique, a qualifié cet investissement de « nécessité stratégique » pour l’avenir technologique du continent.

L’Europe veut rattraper son retard sur l’IA

L’appel d’offres se décline en deux catégories de projets, avec des niveaux de financement et de puissance de calcul distincts. Le premier lot prévoit quatre projets, chacun doté de 500 millions d’euros de fonds européens et d’une puissance de 75 000 processeurs. Le second lot, plus ambitieux, concerne trois projets bénéficiant chacun d’un milliard d’euros de financement européen et d’une capacité de 100 000 processeurs.

Plusieurs éléments encadrent le déroulement concret de cet appel d’offres et son calendrier de mise en œuvre :

La clôture des candidatures a lieu au mois de novembre, avant une sélection des lauréats prévue au début de l’année 2027

La mise en chantier des gigafactories doit avoir lieu dès le premier trimestre 2027, pour des premières mises en service espérées en 2028

Les projets devront respecter des critères environnementaux ainsi que des exigences de souveraineté technologique

La Commission européenne a toutefois déjà signé des accords avec les fabricants américains AMD, Nvidia et Qualcomm pour l’approvisionnement en puces, une entorse relative à l’objectif de souveraineté affiché

100 millions d’euros d’investissement de la France

Pour sa part, la France s’engage à hauteur de 100 millions d’euros pour renforcer la capacité de calcul européenne, un montant qui se veut distinct des investissements qu’elle mène par ailleurs dans ses propres infrastructures nationales. « La France s’engage aux côtés de l’Union européenne à commander un volume de capacité de calcul de 100 millions d’euros au projet qui sera retenu sur le sol français pour satisfaire les besoins futurs de ses administrations publiques, y compris ceux de la recherche et du secteur hospitalier », indique le gouvernement français dans un communiqué.

Cette initiative vient compléter un réseau de 19 usines IA de taille plus modeste, déjà développées ou en activité en Europe depuis deux ans, et s’inscrit plus largement dans un plan européen global de 200 milliards d’euros consacré à la stratégie continentale en matière d’intelligence artificielle.