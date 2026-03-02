TENDANCES
Internet

Orange teste les appels et Internet via satellite en Europe

2 Mar. 2026 • 14:10
Orange vient de signer un protocole d’accord avec AST SpaceMobile et sa coentreprise européenne Satellite Connect Europe (un partenariat entre AST SpaceMobile et Vodafone) pour déployer la connectivité satellite Direct-to-Device (D2D). L’objectif est couvrir les zones blanches et les zones reculées non couvertes par les réseaux terrestres, sans matériel spécifique côté utilisateur, afin de proposer les appels, messages et Internet.

Orange Logo

Des tests d’Orange pour Internet via satellite

Le premier terrain de test concret sera la Roumanie, avec des essais portant simultanément sur la voix, les SMS et l’échange de données pour Internet, prévus pour le second semestre de 2026. La collaboration inclut également l’étude de l’intégration au cœur de réseau géré par Orange et l’exploration de mesures répondant aux exigences de sécurité européennes. C’est un point stratégique pour Orange qui tient à positionner ces services comme conformes au cadre réglementaire du continent.

Orange n’arrive pas vierge sur ce segment. En décembre 2025, le groupe avait lancé en France son service commercial « Message Satellite » permettant l’échange de SMS par satellite. C’était une première en Europe parmi les opérateurs. Cet accord étend désormais la stratégie D2D à d’autres marchés du groupe.

Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, a déclaré : « La connectivité satellite Direct-to-Device est un complément essentiel à nos réseaux mobiles, garantissant une connectivité à 100 % pour nos clients où qu’ils soient. Dans le cadre de notre stratégie Trust the future, nous nous engageons à fournir des solutions de confiance et sécurisées conformes à la réglementation européenne ».

Abel Avellan, fondateur, président et PDG d’AST SpaceMobile, a précisé l’ambition technique commune : « En tirant parti de notre réseau satellitaire spécialement conçu à cet effet, cette initiative marque une avancée significative vers l’expansion d’une couverture résiliente dans davantage de zones géographiques et l’élimination des zones blanches pour étendre le haut débit mobile partout ». Meredith Sharples, directrice générale de Satellite Connect Europe, a quant à elle insisté sur la vocation complémentaire de la structure : « Satellite Connect Europe est là pour connecter les opérateurs européens — pour compléter plutôt que concurrencer ».

Fort de 60 ans d’expertise dans le secteur satellite, Orange dispose d’une infrastructure terrestre significative, dont le téléport de Bercenay-en-Othe, certifié Tier-4 par la World Teleport Association, qui lui permet de jouer un rôle d’intégrateur pour les opérateurs satellites bien au-delà de ses seuls marchés grand public.

