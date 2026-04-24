Test Lexar ARMOR 700 SSD (4 To) : un SSD externe taillé pour la vitesse, les tournages et les déplacements

Le marché du SSD externe regorge aujourd’hui de références qui promettent toutes la même chose : des débits élevés, un format compact et une compatibilité étendue. Dans les faits, peu de modèles parviennent à concilier de vraies performances, une conception sérieusement renforcée et une expérience d’usage rassurante sur la durée. C’est précisément sur ce terrain que le Lexar ARMOR 700 entend se démarquer. Avec son interface USB 3.2 Gen 2×2, ses vitesses annoncées jusqu’à 2000 Mo/s, sa certification IP66, sa résistance aux chutes jusqu’à 3 mètres et son positionnement clairement orienté vers les créatifs, ce SSD externe a de solides arguments sur le papier. Nous avons pris en main la version 4 To, la plus intéressante pour un usage photo, vidéo et sauvegarde de gros projets, afin de voir si ses promesses se vérifient dans un cadre d’utilisation réel.

Dès les premiers jours d’utilisation, le Lexar ARMOR 700 donne le ton. Ce n’est pas un SSD externe qui cherche à séduire uniquement avec une fiche technique flatteuse. Il vise un public précis : les utilisateurs qui déplacent beaucoup de données, qui travaillent entre plusieurs machines, qui tournent en extérieur, qui déchargent régulièrement des cartes mémoire ou qui ont besoin d’un support de stockage rapide, fiable et suffisamment robuste pour ne pas devenir une source de stress supplémentaire. Sur ce point, le modèle de Lexar coche déjà plusieurs cases importantes. Son encombrement reste réduit, son poids est contenu, le câble fourni est pratique, et surtout son habillage caoutchouté inspire immédiatement davantage confiance qu’un boîtier métallique classique, aussi élégant soit-il.

Ce test du Lexar ARMOR 700 SSD 4 To a donc été mené avec une approche simple : mesurer ce que vaut réellement ce SSD externe dans les usages concrets qui comptent le plus aujourd’hui. Nous avons évalué sa qualité de fabrication, son ergonomie, sa facilité d’intégration dans un environnement PC, Mac et mobile, ses performances sur de gros transferts, son comportement en usage soutenu, ainsi que l’intérêt réel de ses fonctions de sécurité. Résultat : le Lexar ARMOR 700 n’est pas simplement un SSD externe rapide. C’est un produit pensé pour l’action, pour le terrain, pour le transport fréquent et pour les workflows modernes où la vitesse n’a de valeur que si elle s’accompagne d’une vraie sérénité.

Un design robuste qui met tout de suite en confiance

Le premier contact avec le Lexar ARMOR 700 est très convaincant. Là où certains SSD externes premium cherchent avant tout la finesse extrême ou l’effet visuel, Lexar a choisi une approche plus utilitaire. Le boîtier adopte une structure compacte de 86,2 x 54,4 x 13,2 mm pour un poids d’environ 80 grammes, ce qui le rend facile à glisser dans une poche, une housse d’ordinateur portable, un sac photo ou une sacoche technique. Mais ce qui marque réellement, c’est la sensation en main. Le revêtement extérieur en caoutchouc n’est pas là pour faire joli : il améliore la préhension, limite le risque de glisse et absorbe mieux les petits chocs du quotidien.

Le cable USB-C dispose d’un adaptateur USB-A

Dans la pratique, c’est exactement le type de finition que l’on apprécie quand on manipule un SSD externe à répétition, parfois rapidement, parfois dehors, parfois avec du matériel autour. Le Lexar ARMOR 700 semble pensé pour être attrapé, posé, rebranché, déplacé et transporté sans devoir être traité comme un objet fragile. C’est un point central, car un SSD externe destiné aux professionnels nomades n’a pas vocation à rester sagement sur un bureau. Il doit suivre un rythme de travail réel, avec ses contraintes, ses imprévus et ses manipulations répétées.

Le port USB-C est placé sur la tranche, accompagné d’un témoin lumineux d’activité. L’ensemble est propre, discret et fonctionnel. On peut toutefois émettre une réserve sur l’absence de bouchon de protection pour le connecteur. Sur un produit qui met autant en avant sa résistance à l’eau et à la poussière, la présence d’un cache dédié aurait été bienvenue pour renforcer la protection lors du transport. Ce n’est pas un défaut bloquant, mais c’est probablement l’un des rares détails matériels que l’on aurait aimé voir mieux traité.

