One UI 7 : Samsung dévoile la date de sortie de sa mise à jour pour les Galaxy

Samsung communique enfin la date de sortie de sa mise à jour One UI 7 (Android 15) pour les Galaxy : ce sera à partir du 7 avril 2025. Cela concerna quelques modèles au départ, dont les Galaxy S24.

Une date de sortie pour One UI 7 sur les Samsung Galaxy

Dans un communiqué, Samsung dit que One UI 7 sera d’abord disponible sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Ces modèles ont déjà le droit à des bêtas. Le 7 avril marquera la sortie de la version finale de la mise à jour. Il est bon de préciser que Samsung parle d’un déploiement à partir de cette date. Cela signifie donc que certaines personnes auront la mise à jour le 7 avril, mais d’autres devront attendre quelques jours, voire quelques semaines supplémentaires.

Qu’en est-il des autres modèles ? Samsung dit qu’il proposera Android 15 au fil des semaines suivantes sur plusieurs modèles, dont les smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S10 et Galaxy Tab S9. Il n’y a pas une date de sortie précise pour ces modèles, si ce n’est que ce sera dans les semaines qui suivront le 7 avril.

Au fait, où sont les Galaxy S25 dans la liste ? Il se trouve que ces modèles ont déjà le droit à One UI 7 (Android 15), tout comme les récents Galaxy A, et ce depuis le départ. Il y a toutefois eu un retard pour les anciens modèles, comme les Galaxy S24. Plusieurs utilisateurs attendaient la mise à jour et ils savent maintenant qu’elle est en approche.

Du mieux pour l’IA avec Galaxy AI

Samsung a opéré à plusieurs changements visuels avec One UI 7. Les retours sont d’ailleurs positifs. La mise à jour propose également des améliorations au niveau de l’intelligence artificielle et plus particulièrement de Galaxy AI. Il y a notamment :