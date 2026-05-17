Test Aiper Scuba V3 : notre avis sur le robot de piscine sans fil qui mise sur l’IA pour nettoyer plus intelligemment

Le marché des robots de piscine sans fil a beaucoup évolué ces dernières années. Les premiers modèles séduisaient par leur liberté de mouvement, mais ils restaient souvent moins efficaces que les robots filaires haut de gamme, notamment sur la navigation, la couverture des zones difficiles et la récupération en fin de cycle. Aiper fait partie des marques qui ont fortement poussé cette catégorie, avec des modèles devenus plus puissants, plus autonomes et plus connectés. Le Scuba V3 s’inscrit dans cette progression : il ne cherche pas seulement à supprimer le câble, mais à rendre le robot plus autonome dans sa manière de comprendre le bassin.

La grande nouveauté de cette génération repose sur la navigation VisionPath, qui combine une caméra embarquée, des capteurs de distance dToF et un traitement local des informations visuelles. L’objectif est simple : permettre au robot de reconnaître les zones sales, d’identifier différents types de débris et d’éviter de perdre trop de temps sur les parties déjà propres. C’est une approche différente des robots qui suivent seulement une trajectoire programmée en S, en N ou selon une logique semi-aléatoire. Ici, le robot est censé réagir à ce qu’il voit.

Ce positionnement rend le Scuba V3 particulièrement intéressant pour les piscines enterrées de taille moyenne à grande, notamment les bassins jusqu’à environ 150 m². Il vise les propriétaires qui veulent un robot capable de nettoyer régulièrement sans avoir à surveiller chaque passage, mais qui ne souhaitent pas forcément monter vers les modèles Ultra beaucoup plus coûteux. Son prix, généralement situé autour de 950 à 1 300 euros selon les périodes et les revendeurs, le place dans une zone premium, mais encore accessible par rapport aux robots haut de gamme les plus ambitieux.

L’Aiper Scuba V3 arrive avec une promesse claire : rendre le nettoyage de la piscine plus simple, plus autonome et plus précis grâce à une navigation dopée à l’intelligence artificielle. Ce robot de piscine sans fil ne se contente pas de parcourir le bassin selon un schéma répétitif. Il observe, identifie les débris, adapte son trajet et termine son cycle en remontant à la ligne d’eau pour faciliter sa récupération. Sur le papier, l’évolution est majeure. Dans les faits, le Scuba V3 s’impose surtout comme un robot très efficace pour l’entretien courant du fond, des parois et de la ligne d’eau, avec quelques limites à connaître avant l’achat.

Un design plus compact et une vraie amélioration de la maniabilité

À première vue, l’Aiper Scuba V3 conserve l’allure robuste et assez massive des robots de piscine modernes. Son design gris foncé, relevé par des touches turquoise, ne cherche pas particulièrement à séduire par l’originalité. Il inspire plutôt une impression d’outil technique, conçu pour passer du temps sous l’eau, grimper aux parois et avaler les débris. Les lignes sont simples, le gabarit reste sérieux, mais l’ensemble paraît moins encombrant que certains robots sans fil précédents de la marque.

Le poids annoncé de 8,2 kg à sec est l’un des points importants de ce modèle. Sur un robot de piscine, ce chiffre ne dit pas tout, car l’appareil devient toujours plus lourd lorsqu’il sort de l’eau et doit s’égoutter. Mais dans la pratique, cette masse reste raisonnable pour un robot capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau. Comparé à des modèles plus volumineux dépassant les 10 ou 12 kg, la différence se ressent immédiatement lors du transport entre le local technique, la terrasse et le bassin.

La poignée supérieure est bien placée et permet de saisir le robot de manière naturelle. C’est un détail qui compte beaucoup, car un robot de piscine n’est jamais totalement agréable à manipuler lorsqu’il est mouillé. La réduction du poids et la récupération facilitée en fin de cycle changent donc réellement l’expérience. Là où certains robots imposent encore de sortir la perche, d’accrocher le crochet et de tirer l’appareil depuis le fond du bassin, le Scuba V3 cherche à limiter ces moments pénibles.