En dehors de cela, la conception inspire confiance. Le Lexar ARMOR 700 ne fait ni gadget, ni compromis. Son apparence transmet exactement ce qu’il est censé être : un SSD externe robuste, prêt à encaisser davantage qu’un modèle classique, sans tomber dans l’excès d’un design surdimensionné. C’est un bon équilibre entre compacité, durabilité et sérieux.

Certification IP66 et résistance aux chutes : un vrai plus au quotidien

Le Lexar ARMOR 700 se distingue clairement de nombreux concurrents grâce à sa certification IP66. Cela signifie qu’il est protégé contre les infiltrations de poussière et contre de puissantes projections d’eau. Pour un SSD externe, cet argument n’est pas qu’un élément marketing. Dans la vraie vie, un support de stockage mobile est exposé à bien plus de risques qu’un modèle utilisé uniquement à domicile. Poussière dans un sac, gouttes de pluie, table humide, sol sale, transport en déplacement, utilisation sur un tournage, dans un atelier ou à l’extérieur : ce sont des situations banales, et pourtant potentiellement problématiques pour un support mal protégé.

À cela s’ajoute une résistance annoncée aux chutes jusqu’à 3 mètres. Là encore, il ne faut pas comprendre qu’un SSD externe renforcé devient indestructible, mais cette caractéristique change clairement la relation que l’on entretient avec le produit. On ose davantage l’emporter partout. On évite moins les manipulations rapides. On se sent moins dépendant d’une housse ou d’une extrême prudence en permanence. Ce gain psychologique est important, car un SSD externe destiné aux sauvegardes ou aux rushs ne doit pas être un maillon fragile dans une chaîne de travail déjà chargée.

Dans notre usage, cette robustesse se ressent immédiatement. Le Lexar ARMOR 700 n’est pas seulement plus solide sur la fiche technique ; il donne réellement l’impression de pouvoir encaisser un usage intensif. C’est un point essentiel pour les photographes, vidéastes, journalistes, techniciens, voyageurs ou créateurs de contenu qui travaillent souvent loin d’un environnement parfaitement propre et maîtrisé. Pour ce public, l’ARMOR 700 répond à une vraie attente : disposer d’un SSD externe rapide qui ne panique pas à la moindre contrainte physique.

Une fiche technique solide, surtout en version 4 To

La version 4 To du Lexar ARMOR 700 est sans doute la plus cohérente pour exploiter pleinement le positionnement du produit. Sur un SSD externe de cette catégorie, la grande capacité n’est pas un luxe. Elle devient rapidement indispensable dès que l’on manipule des photos RAW, des catalogues de travail, des bibliothèques audio, des projets volumineux ou de la vidéo en haute définition. Avec 4 To, on gagne une marge de manœuvre très appréciable. On peut envisager de l’utiliser à la fois comme disque de déchargement terrain, comme espace de transit entre plusieurs machines et comme support de stockage pour des projets actifs sans se retrouver immédiatement à surveiller l’espace disponible.

Le Lexar ARMOR 700 repose sur une interface USB 3.2 Gen 2×2, ce qui lui permet d’annoncer jusqu’à 2000 Mo/s en lecture comme en écriture. C’est un élément capital, car tous les utilisateurs ne disposent pas forcément d’un port compatible avec cette norme. Sur la bonne machine, avec le bon contrôleur, le SSD peut réellement s’exprimer. En revanche, sur un port plus limité, les performances seront logiquement bridées. C’est un rappel important : un SSD externe rapide dépend toujours de l’environnement dans lequel il est utilisé. Pour profiter du plein potentiel de l’ARMOR 700, il faut donc un matériel compatible USB 3.2 Gen 2×2.

La compatibilité est justement l’un de ses points forts. Le SSD peut être utilisé avec PC, Mac, tablettes, smartphones Android, iPad, et aussi avec les iPhone récents équipés en USB-C, notamment pour des usages exigeants comme l’enregistrement vidéo externe. Le câble fourni est d’ailleurs bien pensé, avec une solution tout-en-un USB-C / USB-A qui simplifie la vie au quotidien. C’est un petit détail, mais c’est exactement le genre d’accessoire utile qui évite d’emporter plusieurs câbles ou de chercher un adaptateur au mauvais moment.

