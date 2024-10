Spider-Man 4 est confirmé par Tom Holland, avec le tournage en 2025

Tom Holland confirme que le film Spider-Man 4 est bel et bien en préparation, et ajoute que le tournage débutera au cours de l’été 2025.

« L’été prochain, nous commencerons à tourner », a déclaré Tom Holland sur le plateau de l’émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. « Tout est prêt. Nous y sommes presque. C’est super excitant, j’ai hâte ».

Aucun détail sur le contenu de Spider-Man 4 n’a été communiqué, mais on peut supposer que le film reprendra là où le précédent s’est arrêté. Le précédent film, Spider-Man : No Way Home, s’est terminé de manière plutôt tragique. Après avoir percé un trou dans le multivers, Spider-Man (Tom Holland) a dû s’effacer de l’esprit de tous ceux qu’il aimait pour le réparer, ce qui signifie que sa petite amie MJ, son meilleur ami Ned et tous les autres habitants de la planète n’ont jamais su qu’il existait.

La scène finale voit Peter Parker s’installer dans son propre appartement à New York, préparant peut-être une aventure à plus petite échelle, plus proche du terrain que les escapades à travers les galaxies et les multivers auxquelles il a participé récemment.

Spider-Man 4 devrait sortir en 2026, avec une supposée arrivée au cinéma au mois de juillet. Mais Marvel Studios et Sony n’ont pas encore confirmé ce point précis. En réalité, ni l’un ni l’autre n’ont officiellement annoncé le quatrième film, c’est Tom Holland qui a pris les devants.