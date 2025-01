Samsung annonce ses Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : puissants et l’IA au rendez-vous

Samsung lève le voile sur ses Galaxy S25, S25+ et 25 Ultra, avec une approche qui privilégie l’intelligence artificielle. Bien que les améliorations matérielles soient relativement discrètes, Samsung mise sur des fonctionnalités IA de plus en plus poussées pour enrichir l’expérience utilisateur.

Des ajustements matériels sur le Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra bénéficie de quelques ajustements notables au niveau du design et de la caméra. L’écran s’agrandit légèrement, passant de 6,8 à 6,9 pouces, et les bords du téléphone sont désormais plus arrondis, s’éloignant ainsi un peu du design classique des Galaxy Note. Malgré une batterie de 5 000 mAh identique à celle des précédents modèles, le téléphone est plus léger, avec un poids de 218 g.

En matière de photo, le Galaxy S25 Ultra fait un bond en avant avec l’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, contre 12 MP sur les générations précédentes. Un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x viennent compléter l’ensemble. La caméra frontale reste quant à elle un capteur de 12 mégapixels.

Côté performance, le Galaxy S25 Ultra est équipé d’une version améliorée du Snapdragon 8 Elite « for Galaxy ». Ce modèle inclut une partie graphique personnalisée et bénéficie d’une chambre à vapeur optimisée, avec une amélioration de 40% par rapport aux modèles précédents.

Des variantes plus modestes : Galaxy S25 et S25+

Les Galaxy S25 et S25+ subissent moins de changements par rapport à leurs prédécesseurs. Ils conservent respectivement des écrans de 6,2 et 6,7 pouces, une configuration de caméras de 50 mégapixels pour le capteur principal, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 10 mégapixels pour le téléobjectif avec zoom 3x. Les batteries, de 4 000 mAh pour le Galaxy S25 et 4 900 mAh pour le Galaxy S25+, restent identiques, tout comme la vitesse de charge (25 W pour le S25 et 45 W pour le S25+).

Tous les Galaxy S25 fonctionnent sous Android 15 avec One UI 7, et bénéficient de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité.

L’intelligence artificielle avec Galaxy AI

Mais ce qui distingue véritablement les Galaxy S25, c’est l’intégration poussée de l’intelligence artificielle avec Galaxy AI. Samsung met l’accent sur des « agents IA » dans One UI 7, destinés à simplifier l’interaction avec le téléphone. Ces améliorations s’étendent aux services Google, avec des mises à jour de la fonctionnalité « Entourer pour chercher », ou encore la possibilité pour Gemini d’enchaîner des commandes et d’interagir avec diverses applications.

Samsung annonce également des innovations dans ses propres applications. Par exemple, l’édition générative permet de supprimer des ombres d’une personne lorsque celle-ci est effacée d’une photo, « Now Brief » résume la journée de l’utilisateur, et Samsung Gallery propose désormais une recherche d’images par langage naturel. Enfin, le moteur de données personnelles analyse les informations sur l’appareil pour personnaliser l’expérience utilisateur tout en respectant la confidentialité.

Qi2 et accessoires magnétiques

Les utilisateurs des Galaxy S25 pourront également profiter de la compatibilité Qi2 pour la recharge, qui permet une meilleure intégration des accessoires sans fil grâce à des aimants. Bien que les téléphones eux-mêmes ne contiennent pas de magnets, des étuis et accessoires spécifiques proposeront cette fonctionnalité, en particulier ceux développés par Samsung et d’autres fabricants tiers compatibles avec la technologie MagSafe.

Prix et date de sortie

Le Galaxy S25 est disponible en 128, 256 et 512 Go pour respectivement 899, 959 et 1 079 euros. Pour le Galaxy S25+, on retrouve 256 et 512 Go pour 1 169 et 1 289 euros. Et pour le Galaxy S25 Ultra, il y a 256 Go, 512 Go et 1 To pour 1 469, 1 589 et 1 829 euros.

La date de sortie est le 4 février et il est possible de commander chaque modèle dès maintenant :

Galaxy S25 : Samsung, Amazon, Boulanger

Galaxy S25+ : Samsung, Amazon, Boulanger

Galaxy S25 Ultra : Samsung, Amazon, Boulanger

À noter que jusqu’au 6 février, Samsung propose d’avoir l’option de stockage supérieure pour le même prix. Par exemple, vous pouvez avoir le modèle de 256 Go pour le prix du modèle de 128 Go.