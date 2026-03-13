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Amazon Prime Video Ultra : la 4K devient payante et l’abonnement sans pub augmente

3 min.
13 Mar. 2026 • 20:44
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Amazon restructure son service de streaming Prime Video. L’abonnement Prime Video sans publicité change de nom pour devenir Prime Video Ultra, facturé 4,99 dollars par mois contre 2,99 dollars jusqu’à présent, soit une hausse de 67 %. Une formule annuelle est également disponible à 45,99 dollars, soit une économie de 23 % par rapport au tarif mensuel reconduit sur 12 mois. Dans les deux cas, un abonnement à Amazon Prime reste requis pour y souscrire.

Amazon Prime Video Nouvelle Interface Juillet 2024

La 4K est maintenant payante

Le changement le plus notable concerne la 4K qui nécessite désormais l’abonnement Prime Video Ultra plus cher. C’était jusqu’ici compris dans l’abonnement sans publicité existant. La migration vers la nouvelle formule supérieure constitue donc une hausse pour les abonnés qui souhaitent conserver la meilleure qualité d’image. À cela s’ajoutent l’absence de publicité, jusqu’à 100 téléchargements hors ligne et 5 streams simultanés, contre 3 dans la formule précédente.

Ce que gagnent les abonnés Amazon Prime sans l’offre Ultra

La refonte ne se résume pas à une simple montée en gamme payante. Amazon en profite pour enrichir la formule Prime de base. Le Dolby Vision, qui nécessitait jusqu’à présent l’offre sans publicité, fait son entrée dans la formule standard. Le nombre de streams simultanés autorisés passe de 3 à 4 et le quota de téléchargements hors ligne double, passant de 25 à 50 contenus. Amazon ajoute que les contenus en 1080p et HDR restent inclus, il n’est pas nécessaire de passer sur l’offre Ultra. Mais pour ceux qui veulent la 4K, il faudra payer un supplément.

Le lancement de l’offre Amazon Prime Video Ultra est pour l’instant limité aux États-Unis, sans date communiquée pour un déploiement sur d’autres pays, dont la France. Mais on peut se douter que cela ne va pas tarder à arriver chez nous et dans le reste du monde.

En France, l’abonnement pour retirer les publicités est au prix de 2,99 euros par mois. C’est une réalité depuis avril 2024. Il est également nécessaire pour profiter du Dolby Atmos et Dolby Vision.

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