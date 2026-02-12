Prime Video vient de dévoiler le tout premier trailer de Spider-Noir, une série dérivée de l’univers Spider-Verse qui promet une approche radicalement différente du super-héros emblématique. Nicolas Cage y incarne Ben Reilly, une version alternative de Spider-Man reconvertie en détective privé dans un New York plongé dans l’esthétique et les codes du film noir.
Dans cette relecture de l’Homme-Araignée, le héros surnommé « Le Spider » est chargé d’élucider une tentative d’assassinat visant le parrain du crime Silvermane, (interprété par Brendan Gleeson). L’enquête l’entraîne dans les bas-fonds de la ville et ravive des fragments de son propre passé, tout en croisant des versions revisitées de figures bien connues de Marvel comme Robbie Robertson, Cat Hardy ou bien encore Flint Marko.
Particularité notable, Spider-Noir sera proposé en deux formats. Les spectateurs pourront ainsi choisir entre une version colorisée classique et une édition intégralement en noir et blanc, pensée évidemment pour renforcer l’ambiance rétro et les codes du polar des années 1930. Une initiative rare dans l’univers des séries de super-héros, qui pourrait encourager les fans à redécouvrir chaque épisode sous un angle différent.
La série débarquera sur Prime Video le 27 mai, tandis que MGM+ proposera les épisodes dès le 25 mai avec un rythme de diffusion hebdomadaire.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les développeurs les plus performants de Spotify n’ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, selon Gustav...
La Chine vient de franchir une étape déterminante dans son ambition d’envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la...
Les robots domestiques peuplent la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais dans la réalité, nos tâches...
Sony dévoile les WF-1000XM6, des écouteurs sans fil dotés du processeur QN3e qui améliore la suppression du bruit ambiant...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
12 Feb. 2026 • 20:40
12 Feb. 2026 • 20:08
12 Feb. 2026 • 18:16
12 Feb. 2026 • 17:08