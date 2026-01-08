TENDANCES
Samsung anticipe un bénéfice record grâce aux prix de la RAM
Samsung anticipe un bénéfice record grâce aux prix de la RAM

8 Jan. 2026 • 22:40
Samsung s’attend à ce que son bénéfice d’exploitation ait triplé au cours des trois derniers mois de 2025 pour atteindre un niveau historique, porté par la demande de composants liés à l’intelligence artificielle. Le numéro un mondial des puces mémoire profite d’une envolée des prix de la RAM.

Vers un bénéfice d’exploitation historique pour Samsung

Les prévisions de résultats publiées aujourd’hui dessinent une très bonne fin d’année 2025 pour le géant sud-coréen. Samsung table sur un bénéfice d’exploitation de 20 000 milliards de wons (11,82 milliards d’euros) et un chiffre d’affaires consolidé d’environ 93 000 milliards de wons (54,93 milliards d’euros) pour le quatrième trimestre.

Ces chiffres marquent une progression significative par rapport à l’année précédente. Plus symbolique encore, cette performance efface l’ancien record de 17 600 milliards de wons (10,39 milliards d’euros) qui tenait depuis le troisième trimestre de 2018. Les résultats définitifs seront présentés plus tard ce mois-ci.

Cette santé financière s’explique par l’entrée du marché de la mémoire dans une phase dite de « Hyper-Bull », surpassant les pics de 2018. Des acteurs majeurs comme Nvidia s’arrachent les stocks limités de RAM indispensables aux applications d’intelligence artificielle. Cette ruée a provoqué une hausse des prix de 40 à 50 % sur le dernier trimestre de 2025.

La tendance ne devrait pas faiblir : les analystes prévoient des gains similaires au premier trimestre de 2026, suivis d’une nouvelle augmentation d’environ 20 % au trimestre suivant. Si cette dynamique alourdit les coûts de fabrication pour les constructeurs d’appareils (PC, smartphones, etc), elle constitue une aubaine pour les fournisseurs comme Samsung, SK Hynix et Micron, dont le pouvoir de négociation atteint des sommets.

La priorité est désormais de rattraper SK Hynix sur la mémoire HBM

Malgré ces résultats, Samsung doit combler son retard technique sur un segment clé. L’entreprise reste derrière son concurrent SK Hynix concernant la production de puces à large bande passante (HBM), essentielles aux processeurs IA modernes et aux data centers.

La pénurie actuelle sur le marché global, causée par la priorité donnée aux composants IA par les fabricants, concerne désormais les puces destinées aux ordinateurs et smartphones. Pour la nouvelle année, Samsung a donc identifié l’expansion de sa capacité de production HBM comme un axe stratégique majeur afin de sécuriser sa position dominante.

