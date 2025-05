Spider-Noir : premier aperçu (image et teaser) du Spider-Man avec Nicolas Cage

Amazon Prime Video a dévoilé un premier aperçu de Spider-Noir, sa prochaine série avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Nous avons le droit à une image de l’acteur en costume, ainsi qu’un premier teaser.

Spider-Noir est une série en prise de vue réelle basée sur le comics de Marvel Spider-Man Noir. L’histoire suit un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 1930, interprété par Nicolas Cage, qui est forcé de faire face à sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville.

La série sera disponible en noir et blanc, et en couleur lors de son lancement.

Outre Nicolas Cage, le casting comprend Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez et Jack Huston. Il y aura également des invités, dont Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson et Kai Caster.

Harry Bradbeer sera le réalisateur des deux premiers épisodes. Il fait également office de producteur exécutif. Oren Uziel et Steve Lightfoot sont les showrunners de la série, ainsi que des producteurs exécutifs.

Spider-Noir est produite par Sony Pictures Television et sera diffusée sur Amazon Prime Video. Il n’y a pas encore une date de sortie précise. Il va encore falloir patienter pour avoir cette information.