Le châssis repose sur des chenilles, un choix logique pour assurer l’adhérence sur le fond et les parois. Une brosse centrale se charge du décrochage des saletés, tandis que l’aspiration prend le relais pour les diriger vers le panier filtrant. Ce type d’architecture est désormais classique sur les robots de piscine sérieux, mais l’efficacité finale dépend beaucoup de la combinaison entre traction, brossage, puissance d’aspiration et qualité de filtration. Sur ce point, le Scuba V3 se montre ambitieux.

Une fiche technique solide pour un robot sans fil

L’Aiper Scuba V3 embarque une batterie lithium-ion permettant jusqu’à 180 minutes d’autonomie en usage standard, avec certains modes plus économiques pouvant prolonger légèrement la durée selon les conditions. Trois heures peuvent sembler confortables, et elles le sont pour la majorité des piscines privées. Il faut toutefois garder à l’esprit que certains robots concurrents ou modèles très haut de gamme promettent davantage. Le Scuba V3 n’est donc pas le champion absolu de l’endurance, mais il exploite plutôt bien son autonomie grâce à une navigation plus ciblée.

La puissance d’aspiration annoncée atteint 4 800 GPH, soit environ 18 000 litres par heure. Ce chiffre place le robot dans une catégorie sérieuse pour aspirer les feuilles, insectes, sable, petits cailloux et poussières déposées au fond du bassin. Dans l’usage courant, cette puissance est particulièrement pertinente lorsque la piscine est exposée au vent, aux arbres, au pollen ou aux poussières fines. Le robot ne se limite pas à ramasser les gros débris visibles : il cherche aussi à améliorer la clarté générale du bassin grâce à une filtration très fine.

La filtration repose sur un système multicouche. Le panier principal retient les gros débris avec une maille d’environ 180 microns, tandis qu’un filtre MicroMesh ultrafin descend jusqu’à 3 microns. C’est l’un des arguments les plus intéressants du Scuba V3. Une filtration aussi fine permet de capturer des particules que des filtres plus grossiers laisseraient revenir dans l’eau, comme le sable très fin, certaines poussières, des résidus de pollen ou des particules responsables d’un léger voile trouble.

Le panier de 3,5 litres se retire par le haut. C’est pratique, car il n’est pas nécessaire de retourner le robot pour accéder au filtre. En revanche, comme souvent avec les filtres très fins, l’entretien demande un peu plus de soin. Plus un filtre retient de particules, plus il se charge vite et plus son nettoyage doit être régulier. Le Scuba V3 donne donc de bons résultats, mais il ne dispense pas d’une routine après chaque cycle : sortir le panier, le rincer soigneusement et vérifier que la maille fine ne reste pas saturée.

La station de charge : un vrai confort au quotidien

La recharge se fait via une station compacte. Plutôt que de brancher directement un câble sur le robot, il suffit de poser le Scuba V3 sur son support pour que les contacts de charge s’alignent. Cette solution est beaucoup plus agréable au quotidien. Elle évite de manipuler une prise sur un appareil humide, limite les risques d’oubli et transforme la recharge en geste très simple : on sort le robot de l’eau, on le laisse s’égoutter, puis on le pose sur sa base.

La station est inclinée, ce qui facilite l’évacuation de l’eau restante. C’est un détail discret, mais utile. Les robots de piscine conservent toujours un peu d’eau dans leur structure après un cycle, et une mauvaise position de stockage peut rendre la manipulation plus salissante. Ici, le support sert à la fois de base de charge et de rangement plus propre.

Le temps de charge se situe autour de quatre à cinq heures. Cela signifie qu’il ne faut pas compter lancer plusieurs longs cycles à la suite sans pause importante. Pour un usage domestique classique, ce n’est pas vraiment un problème : on nettoie la piscine, on récupère le robot, on le recharge, puis il est prêt pour le prochain passage. En revanche, pour une très grande piscine, un bassin particulièrement sale ou une utilisation intensive après de gros épisodes venteux, cette durée de charge peut imposer d’organiser les cycles.

