Jouer à GTA Vice City dans son navigateur Web devient possible

C’est une nouvelle qui ravira les nostalgiques de la PlayStation 2 et les amateurs de défis techniques. Le jeu culte Grand Theft Auto: Vice City est désormais jouable directement depuis un simple navigateur Web sur PC, Mac, smartphones, tablettes, et ce gratuitement. Cette performance est rendue possible grâce à une démo technique non commerciale proposée par DOS Zone, utilisant une version WebAssembly du moteur communautaire reVC (reverse Vice City).
L’objectif premier de ce portage est de démontrer la puissance des API modernes pour le rendu de jeux 3D complexes. Le résultat est bluffant : le titre tourne de manière fluide, offrant une expérience similaire à celle que l’on pouvait avoir à l’époque. La compatibilité est totale puisque le jeu fonctionne sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur, y compris les smartphones et tablettes.
Côté fonctionnalités, cette version n’a rien à envier à une application native :
Par défaut, la démo permet d’explorer librement la première zone ouverte de la carte de GTA: Vice City. Pour profiter de l’histoire complète, l’utilisateur doit toutefois fournir les fichiers originaux du jeu afin de prouver qu’il en est bien propriétaire.
Pour jouer à Grand Theft Auto: Vice City depuis votre navigateur, rendez-vous sur DOS Zone.
Bien que cette initiative soit basée sur du code open source et ne soit pas affiliée à Rockstar Games, la question des droits d’auteur reste délicate. Rockstar Games détient toujours la propriété intellectuelle de l’histoire, des personnages et de l’univers. De plus, les radios du jeu diffusent des musiques sous copyright, avec notamment Billie Jean de Michael Jackson au lancement.
DOS Zone se positionne clairement sur le terrain de la préservation du patrimoine vidéoludique plutôt que sur celui du piratage. La plateforme affirme qu’elle retirera immédiatement tout contenu litigieux sur simple demande des ayants droit.
Au-delà de Vice City, la bibliothèque de DOS Zone propose une vaste sélection de classiques Windows et DOS, tels que Tomb Raider, Half-Life: Deathmatch, DOOM et même d’autres Grand Theft Auto, tous exécutables rapidement et sans installation directement depuis le navigateur Web.
