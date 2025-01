Exportations de puces IA : les États-Unis renforcent leur contrôle, ce qui dérange Nvidia

Le gouvernement américain a annoncé de nouvelles règles visant à encadrer les exportations de puces pour l’intelligence artificielle, dans le but de limiter l’accès de ses adversaires, notamment la Chine, aux dernières innovations dans ce domaine.

Les nouvelles restrictions

Gina Raimondo, la ministre du Commerce, a précisé que les États-Unis souhaitaient maintenir leur position de leader dans le domaine de l’IA. « Les États-Unis sont aujourd’hui les premiers au monde en matière d’IA, qu’il s’agisse du développement de l’IA ou de la conception de puces spécialisées dans l’IA, et il est essentiel qu’ils le restent », a-t-elle déclaré lors d’un rendez-vous avec la presse. En octobre 2023, le pays avait déjà imposé des restrictions sur les exportations de puces sophistiquées vers la Chine, une mesure justifiée par des préoccupations concernant leur utilisation dans des applications militaires.

Les nouvelles régulations exigent désormais des autorisations pour l’exportation de puces avancées et des transferts technologiques vers une liste de pays élargie. Les data centers nécessaires pour faire fonctionner des modèles d’IA avancés devront aussi respecter des normes de sécurité renforcées pour importer ces composants.

La réaction de la Chine et de Nvidia

Cette décision a rapidement suscité des critiques. La Chine a dénoncé ces nouvelles règles comme une « violation flagrante » des règles commerciales internationales. Le ministère chinois du Commerce a souligné que cette initiative illustre la tendance des États-Unis à utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour entraver les échanges commerciaux mondiaux.

De leur côté, certains groupes américains, comme Nvidia, ont exprimé leurs réserves. Nvidia, qui s’occupe des GPU utilisés en partie pour l’IA, a estimé que ces restrictions « ne contribueront en rien à renforcer la sécurité des États-Unis ». La société plaide pour une approche plus ouverte de l’innovation, soulignant que l’administration Trump avait montré que la prospérité venait de l’innovation et du partage des technologies.

Des exemptions pour les alliés

Malgré ces critiques, les nouvelles règles prévoient des exceptions pour les pays alliés, notamment en ce qui concerne les volumes limités d’exportations destinés à des besoins spécifiques, comme ceux des universités et des petites entreprises. Selon Jake Sullivan, conseiller pour la sécurité nationale, ces ajustements visent à compliquer l’accès des concurrents aux technologies avancées, tout en favorisant le commerce des technologies américaines avec ses partenaires.

La mise en œuvre de ces règles est prévue dans 120 jours, afin de permettre à l’administration actuelle d’apporter d’éventuelles modifications avant leur entrée en vigueur. Mais Joe Biden ne sera plus président des États-Unis dans quelques jours, Donald Trump sera aux commandes le 20 janvier. Et tout peut changer à ce niveau pour l’IA (et d’autres domaines).