Points de charge

Une application utile, mais pas indispensable pour démarrer

Le Scuba V3 peut être utilisé simplement depuis son bouton principal, ce qui est essentiel. Un robot de piscine doit rester facile à lancer, même lorsque l’on ne veut pas ouvrir une application. Mais l’application Aiper apporte plusieurs fonctions utiles : choix des modes de nettoyage, programmation, suivi des cycles, notifications et mises à jour logicielles.

Activer le robot directement depuis les boutons

La connexion s’effectue via Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth lorsque le robot est hors de l’eau ou à proximité de la surface. Il faut rappeler une limite physique incontournable : les ondes Wi-Fi et Bluetooth ne traversent pas correctement l’eau. Une fois immergé, le robot ne peut donc pas être piloté en temps réel comme un aspirateur robot dans une maison. C’est une contrainte normale pour ce type de produit, mais Aiper contourne intelligemment le problème en fin de cycle.

Lorsque le nettoyage est terminé, le Scuba V3 remonte vers la ligne d’eau et se maintient en surface pendant environ 10 minutes. À ce moment précis, il retrouve la connexion avec le réseau domestique ou le smartphone, puis envoie une notification Push via l’application. Ce détail change beaucoup l’usage quotidien : il n’est plus nécessaire de surveiller constamment l’heure, de vérifier visuellement si le robot a terminé ou de le chercher au fond du bassin. Le robot signale lui-même qu’il est prêt à être récupéré.

Cette fonction donne presque l’impression que la piscine vous appelle lorsque le nettoyage est terminé. C’est surtout très pratique pour les utilisateurs qui lançaient auparavant leur robot sans trop savoir quand revenir. Ici, la fin de cycle devient plus lisible et plus confortable. Il faut seulement garder en tête que le maintien en surface est temporaire : passé ce délai d’environ 10 minutes, le robot finit par redescendre au fond, ce qui impose de rester attentif à la notification.

Les modes principaux couvrent les usages habituels : nettoyage du fond uniquement, parois, ligne d’eau ou mode automatique. Le mode automatique est le plus intéressant, car il permet au robot de gérer l’ensemble du bassin avec sa navigation intelligente. Selon les modes, la caméra IA peut être activée ou désactivée. Lorsque la fonction VisionPath est active, le robot utilise ses capteurs pour détecter les débris et adapter son trajet.

L’application propose également des fonctions de planification, dont AI Navium. Sur le principe, l’idée est séduisante : le robot analyse les habitudes, les précédents nettoyages et certains paramètres pour proposer une routine. Dans les faits, cette partie paraît moins convaincante que le nettoyage lui-même. Plusieurs retours mettent en avant une planification parfois incohérente ou moins fiable qu’espéré. Il vaut donc mieux considérer cette fonction comme un bonus logiciel perfectible plutôt que comme la raison principale d’acheter le Scuba V3.

VisionPath et IA : gadget marketing ou vrai progrès ?

La caméra embarquée est l’élément qui distingue le plus le Scuba V3 d’un robot sans fil classique. Aiper annonce une reconnaissance de plus de 20 types de débris, avec une capacité à différencier les saletés des obstacles. Dans un bassin, cette distinction est importante : un robot ne doit pas simplement foncer sur tout ce qu’il détecte, il doit comprendre qu’une feuille, un amas de sable, un jouet, une bonde ou une marche ne nécessitent pas le même comportement.

En usage réel, l’intérêt de la vision IA dépend beaucoup de la piscine. Dans un bassin rectangulaire très simple, bien entretenu, avec peu d’obstacles et une saleté répartie de manière homogène, un robot à navigation classique peut déjà faire un travail satisfaisant. La différence devient plus nette dans les piscines de forme libre, avec des angles, des marches, des recoins, des zones sous végétation ou des endroits où les débris s’accumulent toujours au même endroit.

Là, le Scuba V3 a davantage de sens. Au lieu de traiter chaque zone comme si elle avait le même niveau de saleté, il peut renforcer son passage sur les endroits problématiques. Les tests disponibles montrent une bonne capacité à récupérer des débris organiques visibles, mais aussi à réagir à de petits éléments placés volontairement au fond du bassin. Ce comportement donne l’impression d’un robot moins mécanique, plus attentif à son environnement.