Des performances élevées, mais dépendantes de la machine utilisée

Sur le plan des performances, le Lexar ARMOR 700 confirme qu’il ne s’agit pas seulement d’un SSD externe renforcé, mais bien d’un modèle haut de gamme orienté vitesse. Son interface USB 3.2 Gen 2×2 lui permet d’annoncer jusqu’à 2000 Mo/s, à condition d’être utilisé sur une machine compatible avec cette norme. Ce point est essentiel, car tous les ports USB-C ne se valent pas. Un ordinateur peut disposer d’un connecteur USB-C ou Thunderbolt sans pour autant prendre en charge le mode USB 3.2 Gen 2×2 à 20 Gbit/s.

Dans nos usages et à travers les mesures relevées selon les plateformes utilisées, les résultats confirment surtout l’importance de l’environnement matériel. Sur une machine compatible USB 3.2 Gen 2×2, le SSD peut s’approcher des débits annoncés par Lexar, avec des pointes qui flirtent avec la barre des 2000 Mo/s. Sur d’autres machines, notamment certains Mac, les performances peuvent être plus limitées en raison de la prise en charge différente de l’USB ou de l’influence du cache système selon la taille du test.

Concrètement, cela change réellement l’expérience sur le terrain lorsque le SSD est exploité dans de bonnes conditions. Copier plusieurs dizaines de gigaoctets de rushs, décharger une grosse carte mémoire, dupliquer une archive de travail ou déplacer une bibliothèque de contenus devient beaucoup moins pénible. Le gain de temps n’est pas théorique. Il se ressent immédiatement dès que l’on sort du simple usage bureautique. Un SSD externe capable de maintenir des transferts rapides et stables devient vite un outil de productivité à part entière, surtout lorsque les volumes de données s’accumulent au quotidien.

Les relevés séquentiels obtenus sur une plateforme compatible vont dans ce sens, avec environ 2118 Mo/s en lecture et 1898 Mo/s en écriture dans un scénario de benchmark orienté gros fichiers. D’autres mesures montrent une lecture stable autour de 1,99 Go/s et une écriture proche de 1,78 Go/s sur des blocs de taille adaptée. Ces chiffres ne servent pas uniquement à alimenter une fiche produit. Ils traduisent un comportement cohérent pour un SSD externe pensé d’abord pour le transport de gros fichiers. Et c’est précisément dans ce contexte que le Lexar ARMOR 700 excelle.

Cette orientation se confirme lorsqu’on observe les accès aléatoires. Comme souvent sur un SSD externe, les performances sur de très petits fichiers ou sur des scénarios 4K peu favorables restent moins impressionnantes que les débits séquentiels. Ce n’est pas une surprise, ni même un véritable reproche. L’ARMOR 700 n’a pas vocation à remplacer un SSD interne NVMe dédié au système ou aux charges applicatives les plus sensibles en accès aléatoire. Sa mission est ailleurs : transférer vite, stocker de gros volumes, accompagner un flux de travail moderne et le faire avec constance.

Caractéristique Détail Capacité testée 4 To Format SSD externe portable Interface USB 3.2 Gen 2×2 Débits annoncés Jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et en écriture Résistance Certification IP66, résistance aux chutes jusqu’à 3 mètres Dimensions 86,2 x 54,4 x 13,2 mm Poids 80 g Compatibilité PC, Mac, Android, iPhone USB-C, iPad, tablettes et autres appareils compatibles Sécurité Lexar DataShield avec chiffrement AES 256 bits Garantie Garantie limitée de 5 ans

Un SSD externe particulièrement pertinent pour la photo et la vidéo

S’il y a un domaine où le Lexar ARMOR 700 prend tout son sens, c’est bien celui de la création de contenu. La combinaison entre la capacité de 4 To, les débits élevés, la robustesse physique et la compatibilité étendue en fait un excellent compagnon pour la photo et la vidéo. En reportage, en déplacement, en studio mobile ou simplement dans un workflow hybride mêlant ordinateur, tablette et smartphone, ce SSD externe s’intègre très facilement.

