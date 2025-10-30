Disney+ ajoute le support du HDR10+ pour les films et séries

Disney+ a commencé le déploiement du HDR10+ sur sa plateforme de streaming, que ce soit pour les films ou les séries. Cette mise à jour, rendue possible par l’intégration du catalogue de Hulu (qui remplace la section Star), est particulièrement avantageuse pour les possesseurs de téléviseurs Samsung et permet au service de s’aligner sur ses concurrents.

Le HDR10+ s’invite sur Disney+

Selon une annonce de Samsung, ses téléviseurs sont les premiers à bénéficier de cette nouveauté. Les modèles compatibles incluent les gammes Crystal UHD et supérieures depuis 2018, tout comme les TV QLED, OLED, The Frame et Micro RGB. Cette initiative est stratégique car les téléviseurs de Samsung, bien qu’étant les plus vendus au monde, ne prennent pas en charge le format concurrent Dolby Vision. En proposant du HDR10+, Disney+ devient ainsi plus attractif pour de nombreux amateurs de home-cinéma.

Pour l’instant, le contenu disponible provient de Hulu, avec plus de 1 000 titres accessibles via l’application Disney+ et d’autres programmes vont suivre. À noter que l’application Disney+ sur l’Apple TV mentionne également le support du nouveau format.

HDR10+ et Dolby Vision pour des métadonnées dynamiques

L’ajout du HDR10+ représente une avancée par rapport au HDR10 standard. Alors que le HDR10 utilise des métadonnées statiques, le HDR10+ emploie des métadonnées dynamiques. Celles-ci permettent aux réalisateurs d’ajuster l’image scène par scène pour optimiser la luminosité et les niveaux de noir.

Bien que le Dolby Vision, son principal rival, aille plus loin avec un codage des couleurs sur 12 bits et plusieurs profils, l’adoption du HDR10+ reste un atout majeur. Avec cette décision, Disney+ rejoint ainsi Netflix (qui l’a ajouté en mars), Amazon Prime Video et Apple TV qui supportent déjà ce format. Cette nouveauté permet au service de rester compétitif dans un marché où les utilisateurs scrutent de plus en plus les fonctionnalités offertes face à la hausse des prix.