Deux LED complètent le système optique pour aider la caméra en faible luminosité. Ce détail peut paraître secondaire, mais il devient utile si vous lancez souvent le robot le soir, après la baignade, ou dans une piscine peu éclairée. Le robot peut alors continuer à identifier les débris dans des conditions moins favorables.

Il faut toutefois rester prudent sur le terme « intelligence artificielle ». Le Scuba V3 ne réfléchit pas comme un humain et ne comprend pas votre piscine au sens large. Il s’appuie sur une reconnaissance visuelle, des capteurs et des algorithmes de navigation. C’est déjà un progrès réel, mais cela ne transforme pas le robot en système parfait. Des feuilles coincées dans certains angles, des marches complexes ou des formes très particulières peuvent encore lui poser problème.

Performances de nettoyage : le cœur du test est très convaincant

La qualité de nettoyage est le point le plus important, et c’est là que le Scuba V3 justifie le mieux son positionnement. Sur le fond du bassin, le robot aspire efficacement les débris visibles : feuilles, insectes, petits graviers, poussières déposées, sable fin. Sa puissance d’aspiration, associée à la brosse et à la filtration multicouche, permet d’obtenir un résultat net après un cycle complet.

Robot testé dans de vraies conditions !

Le fond est généralement la zone où les robots de piscine sont les plus à l’aise, mais le Scuba V3 se distingue par sa capacité à ne pas seulement parcourir le bassin de manière uniforme. Lorsque la caméra détecte une concentration de débris, le robot peut adapter son déplacement. Cette logique permet de mieux exploiter son autonomie, surtout dans les bassins où la saleté ne se répartit pas de manière régulière.

Sur les parois, le résultat dépend davantage de la forme et du revêtement de la piscine. Le robot est capable de grimper et de travailler verticalement, mais toutes les piscines ne se valent pas. Les parois très courbes, les transitions complexes, certains escaliers ou les zones atypiques peuvent réduire l’efficacité. Sur une piscine enterrée classique, l’ensemble reste cohérent. Il ne faut simplement pas s’attendre à ce qu’un robot de ce type remplace systématiquement une intervention manuelle sur toutes les formes d’escaliers ou tous les recoins. Sur notre escalier par exemple, il a eu beaucoup de mal.

La ligne d’eau est une autre zone importante, car elle concentre souvent les traces grasses, les pollens et les dépôts visibles. Le Scuba V3 intègre un mode dédié à cette zone et s’appuie sur son système JetAssist pour travailler horizontalement. Le résultat est intéressant, car la ligne d’eau n’est pas seulement effleurée : elle fait partie du cycle. Pour beaucoup de propriétaires, c’est l’un des vrais gains visuels après passage du robot. Une piscine peut avoir un fond propre, mais si la ligne d’eau reste marquée, l’impression générale demeure médiocre.

Le robot ne remplace pas pour autant l’équilibre chimique de l’eau ni un brossage manuel ponctuel en cas d’algues bien accrochées. C’est un robot d’entretien, pas une solution miracle à une eau déséquilibrée. Si la piscine est correctement traitée, il aide fortement à maintenir un bassin propre. Si l’eau est verte, si les parois sont glissantes ou si les algues sont installées, il faudra d’abord corriger le traitement et éventuellement brosser manuellement.

Filtration MicroMesh : excellente sur les particules fines, plus exigeante à nettoyer

La filtration est l’un des meilleurs arguments du Scuba V3. Beaucoup de robots se débrouillent correctement avec les feuilles ou les insectes, mais laissent passer les particules fines. Or ce sont souvent ces particules qui donnent à l’eau un aspect légèrement trouble, même lorsque le fond semble propre. Le filtre MicroMesh 3 microns change cette perception, car il retient beaucoup plus finement les saletés.