Pour les photographes, l’intérêt est immédiat. Le déchargement rapide des cartes mémoire, la duplication de sécurité des fichiers RAW et la possibilité de travailler directement sur un catalogue de sélection stocké sur le SSD sont des usages très naturels avec ce type de produit. Pour les vidéastes, c’est encore plus évident. Les fichiers 4K, les codecs lourds et les projets multipistes demandent à la fois de la vitesse et de la capacité. Sur ce terrain, le Lexar ARMOR 700 offre un vrai confort. Il peut servir de disque de capture, de stockage de rushs, de volume de montage secondaire ou de support de livraison de projets.

L’un des points les plus intéressants est sa compatibilité avec les iPhone récents en USB-C pour des usages comme l’enregistrement de vidéos ProRes sur support externe. Cet usage, qui se développe de plus en plus chez les créateurs mobiles, nécessite un SSD externe à la fois rapide, compact et fiable. L’ARMOR 700 répond très bien à cette logique. Son faible encombrement permet de l’emporter facilement dans un setup léger, et son débit convient parfaitement aux fichiers vidéo lourds que l’on souhaite écrire directement hors du stockage interne du téléphone.

Cette polyvalence renforce encore son intérêt. On n’achète pas seulement un disque de sauvegarde. On investit dans un outil capable d’accompagner plusieurs étapes de la chaîne de production, de la prise de vue au tri, du transfert au montage, de l’archivage temporaire à la livraison. Peu de SSD externes parviennent à combiner aussi proprement ces dimensions sans faire de compromis majeur sur la robustesse.

Un comportement thermique rassurant en usage soutenu

La chauffe est un sujet récurrent sur les SSD externes rapides. Dès que l’on vise de hauts débits, surtout dans un format compact, la gestion thermique devient un élément décisif. Un modèle peut être excellent sur les premières secondes d’un benchmark, puis s’effondrer en cas de transfert prolongé s’il ne maîtrise pas correctement sa température. Sur ce point, le Lexar ARMOR 700 s’en sort bien. Lors de nos usages soutenus, nous n’avons pas observé de comportement inquiétant ni de surchauffe problématique.

Le SSD chauffe, comme tout produit de cette catégorie, mais sa température reste maîtrisée et son comportement demeure stable. C’est un excellent signal pour les utilisateurs qui comptent s’en servir dans des contextes intensifs : copie de gros lots de fichiers, transfert vidéo massif, duplication de projets complets ou travail prolongé sur des bibliothèques stockées directement sur le disque. Cette stabilité est importante, car elle évite les mauvaises surprises et confirme que le Lexar ARMOR 700 a été pensé pour un usage réel, pas seulement pour de beaux chiffres en laboratoire.

Le revêtement extérieur participe probablement à cette sensation de maîtrise, en évitant aussi une perception trop agressive de la chaleur en main. Là encore, la conception globale montre une certaine cohérence. Rien ne semble avoir été laissé au hasard dans la manière dont le produit a été pensé pour un usage mobile exigeant.

Lexar DataShield : une sécurité utile, mais pas parfaite

Le Lexar ARMOR 700 ne mise pas uniquement sur la performance et la robustesse. Il intègre aussi un volet sécurité avec le logiciel Lexar DataShield et un chiffrement AES 256 bits. Sur le principe, c’est une très bonne nouvelle. Pour un SSD externe destiné à transporter des données professionnelles, des documents sensibles, des images de production ou des projets clients, la possibilité de sécuriser l’accès au contenu est un vrai plus.

La mise en place reste relativement simple. Le logiciel est disponible directement sur le SSD, avec une version pour Windows et une version pour macOS. Il permet de protéger les données via un mot de passe et d’ajouter une couche de sécurité bienvenue pour tous ceux qui déplacent régulièrement des informations importantes. Le logiciel propose également des fonctions de sauvegarde et de restauration, ce qui peut séduire les utilisateurs à la recherche d’une solution un peu plus complète qu’un simple volume de stockage brut.

