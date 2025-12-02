L’Ukraine devient le premier pays européen à déployer Starlink Direct to Cell (satellite vers mobile)

Malgré le contexte de la guerre avec la Russie (ou peut être à cause de contexte), l’Ukraine franchit un cap technologique majeur en devenant le premier pays européen à activer le service Starlink « Direct to Cell ». Cette avancée va permettre à des millions d’Ukrainiens d’accéder à l’Internet haut débit directement sur leurs mobiles, sans passer par des infrastructures terrestres traditionnelles, ce qui est évidemment un avantage crucial dans un pays où les réseaux peuvent être fragilisés par le conflit.

Qu’est-ce que Starlink Direct to Cell ?

Le service repose sur des satellites en orbite basse capables d’envoyer un signal 4G/5G directement vers des smartphones compatibles, ce qui supprime le besoin de routeurs ou de connexions terrestres. Pour les zones rurales, les régions isolées ou les territoires ravagés par les conflits, cette technologie pourrait rétablir l’accès à l’information, sécuriser des communications et renforcer la résilience des réseaux.

Un atout stratégique en temps de guerre

Dans le contexte ukrainien, l’importance de cette connexion satellite est double : d’un côté, elle fournit une alternative fiable aux infrastructures souvent ciblées par les forces russes, de l’autre, elle garantit un accès stable aux services essentiels — communications, informations, télétravail, mais aussi coordination logistique ou humanitaire. Pour de nombreux Ukrainiens, l’accès à Internet via Starlink représente une bouée de secours numérique… quasi inespérée dans le contexte actuel.

En cas de succès et/ou de service pleinement fonctionnel, cette initiative pourrait inspirer d’autres pays européens confrontés à des défis d’infrastructures ou de couverture mobile, et accélérer la démocratisation de l’accès satellite pour les populations en zone sensible.