Dans une piscine exposée au sable, au pollen ou à la poussière, cette finesse de filtration peut faire une vraie différence. Elle permet de récupérer des éléments que l’on ne remarque pas toujours immédiatement à l’œil nu, mais qui finissent par ternir la clarté du bassin. Pour les propriétaires situés dans des zones venteuses, près d’arbres ou dans des régions où les épisodes de poussières sont fréquents, c’est un avantage concret.

La contrepartie est logique : le filtre demande plus d’attention. Un filtre ultrafin se rince moins rapidement qu’un simple panier à grosses feuilles. Des particules peuvent rester coincées dans la maille, et il faut prendre le temps de passer le jet correctement. Certains utilisateurs trouveront cette étape un peu fastidieuse, surtout après des cycles très chargés. Le MicroMesh est également une pièce d’usure qu’il faudra remplacer périodiquement selon les recommandations du fabricant et l’intensité d’utilisation.

Ce point ne remet pas en cause la qualité du robot, mais il faut l’intégrer dans le coût et la routine d’entretien. Le Scuba V3 réduit considérablement le travail manuel dans le bassin, mais il ne supprime pas l’entretien du robot lui-même. Comme tous les bons robots de piscine, il déplace une partie de l’effort : moins de nettoyage au balai, plus de rinçage du panier filtrant.

La récupération en fin de cycle : l’un des meilleurs détails du Scuba V3

L’une des fonctions les plus appréciables du Scuba V3 est sa capacité à remonter vers la ligne d’eau en fin de cycle. Concrètement, lorsque le nettoyage est terminé, le robot vient se positionner près de la surface pendant une dizaine de minutes. Il peut alors retrouver la connexion et envoyer une notification via l’application. L’utilisateur sait que le cycle est terminé et peut venir le récupérer sans chercher le robot au fond du bassin.

Cette fonction change beaucoup de choses au quotidien. Sur un robot sans fil classique, la récupération peut devenir pénible : il faut repérer l’appareil, utiliser une perche, accrocher le crochet, tirer doucement, puis soulever un robot chargé d’eau. Avec le Scuba V3, la sortie est beaucoup plus naturelle lorsque l’on intervient pendant cette fenêtre de dix minutes. On saisit la poignée, on laisse l’eau s’écouler, puis on place le robot sur sa station.

La limite est évidente : le robot ne reste pas indéfiniment à la surface. Une fois le délai écoulé, il finit par redescendre au fond du bassin, faute d’énergie suffisante pour se maintenir en position. Il faut donc être disponible lorsque la notification arrive. Pour éviter de la manquer, il peut être utile de lancer un minuteur approximatif lorsque l’on démarre un cycle complet. Ce n’est pas parfait, mais c’est tout de même beaucoup plus confortable que de devoir systématiquement le repêcher.

Autonomie : suffisante pour la majorité des bassins, mais pas illimitée

Avec environ trois heures d’autonomie, le Scuba V3 couvre correctement la majorité des piscines privées. Aiper annonce une couverture maximale d’environ 1 600 sq ft, soit près de 149 m². Pour une piscine familiale standard, c’est largement suffisant. Dans les tests, les cycles complets permettent généralement d’obtenir un bassin visiblement propre sans devoir relancer immédiatement un second passage.

La question devient plus sensible pour les très grands bassins, les piscines très encrassées ou les formes complexes. Une autonomie de 180 minutes peut alors devenir juste, surtout si le robot doit beaucoup grimper aux parois ou repasser sur des zones chargées. Le Scuba V3 fait bon usage de son temps grâce à la navigation intelligente, mais il ne peut pas dépasser les limites physiques de sa batterie.

Il faut également noter que les cycles à la demande ont tendance à utiliser largement la batterie disponible. Certains utilisateurs aimeraient pouvoir définir plus finement la durée exacte d’un cycle manuel. Pour l’instant, le robot se montre plus souple dans les modes programmés que dans l’usage immédiat. Ce n’est pas rédhibitoire, mais cela peut frustrer ceux qui souhaitent simplement lancer un court nettoyage ciblé après une baignade ou un orage.

Pour quelle piscine le Scuba V3 est-il le plus pertinent ?

