Le premier service de taxis-aériens débutera à Dubaï en 2026

29 Déc. 2025 • 11:50
0

Longtemps cantonnée à la science-fiction, la mobilité aérienne urbaine s’apprête à effectuer le grand saut dans le monde réel. Après des années de promesses et de prototypes, Joby Aviation affirme être sur le point de concrétiser le concept de taxi volant électrique, les premiers vols avec passagers étant prévus à Dubaï dès l’an prochain (2026).

D’héritier du projet Uber Elevate à leader mondial de l’eVTOL

Fondée en 2009, Joby Aviation a joué un rôle clé dans l’émergence du secteur des eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux). L’entreprise a notamment repris en 2020 le programme Uber Elevate, abandonné par le géant du VTC, afin de poursuivre cette vision d’un transport aérien propre, silencieux et urbain. Soutenue par plus de 3 milliards de dollars d’investissements, dont près de 900 millions de Toyota, Joby s’est rapidement imposée comme l’acteur dominant du secteur.

Joby S4

Dubaï, laboratoire grandeur nature de la mobilité aérienne

La ville de Dubaï servira donc de rampe de lancement mondiale pour ce nouveau type de service. Joby y a conclu un accord d’exclusivité de six ans avec l’autorité locale des transports. « Dubaï est en passe de devenir la première ville au monde à proposer un réseau de taxis aériens premium entièrement intégré », explique Anthony Khoury, directeur général de Joby aux Émirats arabes unis. Quatre vertiports sont déjà prévus, notamment près de l’aéroport international et du Dubai Mall (un immense centre commercial).

Un lancement progressif sous haute surveillance

Les premières opérations resteront limitées et étroitement encadrées. Avant le transport de passagers payants, Joby prévoit des vols de démonstration et des trajets sans clientèle, ce afin de garantir la sécurité des futurs passagers. Ces essais débuteront avant même l’obtention de la certification complète de la FAA américaine, un processus réputé long et complexe.

Si le calendrier est tenu, Joby pourrait bien transformer Dubaï en vitrine mondiale du taxi aérien électrique et redonner vie, enfin, à la promesse d’une mobilité urbaine venue du futur.

 

