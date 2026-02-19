TENDANCES
Internet

Google Maps retire plusieurs fonctions pour les utilisateurs non connectés

3 min.
19 Fév. 2026 • 15:26
2

Google Maps a discrètement mis en place un affichage limité pour les personnes non connectées, privant les utilisateurs d’une partie importante des informations disponibles sur la plateforme. Le changement a été repéré depuis peu par des utilisateurs sur Reddit, sans qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par Google.

Google Maps Logo Icone

Des fonctions en moins sur Google Maps

La liste des fonctionnalités retirées est assez conséquente. Sans connexion à un compte Google, les éléments suivants disparaissent de Google Maps :

  • Avis d’utilisateurs et photos
  • Horaires de fréquentation
  • Menus, repas sur place ou à emporter
  • Une partie des commerces et activités sur la carte
  • Prix des hôtels et hébergements

Google Maps Affichage Limite Sans Connexion

Restent accessibles les informations de base : adresse, numéro de téléphone et horaires d’ouverture. C’est peu au regard de ce qui faisait l’utilité réelle du service de cartographie. Les avis représentent à eux seuls la perte la plus lourde. Google Maps a constitué au fil des années l’un des plus grands référentiels d’avis sur des commerces locaux disponibles sur Internet et cette ressource est désormais conditionnée à la possession d’un compte.

Les possibles raisons de ce verrouillage

La seule explication de Google Maps figure dans l’interface elle-même : un message indique que l’affichage limité peut apparaître en cas de problèmes techniques, de trafic inhabituel sur le réseau ou d’interférences liées à des extensions de navigateur. L’utilisateur est ensuite invité à se connecter pour retrouver l’expérience complète.

Deux logiques se superposent derrière cette décision. D’un côté, Google intègre de plus en plus Gemini au sein de Maps et a un intérêt direct à ce que ses utilisateurs soient connectés pour personnaliser les expériences et collecter des données comportementales. De l’autre, la plateforme est depuis longtemps la cible de bots et de scrapers qui extraient massivement les avis et informations sur les commerces. Restreindre l’accès aux utilisateurs identifiés constitue un moyen de protéger ce contenu.

Il n’est pas encore établi si ce changement est définitif ou s’il s’agit d’un test toujours en cours, étant donné que Google reste discret sur le sujet.

Signaler une erreur dans le texte

2 commentaires pour cet article :

