Disney+ va remplacer sa section Star par Hulu et changer son interface

Disney annonce faire de Hulu sa marque mondiale de divertissement en remplaçant la section Star sur Disney+ à l’international dès le 8 octobre. Cette transition s’accompagne d’une refonte de l’interface du service de streaming, conçue pour offrir une expérience plus intuitive et personnalisée en vue d’une fusion complète des services en 2026.

Une nouvelle organisation centrée sur la découverte

La page d’accueil de Disney+ est entièrement repensée. Un nouvel onglet « Pour vous » devient désormais le premier écran visible par les abonnés, servant de point central pour les recommandations. Ce flux est alimenté par un algorithme de personnalisation amélioré, qui apprend des préférences de l’utilisateur au fil du temps.

Une nouvelle barre de navigation horizontale fait son apparition en haut de l’écran. Elle permet d’explorer plus facilement les catalogues individuels grâce à des onglets dédiés pour Disney+, Hulu et d’autres sections selon l’abonnement. Une section « Live » dans la navigation principale verticale donne un accès direct aux actualités, sports et événements en direct.

Hulu remplace Star sur Disney+

Cette mise à jour prépare le terrain pour l’arrivée d’une application unique et entièrement intégrée l’année prochaine. « Avec ce changement […] les utilisateurs commenceront à voir de nouvelles intégrations de Hulu dans l’application Disney+ », a précisé l’entreprise. Disney promet « une série d’améliorations de la conception et de la navigation » pour offrir « une expérience plus dynamique et intuitive ».

Pour rappel, la section Star regroupe les contenus qui appartiennent à des marques de Disney (ABC, 20th Television, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, FX, Hulu). Cette marque est utilisée à l’international sur Disney+, sauf aux États-Unis. Mais le 8 octobre, Star va laisser sa place à la marque Hulu dans le monde.

Des améliorations visuelles et fonctionnelles

Pour guider les utilisateurs, de nouveaux badges visuels comme « Épisode finale de saison », « Nouvelle série » ou « Nouveau film » signaleront les contenus d’actualité. Les profils utilisateurs seront également mis plus en avant dans l’interface pour s’assurer que chaque personne regarde du contenu depuis son propre compte.

De manière générale, l’interface de l’application a été modernisée. Le carrousel principal affichera un aperçu vidéo et les collections de contenus mettront en avant des visuels de type affiche de cinéma. De plus, des widgets seront disponibles sur iOS, offrant un accès direct aux programmes en un seul clic.

Pour l’année à venir, Disney+ prévoit également d’introduire des expériences exclusives au mobile pour toucher de nouveaux publics.

Il est possible de s’abonner à Disney+ en cliquant ici à partir de 6,99 € par mois.