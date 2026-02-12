TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Spider-Noir : premier trailer pour la série Marvel à l’ambiance « thriller » et avec Nicolas Cage
Culture Geek

Spider-Noir : premier trailer pour la série Marvel à l’ambiance « thriller » et avec Nicolas Cage

2 min.
12 Fév. 2026 • 18:30
0

Prime Video vient de dévoiler le tout premier trailer de Spider-Noir, une série dérivée de l’univers Spider-Verse qui promet une approche radicalement différente du super-héros emblématique. Nicolas Cage y incarne Ben Reilly, une version alternative de Spider-Man reconvertie en détective privé dans un New York plongé dans l’esthétique et les codes du film noir.

Dans cette relecture de l’Homme-Araignée,  le héros surnommé « Le Spider » est chargé d’élucider une tentative d’assassinat visant le parrain du crime Silvermane, (interprété par Brendan Gleeson). L’enquête l’entraîne dans les bas-fonds de la ville et ravive des fragments de son propre passé, tout en croisant des versions revisitées de figures bien connues de Marvel comme Robbie Robertson, Cat Hardy ou bien encore Flint Marko.

Une expérience visuelle en deux versions

Particularité notable, Spider-Noir sera proposé en deux formats. Les spectateurs pourront ainsi choisir entre une version colorisée classique et une édition intégralement en noir et blanc, pensée évidemment pour renforcer l’ambiance rétro et les codes du polar des années 1930. Une initiative rare dans l’univers des séries de super-héros, qui pourrait encourager les fans à redécouvrir chaque épisode sous un angle différent.

La série débarquera sur Prime Video le 27 mai, tandis que MGM+ proposera les épisodes dès le 25 mai avec un rythme de diffusion hebdomadaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spider-Noir Serie Geekeries

Spider-Noir : premier aperçu (image et teaser) du Spider-Man avec Nicolas Cage

Marvel Zombies Geekeries

Marvel Zombies : un premier trailer bien gore pour la mini-série d’animation

Superman-Vs-Spider-Man Geekeries

DC et Marvel relancent le duel Superman vs Spider-Man, 1/2 siècle après le dernier crossover

Wonder Man Yahya Abdul-Mateen II Geekeries

Wonder Man : Marvel diffuse la bande-annonce de sa nouvelle série

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Spotify Logo

Spotify utilise uniquement de l’IA pour créer certaines fonctionnalités

12 Fév. 2026 • 20:58
0 Internet

Les développeurs les plus performants de Spotify n’ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, selon Gustav...

Long March-10

Long March-10 et capsule Mengzhou : la Chine réussit un test crucial de vol pour son programme lunaire habité

12 Fév. 2026 • 20:52
0 Science

La Chine vient de franchir une étape déterminante dans son ambition d’envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la...

isaac-0 robot

Isaac 0 : le robot domestique qui plie le linge est proposé à la vente… à 8 000 dollars (oui mais…)

12 Fév. 2026 • 20:31
1 Science

Les robots domestiques peuplent la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais dans la réalité, nos tâches...

Sony WF-1000XM6 Ecouteurs

WF-1000XM6 : Sony dévoile ses écouteurs avec plein d’améliorations

12 Fév. 2026 • 19:22
0 Matériel

Sony dévoile les WF-1000XM6, des écouteurs sans fil dotés du processeur QN3e qui améliore la suppression du bruit ambiant...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 février

12 Fév. 2026 • 18:31
1 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AirPods Pro 2/3 et AirPods 4 : une nouvelle bêta du firmware est disponible

AirPods Pro 2/3 et AirPods 4 : une nouvelle bêta du firmware est disponible

12 Feb. 2026 • 20:40

image de l'article Apple Pay : le réseau CB arrive chez Caisse d’Épargne et Banque Populaire

Apple Pay : le réseau CB arrive chez Caisse d’Épargne et Banque Populaire

12 Feb. 2026 • 20:08

image de l'article YouTube propose son application sur l’Apple Vision Pro

YouTube propose son application sur l’Apple Vision Pro

12 Feb. 2026 • 18:16

image de l'article Safari ajoute ces nouveautés et améliorations avec iOS 26.3

Safari ajoute ces nouveautés et améliorations avec iOS 26.3

12 Feb. 2026 • 17:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site