En revanche, tout n’est pas idéal. L’interface n’est pas disponible en français, ce qui n’est pas rédhibitoire mais pourra freiner certains utilisateurs moins à l’aise. Surtout, la logique de chiffrement impose de passer par l’outil logiciel pour manipuler les données protégées, ce qui réduit la souplesse d’utilisation. Sur mobile, par exemple, cela limite fortement l’intérêt de la fonction. Le chiffrement reste donc utile, mais davantage dans un cadre ordinateur que dans un workflow totalement universel entre desktop et mobile.

Il faut considérer DataShield comme une fonctionnalité complémentaire, pas comme la raison principale d’acheter le Lexar ARMOR 700. Le cœur du produit reste ailleurs : la vitesse, la robustesse et la capacité. La sécurité vient en renfort, ce qui est déjà une bonne chose.

Performances : ce que l’on observe sur Mac Studio

Mesures Disk Speed Test sur Mac Studio (M1 Max)

Sur notre Mac Studio (M1 Max) avec le Lexar ARMOR 700 SSD 4 To, les résultats obtenus avec Blackmagic Disk Speed Test varient sensiblement selon la taille du fichier de test utilisée. Avec un test réglé sur 5 Go, l’application indique un débit moyen d’environ 392 Mo/s en écriture et 661 Mo/s en lecture. À titre indicatif, cela représente environ 2,6 s pour écrire 1 Go et 1,5 s pour lire 1 Go, ou encore environ 13 s en écriture et 8 s en lecture pour un transfert de 5 Go.

Nous avons également lancé un test avec un fichier de 1 Go. Dans ce scénario plus court, Blackmagic Disk Speed Test affiche environ 1510 Mo/s en écriture et 4769 Mo/s en lecture. Ces valeurs montrent que le SSD peut se montrer très réactif sur de petits volumes, mais elles doivent être interprétées avec prudence. Le score en lecture dépasse largement les débits théoriques annoncés pour ce SSD externe, ce qui suggère probablement l’influence du cache système de macOS ou d’un effet de lecture depuis des données déjà mises en mémoire.

C’est pour cette raison que les mesures sur 5 Go restent plus pertinentes pour juger le comportement réel du SSD dans un usage créatif. Elles reflètent mieux les transferts de rushs, de projets, de bibliothèques photo ou d’archives volumineuses. Le test sur 1 Go reste intéressant pour illustrer la réactivité du disque sur de petites opérations, mais il ne doit pas être considéré comme une mesure représentative du débit soutenu.

Ces chiffres doivent aussi être replacés dans leur contexte technique. Le Lexar ARMOR 700 repose sur une interface USB 3.2 Gen 2×2, pensée pour atteindre jusqu’à 20 Gbit/s sur une machine compatible. Or, sur notre Mac Studio M1 Max, le SSD fonctionne bien en USB-C, mais il n’est pas forcément exploité dans les conditions idéales pour atteindre ses débits maximaux. Les résultats observés ici reflètent donc surtout les performances obtenues dans un environnement Mac réel, et non nécessairement le plein potentiel du SSD sur une plateforme USB 3.2 Gen 2×2 compatible.

Usage concret

Au quotidien, le Lexar ARMOR 700 SSD 4 To reste adapté aux usages créatifs et mobiles. Les mesures montrent deux comportements différents : une très forte réactivité sur les petits volumes, où le cache peut jouer un rôle important, et des débits plus modestes mais plus représentatifs sur un test de 5 Go. Dans les deux cas, le SSD reste suffisamment rapide pour copier des bibliothèques photo, déplacer des projets lourds, manipuler des assets volumineux ou travailler directement depuis le disque externe dans de nombreux workflows.

Pour du montage vidéo, du tri de rushs, de l’archivage, du transfert de projets ou l’utilisation comme disque de travail externe, l’expérience reste fluide, à condition que le workflow soit cohérent avec un stockage externe. Le test Blackmagic confirme d’ailleurs une bonne compatibilité avec de nombreux formats vidéo, notamment en ProRes 422 HQ, Blackmagic RAW et H.265, avec seulement quelques limites sur les formats les plus exigeants en très haute résolution et fréquence élevée.

