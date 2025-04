NVIDIA va fabriquer certaines de ses puces aux États-Unis

NVIDIA a annoncé il y a quelques heures son intention de commencer à produire certains de ses puces d’IA et de superordinateurs aux États-Unis, une décision probablement motivée par l’incertitude liée aux récentes tensions douanières entre les USA et la Chine. Le géant de la tech a révélé que ses nouvelles puces Blackwell sont en cours de fabrication et de test en Arizona, tandis que la production de ses superordinateurs d’IA, y compris les modèles DGX Spark et DGX Station, sera basée au Texas. TSMC produit déjà les puces Blackwell à Phoenix, avec Amkor et SPIL pour les tests et l’emballage. Foxconn et Wistron dirigeront la production des superordinateurs NVIDIA à Houston et Dallas, le démarrage de la production en masse étant prévu d’ici 12 à 15 mois.

Ce nouveau changement stratégique s’inscrit dans un effort plus large de relocalisation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis, effort soutenu par d’importants investissements fédéraux et notamment les 6,6 milliards de dollars accordés à TSMC dans le cadre du CHIPS Act (voté par l’administration Biden). TSMC s’est également engagé à investir 100 milliards de dollars supplémentaires pour étendre ses opérations sur le sol américain. Bien qu’on ne sache pas encore exactement quelles variantes des puces Blackwell seront fabriquées par TSMC, cette décision permet à NVIDIA de réduire les risques liés aux politiques commerciales fluctuantes — certaines (sur)taxes ont été récemment et temporairement suspendues par l’administration Trump. En déplaçant une partie de sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, NVIDIA chercherait ainsi à sécuriser ses opérations face aux perturbations commerciales futures, un objectif qui dans le meilleur des cas prendra quelques années à se réaliser… et qui ne permettra donc pas d’éviter les taxes douanières décidées par Trump.