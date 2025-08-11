TENDANCES
GitHub perd son indépendance chez Microsoft après la démission de son PDG
Internet

GitHub perd son indépendance chez Microsoft après la démission de son PDG

11 Août. 2025 • 18:14
Microsoft annonce une réorganisation majeure de GitHub, qui intégrera son équipe CoreAI suite à la démission de son PDG, Thomas Dohmke. Après près de quatre ans à la tête de la plateforme, Thomas Dohmke quittera son poste fin 2025 pour « redevenir entrepreneur », selon ses dires, et explorer de nouvelles opportunités hors de Microsoft et GitHub.

Microsoft GitHub

Une intégration dans l’écosystème Microsoft

Depuis son acquisition par Microsoft en 2018 pour 7,5 milliards de dollars, GitHub fonctionnait comme une entité indépendante. Ce changement marque la fin de cette autonomie. « GitHub et son équipe dirigeante poursuivront leur mission au sein de l’organisation CoreAI de Microsoft, avec plus de détails à venir prochainement », a déclaré Thomas Dohmke dans une note aux employés. Microsoft ne remplacera pas Thomas Dohmke, signalant une intégration complète de GitHub dans ses activités, sous la direction de Jay Parikh, ancien cadre de Meta. L’équipe CoreAI se concentre sur le développement d’une plateforme IA et d’outils pour Microsoft et ses clients.

Dohmke laisse derrière lui une plateforme en pleine croissance. « Avec plus d’un milliard de dépôts et de forks, et plus de 150 millions de développeurs, GitHub n’a jamais été aussi fort », a-t-il affirmé. Il a également salué l’impact de GitHub Copilot, qu’il considère comme « la plus grande révolution dans le développement logiciel depuis l’avènement de l’ordinateur personnel ». Thomas Dohmke restera jusqu’à la fin 2025 pour accompagner la transition, exprimant « une profonde fierté » pour le travail accompli au sein de cette organisation axée sur le télétravail.

Vers une nouvelle ère pour GitHub

Cette réorganisation reflète l’importance croissante de l’IA dans la stratégie de Microsoft. En intégrant GitHub à CoreAI, l’entreprise vise à renforcer ses outils de développement, notamment Copilot, tout en alignant la plateforme sur ses ambitions en intelligence artificielle. Alors que GitHub perd son statut d’entité indépendante, les développeurs attendent de voir comment cette transition influencera l’avenir de la plateforme, pilier du développement logiciel mondial.