L’Aiper Scuba V3 est particulièrement adapté aux piscines enterrées de taille moyenne à grande, jusqu’à environ 150 m², avec des besoins réguliers sur le fond, les parois et la ligne d’eau. Il convient bien aux propriétaires qui veulent un robot moderne, sans câble, capable de gérer des débris variés et de s’adapter à des zones de saleté changeantes.

Il est également pertinent pour les bassins exposés aux poussières fines, au sable ou au pollen, grâce à son filtre MicroMesh 3 microns. C’est même l’un des cas où son achat se justifie le mieux : si votre principal problème n’est pas seulement les feuilles, mais cette fine couche de particules qui revient régulièrement au fond, le Scuba V3 a de vrais arguments.

Il devient aussi intéressant pour les piscines de forme libre, avec quelques obstacles ou des zones où les débris s’accumulent toujours. Sa navigation par caméra apporte alors un avantage par rapport à un robot plus basique. En revanche, pour une petite piscine rectangulaire très simple, régulièrement entretenue et peu exposée, un modèle moins cher peut suffire. Le Scuba V3 reste un produit premium : il faut donc que ses fonctions avancées répondent à un vrai besoin.

Les escaliers restent un point à surveiller. Le robot peut gérer certaines transitions, mais il ne faut pas en faire son critère principal. Si votre bassin comporte de nombreuses marches, banquettes ou zones très peu profondes, mieux vaut considérer que ces parties demanderont encore une intervention manuelle ponctuelle.

Scuba V3 face aux autres modèles Aiper 2026

Dans la gamme Aiper 2026, le Scuba V3 occupe une place de compromis. Il est plus intelligent et plus avancé qu’un modèle sans navigation visuelle, mais nettement moins ambitieux que le Scuba V3 Ultra annoncé. Le V3 Ultra promet un nettoyage encore plus complet, notamment avec la surface de l’eau, une double caméra, une aspiration plus puissante et une autonomie supérieure. Mais son prix annoncé est beaucoup plus élevé, autour de 2 299 euros, et sa disponibilité dépend des marchés.

Face au Scuba S3, le V3 se distingue surtout par VisionPath et la reconnaissance visuelle des débris. Le S3 peut suffire pour une piscine rectangulaire classique avec un entretien régulier. Le V3 devient plus pertinent si la piscine est plus complexe, plus exposée aux saletés ou si l’on souhaite une navigation réellement adaptative.

En clair, le Scuba V3 est probablement le modèle le plus équilibré pour l’utilisateur qui veut bénéficier de l’IA sans aller vers un tarif très haut de gamme. Il ne fait pas tout ce que promet le V3 Ultra, notamment sur le nettoyage de surface, mais il couvre déjà les besoins essentiels avec un bon niveau de confort.

Les points forts de l’Aiper Scuba V3

Navigation VisionPath avec caméra IA : le robot détecte les débris, adapte son trajet et paraît plus efficace dans les bassins complexes.

le robot détecte les débris, adapte son trajet et paraît plus efficace dans les bassins complexes. Très bonne qualité de nettoyage : le fond, les parois et la ligne d’eau sont traités de manière convaincante dans une piscine classique.

le fond, les parois et la ligne d’eau sont traités de manière convaincante dans une piscine classique. Filtration MicroMesh 3 microns : excellente pour le sable fin, les poussières, le pollen et les particules qui troublent l’eau.

excellente pour le sable fin, les poussières, le pollen et les particules qui troublent l’eau. Station de charge pratique : pas de câble à brancher directement sur le robot, recharge simple et rangement plus propre.

pas de câble à brancher directement sur le robot, recharge simple et rangement plus propre. Récupération facilitée : le robot remonte à la ligne d’eau en fin de cycle et envoie une notification via l’application.

le robot remonte à la ligne d’eau en fin de cycle et envoie une notification via l’application. Poids raisonnable : avec 8,2 kg à sec, il reste plus facile à manipuler que beaucoup de modèles premium plus lourds.

avec 8,2 kg à sec, il reste plus facile à manipuler que beaucoup de modèles premium plus lourds. Application utile : modes de nettoyage, suivi, programmation et mises à jour logicielles apportent un vrai confort.

