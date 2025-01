Samsung officialise la présentation des Galaxy S25 pour le 22 janvier

Samsung annonce organiser sa prochaine conférence Unpacked le 22 janvier et ce sera notamment l’occasion de découvrir les Galaxy S25. Le constructeur misera également sur l’intelligence d’artificielle.

Dans une communication, Samsung indique :

Préparez-vous à découvrir une Intelligence Artificielle (IA) plus fluide et intuitive que jamais. La prochaine évolution de Galaxy AI est sur le point de révolutionner votre quotidien en transformant votre façon d’interagir avec le monde. Avec la nouvelle série Galaxy S, l’IA mobile redéfinit une fois de plus les limites de l’innovation, pour aujourd’hui et pour demain.

Rejoignez-nous pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de l’IA mobile. Préparez-vous à découvrir des innovations Galaxy avant-gardistes, conçues pour simplifier chaque aspect de votre quotidien.