HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban

HTC entre dans la course aux lunettes connectées avec les Vive Eagle, une paire alimentée par l’IA qui rivalise directement avec les Meta Ray-Ban. Ces lunettes combinent des fonctionnalités avancées comme la traduction visuelle et un assistant vocal s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Des fonctionnalités avancées pour un usage quotidien

Les lunettes Vive Eagle, pesant seulement 49 grammes, intègrent une caméra ultra-grand-angle de 12 mégapixels pour capturer photos (3 024 x 4 032 pixels) et vidéos (1 512 x 2 016 pixels à 30 images par seconde) via des commandes vocales comme « Hey Vive, prends une photo ». Équipées de verres Zeiss UV400, elles offrent une protection solaire et un design disponible en quatre coloris : Berry (rouge), Black (noir), Coffee (marron) et Grey (gris).

L’assistant vocal Vive AI, basé sur Google Gemini et GPT d’OpenAI (en bêta), permet de traduire en temps réel des textes dans 13 langues, dont l’anglais, le français, le japonais et l’arabe, directement à partir de ce que l’utilisateur voit, comme des panneaux ou des menus.

Dotées de haut-parleurs stéréo avec des basses améliorées, les lunettes assurent un son immersif tout en maintenant la conscience de l’environnement. Elles incluent également des micros (un directionnel et trois omnidirectionnels) pour les appels et les interactions vocales.

Alimentées par un processeur Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, elles offrent jusqu’à 36 heures d’autonomie en veille ou 4,5 heures de lecture musicale, avec une charge rapide magnétique atteignant 50 % en 10 minutes.

Prix et disponibilité : un lancement d’abord à Taïwan

Les Vive Eagle de HTC sont vendues à Taïwan au prix de 15 600 dollars de Taïwan (445 euros), incluant les verres Zeiss, un étui, un câble de charge et deux ans d’accès à Vive AI Plus. Disponibles en précommande jusqu’au 31 août, elles seront officiellement en vente dès le 1er septembre.

HTC n’a pas encore confirmé une date de lancement en Europe ou dans le reste du moins, mais des plans d’expansion vers d’autres territoires sont évoqués, ce qui pourrait intensifier la concurrence avec Meta.

Avec leur design léger, leur intégration d’IA avancée et leurs fonctionnalités pratiques comme la traduction en temps réel, les Vive Eagle se positionnent comme une alternative crédible aux lunettes Ray-Ban Meta. Leur chiffrement AES-256 et l’indicateur LED pour signaler l’enregistrement vidéo renforcent la confidentialité, un atout face aux préoccupations des utilisateurs. Si HTC décide d’étendre la disponibilité, ces lunettes pourraient défier Meta sur le marché en pleine croissance des lunettes connectées, où Google, Samsung et (plus tard) Apple se lancent également.