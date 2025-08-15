TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban
Matériel et Accessoires

HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban

15 Août. 2025 • 11:20
0

HTC entre dans la course aux lunettes connectées avec les Vive Eagle, une paire alimentée par l’IA qui rivalise directement avec les Meta Ray-Ban. Ces lunettes combinent des fonctionnalités avancées comme la traduction visuelle et un assistant vocal s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

HTC Vive Eagle Lunettes Connectees

Des fonctionnalités avancées pour un usage quotidien

Les lunettes Vive Eagle, pesant seulement 49 grammes, intègrent une caméra ultra-grand-angle de 12 mégapixels pour capturer photos (3 024 x 4 032 pixels) et vidéos (1 512 x 2 016 pixels à 30 images par seconde) via des commandes vocales comme « Hey Vive, prends une photo ». Équipées de verres Zeiss UV400, elles offrent une protection solaire et un design disponible en quatre coloris : Berry (rouge), Black (noir), Coffee (marron) et Grey (gris).

L’assistant vocal Vive AI, basé sur Google Gemini et GPT d’OpenAI (en bêta), permet de traduire en temps réel des textes dans 13 langues, dont l’anglais, le français, le japonais et l’arabe, directement à partir de ce que l’utilisateur voit, comme des panneaux ou des menus.

Dotées de haut-parleurs stéréo avec des basses améliorées, les lunettes assurent un son immersif tout en maintenant la conscience de l’environnement. Elles incluent également des micros (un directionnel et trois omnidirectionnels) pour les appels et les interactions vocales.

HTC Vive Eagle Lunettes Connectees 2

Alimentées par un processeur Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, elles offrent jusqu’à 36 heures d’autonomie en veille ou 4,5 heures de lecture musicale, avec une charge rapide magnétique atteignant 50 % en 10 minutes.

Prix et disponibilité : un lancement d’abord à Taïwan

Les Vive Eagle de HTC sont vendues à Taïwan au prix de 15 600 dollars de Taïwan (445 euros), incluant les verres Zeiss, un étui, un câble de charge et deux ans d’accès à Vive AI Plus. Disponibles en précommande jusqu’au 31 août, elles seront officiellement en vente dès le 1er septembre.

HTC n’a pas encore confirmé une date de lancement en Europe ou dans le reste du moins, mais des plans d’expansion vers d’autres territoires sont évoqués, ce qui pourrait intensifier la concurrence avec Meta.

Avec leur design léger, leur intégration d’IA avancée et leurs fonctionnalités pratiques comme la traduction en temps réel, les Vive Eagle se positionnent comme une alternative crédible aux lunettes Ray-Ban Meta. Leur chiffrement AES-256 et l’indicateur LED pour signaler l’enregistrement vidéo renforcent la confidentialité, un atout face aux préoccupations des utilisateurs. Si HTC décide d’étendre la disponibilité, ces lunettes pourraient défier Meta sur le marché en pleine croissance des lunettes connectées, où Google, Samsung et (plus tard) Apple se lancent également.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

DeepSeek Logo

DeepSeek R2 prend du retard à cause de Huawei

15 Août. 2025 • 13:16
0 Internet

La start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek a reporté le lancement de son modèle R2 après des échecs...

HTC Vive Eagle Lunettes Connectees

HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban

15 Août. 2025 • 11:20
0 Matériel

HTC entre dans la course aux lunettes connectées avec les Vive Eagle, une paire alimentée par l’IA qui rivalise directement avec les...

Intel Logo

Les États-Unis envisagent d’investir dans Intel

15 Août. 2025 • 9:11
0 Hors-Sujet

L’administration Trump discute avec Intel d’une possible prise de participation du gouvernement américain dans le fabricant de puces en...

Harley Quinn Birds of Prey

Le retour de Margot Robbie en Harley Quinn chez DC ? James Gunn sème le doute

14 Août. 2025 • 20:41
0 Geekeries

James Gunn, à la tête du nouvel univers cinématographique DC, entretient le mystère autour du futur de Harley Quinn,...

Pornhub

Le trafic des sites pornos est en chute libre au Royaume-Uni après la vérification d’âge

14 Août. 2025 • 18:28
4 Internet

Depuis l’entrée en vigueur au Royaume-Uni des règles renforcées de vérification d’âge le 25 juillet 2025,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

15 Aug. 2025 • 12:23

image de l'article Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

15 Aug. 2025 • 10:02

image de l'article iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

15 Aug. 2025 • 8:45

image de l'article L’iPad 12 supportera Apple Intelligence grâce à la puce A18

L’iPad 12 supportera Apple Intelligence grâce à la puce A18

14 Aug. 2025 • 22:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site