KultureGeek Internet Leo Ultra : Amazon dévoile sa solution d’internet par Satellite qui veut rivaliser avec Starlink
Internet

Leo Ultra : Amazon dévoile sa solution d’internet par Satellite qui veut rivaliser avec Starlink

25 Nov. 2025 • 11:15
Amazon accélère sa conquête de l’orbite basse avec Leo Ultra, une nouvelle génération de solution d’accès internet par satellite conçue pour concurrencer frontalement l’écosystème Starlink. Porté par le programme Kuiper, Leo Ultra veut offrir une alternative robuste, capable de fournir un accès haut débit dans les zones où les réseaux terrestres restent insuffisants voire inexistants.

Performances élevées et couverture étendue

Leo Ultra s’appuie sur une constellation en expansion, composée de milliers de satellites positionnés en orbite basse pour réduire la latence et stabiliser la connexion. Selon Amazon, cette architecture permet « un service rapide, fiable et prêt pour les usages les plus exigeants », notamment le streaming 4K, le cloud gaming ou les vidéoconférences professionnelles.

Des terminaux plus compacts et plus accessibles

L’une des priorités d’Amazon réside dans la simplification de l’installation. La firme a développé plusieurs antennes, dont une version ultracompacte destinée aux particuliers, pensée pour fonctionner automatiquement dès sa mise en route. Les entreprises et organismes publics pourront quant à eux adopter des terminaux plus puissants, capables de soutenir des infrastructures critiques. Quant aux performances, Amazon annonce du 1 Gbps en téléchargement et 400 Mbps en upload. Dans le monde réel, ce sera sans doute sensiblement en dessous de ces perfs théoriques, mais le coup de force technologique est bien là.

Une offensive stratégique face à Starlink

Si Starlink domine aujourd’hui le marché de l’internet satellite à grande échelle, Amazon entend profiter de sa puissance logistique et de son expertise en services cloud pour se différencier. L’intégration avec les technologies AWS pourrait offrir des avantages majeurs pour les professionnels, notamment en matière de traitements distribués et d’accès aux données en temps réel.

Avec Leo Ultra, Amazon dévoile une vision ambitieuse : démocratiser un internet haut débit accessible partout, du désert aux zones polaires. Alors que la bataille des constellations ne fait que commencer, cette solution vient renforcer un secteur en pleine transformation, où la compétition pourrait bien devenir bénéfique pour des millions d’utilisateurs dans le monde.

« `

Signaler une erreur dans le texte

