Nvidia et AMD verseront aux États-Unis 15 % de leurs revenus pour certaines puces IA

Nvidia et AMD ont conclu un accord inédit avec le gouvernement américain, s’engageant à verser 15 % de leurs revenus issus des ventes de puces d’intelligence artificielle en Chine. Cet arrangement, rapporté par le Financial Times, marque une nouvelle étape dans les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine.

Un deal stratégique avec les États-Unis

Lors d’une rencontre mercredi dernier à la Maison Blanche, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a négocié avec Donald Trump un partage de 15 % des revenus générés par les puces H20, conçues pour l’IA et destinées au marché chinois. AMD, de son côté, appliquera la même règle pour ses puces MI308, dont les exportations vers la Chine étaient jusqu’alors bloquées. Selon le New York Times, cet accord pourrait générer plus de 2 milliards de dollars pour le Trésor américain, Nvidia prévoyant de vendre pour plus de 15 milliards de dollars de puces H20 d’ici fin 2025, et AMD environ 800 millions de dollars.

Nvidia, qui a été récemment la première entreprise à dépasser les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, incarne l’essor de l’IA. Ses puces H20, moins avancées que celles réservées aux alliés des États-Unis, restent cruciales pour les entreprises chinoises, plaçant Nvidia au centre de la guerre technologique sino-américaine. Après des restrictions imposées en avril, les autorités américaines ont assoupli les règles en juillet, autorisant Nvidia à reprendre ses ventes en Chine, suivies par AMD pour ses propres puces.

Des droits de douane et des critiques

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé son intention d’imposer une taxe de 100 % sur les importations de semi-conducteurs, sans préciser de calendrier. Cet accord de partage de revenus, perçu comme une alternative aux restrictions totales, suscite des débats. Certains experts, comme Alasdair Phillips-Robins, ex-conseiller au Département du Commerce, critiquent cette approche, estimant qu’elle échange des protections de sécurité nationale contre des revenus pour le Trésor américaine.

Alors que Nvidia et AMD naviguent entre pressions commerciales et enjeux de sécurité, cet arrangement pourrait redéfinir les relations économiques entre les deux entreprises.