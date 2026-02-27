TENDANCES
Internet

Disney+ France rétablit le HDR, mais toujours pas le Dolby Vision et HDR10+

2 min.
27 Fév. 2026 • 19:14
0

Disney+ propose de nouveau le HDR en France et dans les autres pays d’Europe. Cela fait suite à son récent retrait. En revanche, le Dolby Vision et le HDR10+ sont toujours absents.

Disney Plus Logo

Le HDR revient sur Disney+

Petit rappel de ce que l’on retrouve avec le HDR, HDR10+ et Dolby Vision :

  • HDR (High Dynamic Range) : technologie d’affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs, pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste.
  • HDR10+ : évolution du HDR10 qui ajoute des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster luminosité et couleurs scène par scène (voire image par image) pour un rendu plus précis.
  • Dolby Vision : format HDR avancé utilisant aussi des métadonnées dynamiques, pouvant gérer jusqu’à 12 bits de couleur et des pics de luminosité plus élevés pour une image encore plus détaillée et nuancée.

Jusqu’à il y a encore quelques heures, Disney+ proposait aucun des trois formats en France, limitant ainsi les contenus 4K en SDR. Autant dire que c’est problématique, puisque les trois formats proposent une réelle valeur ajoutée à l’image. S’ajoute à cela le fait que Disney+ n’avait pas baissé le prix de son abonnement Premium à 15,99 €/mois.

C’est maintenant de l’histoire ancienne… du moins pour le HDR. Le Dolby Vision et le HDR10+ sont toujours indisponibles. Pourquoi ce retrait ? Le mois dernier, Disney parlait d’un « d’un souci technique ». Mais en réalité, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.

