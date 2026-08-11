Samsung Galaxy S26 FE : les caractéristiques techniques se dévoilent

Une fuite dévoile la fiche technique du Galaxy S26 FE de Samsung et elle confirme peu d’évolutions notables par rapport au Galaxy S25 FE. S’ajoute à cela que le prix va augmenter en raison de la pénurie de la RAM.

La fiche technique du Galaxy S26 FE

Selon WinFuture, le Galaxy S26 FE embarque un processeur Exynos 2500, associé à 8 Go de RAM et à des capacités de stockage de 128 ou 256 Go, une configuration qui ne se distingue guère de celle proposée sur la génération précédente. L’écran conserve une diagonale de 6,7 pouces avec une définition de 2 340 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des caractéristiques désormais standards sur ce segment de gamme intermédiaire. La batterie dispose d’une capacité de 4 900 mAh (tout en sachant que ce serait semble-t-il une batterie silicium-carbone) et se recharge à une puissance de 45 watts. Le smartphone mesure 7,4 mm d’épaisseur pour un poids de 193 grammes, et tourne sous Android 17 avec la surcouche One UI 9 de Samsung.

Le module photo se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels serait également de la partie, sans toutefois être formellement confirmé à ce stade.

Le prix va augmenter

À la fin juillet, une autre fuite a permis de connaître les prix et ils sont malheureusement en hausse. Le Galaxy S26 FE avec 128 Go de stockage sera disponible au prix de 799 euros en France, là où son prédécesseur a débuté à 749 euros. Pour le modèle avec 256 Go de stockage, ce sera 899 euros, contre 809 euros auparavant. Et vient la variante avec 512 Go de stockage qui coûtera 1 099 euros, contre 929 euros pour le Galaxy S25 FE équivalent. Samsung proposera donc des hausses de prix respectives de 50, 90 et 170 euros.

Samsung prévoit trois coloris : graphite, vert d’eau et une troisième teinte encore incertaine entre bleu et violet. La sortie se ferait aux alentours du 1er septembre 2026. C’est assez logique en soi, sachant que le Galaxy S25 FE avait été lancé le 4 septembre 2025.