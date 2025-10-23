Samsung reporterait la sortie des Galaxy S26

Le lancement des Galaxy S26 de Samsung serait retardé de plusieurs semaines. Cette rumeur suggère que le développement des prochains smartphones haut de gamme connaîtrait des difficultés, notamment suite à l’annulation du Galaxy S26 Edge.

De l’attente supplémentaire pour la sortie des Galaxy S26

Selon plusieurs sources, dont le leaker Ice Universe et le site WinFuture, la date de lancement des Samsung Galaxy S26 serait repoussée à fin février ou début mars. Ce changement de calendrier marquerait une rupture avec la stratégie récente de Samsung. Ces dernières années, l’entreprise avait pris l’habitude d’avancer la sortie de ses modèles haut de gamme pour en faire le premier événement majeur de l’année. Les Galaxy S25, par exemple, avaient été dévoilés le 22 janvier 2025.

Un tel report ramènerait Samsung à un calendrier plus traditionnel, similaire à celui des Galaxy S22 (fin février) et Galaxy S23 (mi-février).

Bien qu’aucune raison officielle ne soit avancée, la cause de ce retard pourrait être liée à la récente décision de Samsung d’abandonner le Galaxy S26 Edge. Ce changement de dernière minute, qui aurait conduit au remplacement du modèle Edge par un Galaxy S26+, aurait pu plonger le processus de développement dans un certain niveau de chaos.

Cet imprévu obligerait Samsung à prendre plus de temps pour finaliser ses plans et s’assurer que toute la gamme soit prête pour un lancement commercial. Le retard ne serait donc pas un choix stratégique, mais la conséquence d’une réorganisation interne précipitée.