En résumé, ce test montre que le Lexar ARMOR 700 reste parfaitement exploitable sur Mac, même si les résultats peuvent varier fortement selon la taille du test et l’influence du cache système. Pour juger les performances réelles sur de gros fichiers, les mesures sur 5 Go restent les plus pertinentes. Pour obtenir les meilleurs débits possibles, il faudra utiliser le SSD avec une machine réellement compatible USB 3.2 Gen 2×2.

Un SSD externe simple à recommander, à condition de comprendre l’USB 3.2 Gen 2×2

Le principal point d’attention avec le Lexar ARMOR 700 n’est pas lié à sa qualité, mais à son exploitation. Pour profiter de ses meilleures performances, il faut impérativement disposer d’un port USB 3.2 Gen 2×2. C’est une précision essentielle, car beaucoup d’utilisateurs voient la promesse de 2000 Mo/s sans toujours vérifier les capacités de leur machine. Si l’ordinateur, la carte mère ou le contrôleur USB ne gère pas cette norme, le SSD fonctionnera, mais à un niveau inférieur.

Ce n’est pas un défaut propre à Lexar. C’est la réalité technique de toute cette génération de SSD externes performants. En revanche, cela signifie que le Lexar ARMOR 700 s’adresse d’abord à un public qui sait ce qu’il achète, ou qui prend le temps de vérifier sa configuration. Une fois ce point clarifié, il devient beaucoup plus facile à recommander, car ses qualités intrinsèques sont bien là.

Dans le cadre d’une machine compatible USB 3.2 Gen 2×2, l’expérience est excellente et permet de se rapprocher des débits annoncés par Lexar. Dans le cadre d’un matériel plus ancien ou plus limité, il reste intéressant pour sa robustesse, sa capacité et sa polyvalence, mais une partie de son potentiel restera sous-exploitée. Il faut donc l’acheter avec une vision claire de son propre environnement technique.

Notre avis sur le Lexar ARMOR 700 SSD 4 To

Au terme de ce test du Lexar ARMOR 700 SSD 4 To, le constat est très positif. Lexar propose ici un SSD externe réellement cohérent, qui ne se contente pas d’empiler des arguments marketing. La promesse de vitesse est globalement tenue sur une plateforme compatible USB 3.2 Gen 2×2, tandis que les résultats obtenus sur Mac peuvent varier fortement selon la taille du test, le cache système et la prise en charge effective de l’interface USB. La robustesse n’est pas un simple vernis : elle se ressent dans la construction, dans la prise en main et dans la confiance que le produit inspire au quotidien. La capacité de 4 To donne au modèle une vraie pertinence pour les usages créatifs modernes, où les volumes explosent rapidement. Enfin, la compatibilité étendue et le câble bien pensé renforcent son caractère pratique.

Ses défauts existent, mais ils restent secondaires face à l’ensemble. On aurait aimé un bouchon pour le port USB-C. Le logiciel de chiffrement pourrait être mieux intégré, mieux traduit et plus souple, notamment sur mobile. Les performances en accès aléatoire ne sont pas son terrain de prédilection. Enfin, il faut bien comprendre que l’interface USB 3.2 Gen 2×2 n’est pas pleinement exploitée par toutes les machines, y compris certains Mac récents. Mais aucun de ces points ne remet réellement en cause sa proposition de valeur.

Le Lexar ARMOR 700 est avant tout un excellent SSD externe pour celles et ceux qui transportent de gros fichiers et qui ont besoin d’un support fiable dans des conditions variées. Photographes, vidéastes, journalistes, créateurs de contenu, techniciens, utilisateurs nomades ou professionnels ayant besoin d’un stockage mobile rapide : c’est clairement un produit qui mérite l’attention. Dans sa version 4 To, il devient même particulièrement attractif, car il permet d’unir performance, confort et marge de stockage dans un format encore très facile à vivre.

En résumé, si vous cherchez un SSD externe rapide, solide, rassurant et réellement adapté à un usage de terrain, le Lexar ARMOR 700 fait partie des modèles les plus convaincants de sa catégorie. Ce n’est pas seulement un bon SSD portable. C’est un outil de travail sérieux, pensé pour suivre le rythme de ceux qui créent, déplacent et sécurisent leurs données sans compromis.

Prix et disponibilité

Le Lexar ARMOR 700 est disponible au prix de 540€ dans sa version 4 To chez Amazon, ou 259€ en version 2 To et 169€ pour 1 To.