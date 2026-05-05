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IA : le CEO de Nvidia affirme que l’intelligence artificielle crée déjà une vague de nouveaux métiers

3 min.
5 Mai. 2026 • 16:17
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Alors que l’intelligence artificielle nourrit les inquiétudes sur l’avenir du travail, Jensen Huang veut défendre une vision beaucoup plus optimiste. Lors d’un échange organisé par le Milken Institute avec Becky Quick, le patron de Nvidia a estimé que l’IA n’était pas seulement un outil d’automatisation mais aussi un puissant moteur de réindustrialisation.

Nvidia voit l’IA comme une nouvelle révolution industrielle

Pour Jensen Huang, l’IA « crée des emplois » et représente « la meilleure opportunité pour les États-Unis de se réindustrialiser ». Son argument repose sur l’explosion des besoins en infrastructures : data centers, puces, usines, réseaux électriques, maintenance et ingénierie. Autant de secteurs qui nécessitent des techniciens, des ouvriers qualifiés et des spécialistes du calcul intensif.

Nvidia CEO huang

Cette « interprétation » de la situation sert évidemment les intérêts de Nvidia, la firme étant devenue l’une des grandes gagnantes de la course à l’IA grâce à ses GPU orientés IA, mais force est de constater que les propos de Huang recoupent aussi une réalité industrielle : derrière les modèles génératifs, il faut construire une chaîne matérielle et logistique absolument gigantesque, tellement gigantesque que le marché de la RAM est totalement sans dessus-dessous.

Automatiser une tâche ne veut pas dire supprimer un métier

Un débat encore loin d’être tranché

Huang rejette en plus l’idée selon laquelle l’automatisation d’une tâche équivaut à la disparition complète d’un poste. Ceux qui le pensent « ne comprennent pas que l’objectif d’un emploi et la tâche d’un emploi sont liés », sans être identiques. Le dirigeant s’inquiète surtout d’un climat anxiogène. « Ma plus grande crainte est que nous effrayions les gens », … au point que ces derniers refusent d’utiliser l’IA ?

Reste que plusieurs études anticipent des suppressions importantes de postes dans les prochaines années, sans compter que les géants de la tech ont déjà licencié par milliers en invoquant justement le déploiement interne de l’IA comme cause première de ces coupes sombres. A cause de l’IA, Plusieurs milliers d’emplois ont ainsi été supprimés chez Microsoft, Meta et bien d’autres sociétés de technologie.

 

SOURCETechcrunch

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Un commentaire pour cet article :

  • Frileux
    5 Mai. 2026 • 17:23
    Et un tsunami de chômeurs, donc de futurs pauvres sans parler d’une consommation d’énergie ahurissante. Le RN craignait / craint le grand remplacement et bien ils ont vu juste mais ce sera par les robots et la pour le coup tout le monde est perdant.

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