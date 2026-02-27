Disney+ France rétablit le HDR, mais toujours pas le Dolby Vision et HDR10+

Disney+ propose de nouveau le HDR en France et dans les autres pays d’Europe. Cela fait suite à son récent retrait. En revanche, le Dolby Vision et le HDR10+ sont toujours absents.
Petit rappel de ce que l’on retrouve avec le HDR, HDR10+ et Dolby Vision :
Jusqu’à il y a encore quelques heures, Disney+ proposait aucun des trois formats en France, limitant ainsi les contenus 4K en SDR. Autant dire que c’est problématique, puisque les trois formats proposent une réelle valeur ajoutée à l’image. S’ajoute à cela le fait que Disney+ n’avait pas baissé le prix de son abonnement Premium à 15,99 €/mois.
C’est maintenant de l’histoire ancienne… du moins pour le HDR. Le Dolby Vision et le HDR10+ sont toujours indisponibles. Pourquoi ce retrait ? Le mois dernier, Disney parlait d’un « d’un souci technique ». Mais en réalité, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une...
Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, avec une hausse de prix par rapport à la...
Prime Video et Sony Pictures lèvent enfin le voile sur l’adaptation live-action très (très) attendue de God of War. Les...
Sony annonce une refonte majeure de sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour PS5 Pro, avec un déploiement...
OpenAI poursuit son ascension spectaculaire. L’entreprise dirigée par Sam Altman annonce que ChatGPT compte désormais plus de 900...
27 Feb. 2026 • 21:55
27 Feb. 2026 • 19:38
27 Feb. 2026 • 18:30
27 Feb. 2026 • 17:10