Les limites à connaître avant l’achat

Planification IA perfectible : AI Navium paraît prometteur, mais ne doit pas être considéré comme parfaitement fiable dans tous les scénarios.

AI Navium paraît prometteur, mais ne doit pas être considéré comme parfaitement fiable dans tous les scénarios. Autonomie correcte, mais pas exceptionnelle : trois heures suffisent souvent, mais les très grands bassins peuvent demander plus.

trois heures suffisent souvent, mais les très grands bassins peuvent demander plus. Nettoyage du filtre plus exigeant : la filtration ultrafine est efficace, mais demande un rinçage soigneux et régulier.

la filtration ultrafine est efficace, mais demande un rinçage soigneux et régulier. Fenêtre de récupération limitée : le robot reste environ dix minutes à la ligne d’eau avant de redescendre.

le robot reste environ dix minutes à la ligne d’eau avant de redescendre. Prix premium : le Scuba V3 est intéressant, mais son achat se justifie surtout si l’IA, la filtration fine et le confort de récupération répondent à un vrai besoin.

le Scuba V3 est intéressant, mais son achat se justifie surtout si l’IA, la filtration fine et le confort de récupération répondent à un vrai besoin. Escaliers et formes très atypiques : comme beaucoup de robots, il peut laisser certaines zones complexes imparfaites.

Faut-il acheter l’Aiper Scuba V3 ?

L’Aiper Scuba V3 est l’un des robots de piscine sans fil les plus intéressants de sa génération. Il ne se contente pas d’être pratique parce qu’il n’a pas de câble : il apporte une vraie évolution dans la manière de nettoyer un bassin. Sa caméra, ses capteurs, sa filtration très fine et sa récupération à la ligne d’eau forment un ensemble cohérent, pensé pour réduire les contraintes les plus agaçantes de l’entretien d’une piscine.

Son principal atout reste son efficacité globale. Il nettoie bien, aspire fort, filtre finement et donne une impression de sérieux. Les fonctions intelligentes ne sont pas toutes au même niveau : la navigation VisionPath convainc davantage que la planification automatique AI Navium. Mais le cœur du produit est solide. Si l’on achète le Scuba V3 pour sa capacité à maintenir propre une piscine enterrée, à récupérer les débris fins et à simplifier la routine, il répond présent.

Il faut simplement éviter de le percevoir comme un robot totalement autonome au sens absolu. Il faudra toujours nettoyer le filtre, surveiller la chimie de l’eau, intervenir ponctuellement sur certaines zones difficiles et organiser la recharge. En revanche, il réduit nettement les interventions manuelles les plus fréquentes, ce qui est précisément ce que l’on attend d’un bon robot de piscine.

Le Scuba V3 est donc recommandé aux propriétaires de piscines enterrées qui veulent un robot sans fil haut de gamme, efficace sur les saletés fines, confortable à récupérer et suffisamment intelligent pour adapter son nettoyage. Il sera particulièrement pertinent dans une piscine de taille moyenne à grande, exposée aux feuilles, au sable, au pollen ou aux poussières. Pour une petite piscine simple et peu salissante, il pourra paraître surdimensionné. Pour un grand bassin exigeant ou une piscine à forme libre, il devient au contraire un excellent compromis entre performance, confort et prix.

Verdict : l’Aiper Scuba V3 n’est pas parfait, mais il réussit l’essentiel. Sa navigation par IA apporte un vrai plus, sa filtration MicroMesh est très efficace et sa remontée en fin de cycle améliore concrètement le quotidien. Sa planification automatique reste perfectible et son filtre demande de l’attention, mais l’ensemble forme un robot de piscine moderne, convaincant et bien positionné pour celles et ceux qui veulent passer à un entretien sans fil plus intelligent.

Prix et disponibilité

L’Aiper Scuba V3 est disponible au prix de 899€ sur Amazon, mai aussi sur Boulanger, sur Darty, sur Joybuy ou encore Mano Mano.