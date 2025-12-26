Spotify a désactivé les comptes qui ont téléchargé illégalement toutes ses musiques

Spotify a confirmé avoir identifié et désactivé les comptes utilisateurs exploités par le groupe Anna’s Archive pour télécharger illégalement 86 millions de fichiers musicaux de sa plateforme. Cette réaction fait suite à la décision du groupe de publier ce week-end une base de données massive de 300 To, justifiant son action par une volonté de préservation culturelle malgré les violations de droits d’auteur.
Spotify a précisé que cet incident ne constitue pas un piratage de ses systèmes internes, mais une violation systématique de ses conditions d’utilisation via une méthode de téléchargement illégal. Un porte-parole du service de streaming a indiqué à Recorded Future News que les responsables ont utilisé des comptes créés par un tiers pour aspirer le contenu sur une période de plusieurs mois, sans jamais contacter la plateforme avant la publication des données.
Pour contrer cette attaque anti-copyright, Spotify déclare avoir mis en place de nouvelles protections et surveille activement tout comportement suspect. La société réaffirme sa position aux côtés de la communauté artistique et sa collaboration avec ses partenaires industriels pour défendre les droits des créateurs.
Anna’s Archive, qui se définit comme la « plus grande bibliothèque véritablement ouverte de l’histoire humaine », a mis en ligne un fichier brut de près de 300 To. Cette archive contient :
Le groupe justifie cette opération par la découverte d’un moyen d’extraire les données de Spotify à grande échelle, voyant là une opportunité de construire une archive de préservation musicale. « Bien sûr, Spotify ne possède pas toute la musique du monde, mais c’est un excellent début », ont déclaré les pirates.
Né à la suite de la fermeture par les forces de l’ordre de Z-Library en 2022 et de l’arrestation de ses administrateurs russes, Anna’s Archive est déjà interdit dans plusieurs pays pour ses violations répétées du droit d’auteur. Le site agrège des contenus provenant de diverses bibliothèques en ligne gratuites comme Library Genesis, Sci-Hub et Internet Archive.
En plus de cette nouvelle fuite musicale, l’organisation héberge plus de 61 millions de livres et 95 millions d’articles. Sa présence en ligne est fortement combattue : Google a indiqué en novembre avoir supprimé près de 800 millions de liens vers Anna’s Archive à la suite des requêtes des médias. Le groupe affirme cependant que sa mission de sauvegarde de l’héritage humain contre les catastrophes et les guerres ne fait pas de distinction entre les types de médias.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
OpenAI relance activement le développement des publicités sur ChatGPT afin de rentabiliser son immense base d’utilisateurs non...
La Poste annonce ce vendredi que l’ensemble de ses activités numériques et logistiques est de nouveau pleinement opérationnel...
Mondial Relay vous souhaite un joyeux Noël en annonçant avoir été piraté, au point que les données de ses clients...
L’idée d’une intelligence artificielle peu gourmande séduit autant qu’elle divise. À mesure que les assistants...
Nvidia a recruté de l’équipe dirigeante de Groq et a signé un accord de licence technologique avec ce spécialiste des...
26 Dec. 2025 • 20:16
26 Dec. 2025 • 19:39
26 Dec. 2025 • 17:41
26 Dec. 2025 • 15:37